Les 10 résidences pour retraités les plus appréciées - Palmarès 2024

Ma Résidence Retraite dévoile le palmarès 2024 des 10 résidences pour retraités les plus appréciées, basé sur les avis authentiques des utilisateurs.

MONTREAL, CANADA, December 19, 2024 / EINPresswire.com / -- Ma Résidence Retraite , le répertoire web de tous les grands complexes de retraite pour aînés au Québec, dévoile aujourd’hui son palmarès 2024 des 10 résidences pour retraités les plus appréciées. Basé sur les avis authentiques des utilisateurs, ce classement vise à guider les aînés et leurs proches dans une étape cruciale : le choix de la résidence idéale.Un palmarès fondé sur l’expérience des utilisateurs :• Les résidences sont évaluées sur une échelle de 1 à 5 étoiles par les usagers de Ma Résidence Retraite.• Une seule évaluation par utilisateur et par résidence est permise, garantissant la crédibilité des résultats.• Ce classement offre un aperçu fiable de la satisfaction des résidents et de leurs proches.Citation de Ma Résidence Retraite :« Avec ce palmarès, nous mettons en lumière les résidences qui répondent véritablement aux besoins des aînés, en tenant compte des avis sincères des usagers. Nous espérons ainsi faciliter la recherche d’un milieu de vie adapté et sécuritaire, » explique Isabel Coutu, Présidente de Ma Résidence Retraite.Les Résidences Vedettes du Palmarès 2024 :Château Pierrefonds (4,9286/5)117 unités, studiosÀ partir de 3 475 $ par moisRésidence du Plateau (4,8333/5)80 unités, studiosÀ partir de 1 120 $ par moisLux Gouverneur Montréal (4,5882/5)440 unités, studios à 3 chambresÀ partir de 1 275 $ par moisManoir Sainte-Julie (4,3636/5)500 unités, studios à 2 chambresÀ partir de 1 464 $ par moisLe Quatre Cent (4,3125/5)260 unités, studios à 2 chambresÀ partir de 1 049 $ par moisPourquoi ce palmarès est essentiel :• Aider à choisir parmi une offre abondante : Le Québec regorge de résidences pour retraités, et ce classement guide les aînés et leur entourage dans leur prise de décision.• Refléter les tendances : Des activités diversifiées, des environnements verts, et des services évolutifs sont particulièrement recherchés cette année.• Soutenir les familles : Les proches peuvent se fier aux évaluations authentiques pour choisir une résidence répondant aux besoins spécifiques de leurs aînés.À propos de Ma Résidence Retraite :Ma Résidence Retraite est un répertoire complet regroupant tous les grands complexes de retraite pour aînés au Québec. La plateforme propose :• Des informations détaillées sur les résidences autonomes, semi-autonomes et spécialisées.• Des outils de recherche personnalisés pour trouver une résidence selon des critères spécifiques.• Un service gratuit d’accompagnement par des conseillers en résidences.• Un blogue offrant des conseils et des ressources pour mieux vivre sa retraite.Pour consulter le palmarès complet des 10 résidences pour retraités les plus appréciées, rendez-vous sur maresidenceretraite.ca. Pour toute demande d’information ou d’interview, contactez Mercedes Coutu, 514 443 4909.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.