FSP เปิดตัวสายผลิตภัณฑ์ PSU VITA GM ใหม่ล่าสุด

ดีไซน์ใหม่ พร้อมการจ่ายไฟที่น่าประทับใจ

TAIPEI, TAIWAN, April 18, 2024 / EINPresswire.com / -- วันนี้กลุ่ม FSP ผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย STD ดัดแปลง และชิ้นส่วนพีซี ODM ประสิทธิภาพสูงชั้นนำระดับโลกพร้อมเปิดตัวสายผลิตภัณฑ์ PSU VITA GM ใหม่ล่าสุด ที่ออกแบบมาเพื่อจ่ายพลังงานให้กับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในอนาคตPSU VITA GM (ประสิทธิภาพระดับโกลด์ & สายเคเบิลโมดูลาร์) รวมสุดยอดเทคโนโลยีการจ่ายพลังงานขั้นสูงและความทนทาน ซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับความต้องการในการประมวลผลที่รองรับผลิตภัณฑ์ในอนาคต มีตัวเลือกการจ่ายพลังงานให้เลือกหลากหลายรุ่น ตั้งแต่ 650W ถึง 1000W โดยแต่ละชุดในซีรีส์รับประกันประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นที่ไม่ธรรมดา มาพร้อมกับการรับรอง PSU ใหม่ที่สวยงามนี้ เน้นการออกแบบที่ไม่ซ้ำใคร ความเรียบหรู และการใช้วัสดุคุณภาพสูง มีสีคลาสสิกให้เลือกสองแบบ ไม่ว่าจะเป็น สีดำหรูหรา และสีขาวบริสุทธิ์ตามความชอบของผู้ใช้PSU VITA GM ซีรีส์จากกลุ่ม FSP ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด เพื่อให้มีประสิทธิภาพเหนือกว่าความต้องการของคอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบัน พาวเวอร์ซัพพลาย VITA GM ซีรีส์มี load hold-up time อยู่ที่ 17ms @ 80% ตามที่ Intelแนะนำ เมื่อเทียบกับมาตรฐานที่ 12ms @ 100% ช่วยให้มั่นใจเรื่องความเสถียรในการจ่ายไฟ และความปลอดภัยจากการตัดไฟ กระแสไฟไหลเข้า หรือไฟกระชากกะทันหัน ผลิตภัณฑ์ซีรีส์นี้มีอัตราประสิทธิภาพที่น่าประทับใจเกิน 90% ที่โหลดทั่วไป เป็นข้อพิสูจน์ถึงการออกแบบโครงสร้างและดีไซน์ที่เหนือกว่า ความมุ่งมั่นของ FSP ต่อความเชื่อถือได้ และอายุการใช้งานที่ยาวนาน เห็นได้จากการใช้ตัวเก็บประจุจำนวนมากของญี่ปุ่นที่อุณหภูมิ 105°C ซึ่งมีชื่อเสียงด้านคุณภาพและความทนทาน นอกจากนี้ VITA GM ซีรีส์ ยังใช้พัดลมไฮดรอลิกแบริ่ง (HYB) ขนาด 120 มม. ซึ่งให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นที่ดีที่สุดในขณะที่รักษาระดับเสียงรบกวนอยู่ที่ระดับต่ำ ชุด PSU เหล่านี้โดดเด่นด้วยขนาดที่กะทัดรัดเป็นพิเศษที่ 140 x 150 x 86 มม. ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับระบบคอมพิวเตอร์ที่มีพื้นที่จำกัด ถึงจะมีขนาดพอเหมาะ แต่ประสิทธิภาพยังคงแข็งแกร่งแน่นอนนอกจากนี้ การออกแบบสายเคเบิลแบบโมดูลาร์ทั้งหมด ยังช่วยเพิ่มความสะดวกในการติดตั้ง และปรับปรุงการไหลเวียนของอากาศภายในเคส PC อีกด้วย ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดใน PSU VITA GM ซีรีส์ โดยมีการป้องกันที่ครอบคลุม ซึ่งประกอบด้วย OCP (การป้องกันกระแสเกิน), OVP (การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน), SCP (การป้องกันการลัดวงจร), OPP (การป้องกันไฟเกิน), UVP (การป้องกันแรงดันไฟฟ้าต่ำเกินไป) และ OTP (การป้องกันอุณหภูมิสูงเกินไป) ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับแนวทางการออกแบบพาวเวอร์ซัพพลาย IntelATX เวอร์ชั่น 3.1 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับล่าสุด และมาตรฐาน PCIe Gen 5.1 โดยมีขั้วต่อเนทีฟ 12V-2x6 นอกจากนี้ PSU VITA GM ยังมีคุณสมบัติในการจัดการกับการจ่ายพลังงานรวมสูงสุด ทำให้จุดยืนของผลิตภัณฑ์นี้เป็นคำตอบที่รองรับอนาคตสำหรับความต้องการด้านการจ่ายไฟการเปิดตัว VITA GM ซีรีส์โดยกลุ่ม FSP ถือเป็นการก้าวกระโดดครั้งสำคัญด้านเทคโนโลยีพาวเวอร์ซัพพลาย ซึ่งผสมผสานประสิทธิภาพที่ไม่มีใครเทียบได้ เข้ากับการใช้งานที่หลากหลาย แต่ละรุ่นในสายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่นี้ ได้รับการสนับสนุนโดยการรับประกัน 10 ปี แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของ FSP ต่อคุณภาพและความไว้ใจของลูกค้าVITA GM ซีรีส์ เป็นทางเลือกชั้นนำสำหรับผู้ชื่นชอบการเล่นเกม ผู้ใช้ทั่วไป และระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แสดงให้เห็นถึงความสามารถรอบด้าน และความสามารถในการตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของระบบคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ ด้วยการเปิดตัวนี้ กลุ่ม FSP ตอกย้ำถึงตำแหน่งแถวหน้าของอุตสาหกรรมพาวเวอร์ซัพพลาย ซึ่งผลักดันขอบเขตของประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถืออย่างต่อเนื่องสำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม:เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกลุ่ม FSP ที่: www.fsp-group.com เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์แบรนด์ของกลุ่ม FSP ที่: www.FSPLifestyle.com เฟซบุ๊ค: www.facebook.com/FSP.global อินสตาแกรม: https://www.instagram.com/fspglobalfan/ LinkedIn: www.linkedin.com/company/1842554 Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC9fFNxmk8V3kGZ1XeaaZPxw About FSPFounded in 1993, FSP is one of the leading suppliers of power supply products in the world. FSP Group (3015: Taiwan) meets various user demands in power supplies with its’ 400-person strong R&D team, robust production capacity, and comprehensive production lines. FSP offers more than 500 models certified with the 80 PLUS standards and is the leader in 80 PLUS certifications. FSP enables users to enjoy eco-friendly technologies by providing environment friendly, high quality, power supply products to business and consumers. Learn more about FSP Group: www.fsp-group.com