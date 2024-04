SABESP – FATO RELEVANTE

SÃO PAULO, BRASIL, April 22, 2024 / EINPresswire.com / -- A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp (“Companhia” ou “Sabesp”), em atendimento às disposições da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 44, de 23 de agosto de 2021, e em continuidade ao Fato Relevante divulgado em 18 de abril de 2024, vem a público informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, recebeu ofício do Governo do Estado de São Paulo sobre a convocação dos representantes da URAE 1 - Sudeste para a 1ª reunião do Conselho Deliberativo que será realizada no dia 20 de maio de 2024, bem como do encaminhamento aos mencionados representantes dos seguintes documentos:(a) Minuta do Contrato de Concessão entre a URAE 1 – Sudeste e a Companhia e respectivos anexos;(b) Minuta do Regimento Interno do Conselho Deliberativo da URAE 1 – Sudeste;(c) Minuta do Plano Regional de Saneamento Básico nos termos do artigo 17 da Lei Federal nº 11.445/2007.