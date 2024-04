Convite à apresentação de candidaturas para o Prémio Al Sumait 2024 para o Desenvolvimento Africano no Domínio da Saúde

His Highness the late Emir of Kuwait with Dr Kevin Marsh at the 2016 Al Sumat Prize Ceremony Image of the 2016 Al Sumait Awards Ceremony Gold Medal Dr John N. Nkengasong - Member of Al Sumait Board of Trustees, 2021 Health Laureate, Ambassador-At-Large, U.S. Global AIDS Coordinator and Senior Bureau Official for Global Health Security and Diplomacy Al Sumait Prize Logo

A Fundação do Kuwait para o Avanço das Ciências anuncia que estão abertas as indicações para o Prêmio Al Sumait de US$ 1 milhão

KUWAIT CITY, KUWAIT, April 18, 2024 / EINPresswire.com / -- A Fundação do Kuwait para o Avanço das Ciências (KFAS) anuncia hoje o convite à apresentação de candidaturas para o Prémio Al Sumait de 2024 para o Desenvolvimento Africano no domínio da saúde. Este prestigiado prémio, avaliado em 1 milhão de dólares, é atribuído anualmente a indivíduos ou instituições que tenham feito contribuições significativas para o avanço de um dos três campos: saúde, segurança alimentar e educação em África.O Prémio Al Sumait é nomeado em homenagem ao falecido Dr. Abdulrahman Al-Sumait, um médico kuwaitiano que dedicou a sua vida a ajudar os desfavorecidos em África. O prêmio foi criado em 2015 a pedido do falecido Amir do Kuwait, Sua Alteza Xeque Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.O Conselho de Administração do Al-Sumait é liderado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros do Kuwait e é composto por lideranças da Fundação Gates, FAO, UNESCO e AIEA. Laureados recentes incluem o Dr. John N.Nkengasong, que agora também atua no Conselho de Curadores. As instituições vencedoras incluem a Fundação de Tecnologia Agrícola AATF e o Centro Africano de Excelência para Genómica de Doenças Infeciosas.A área do prêmio 2024 é saúde e será concedida a indivíduos ou instituições que, por meio de seus projetos ou iniciativas de pesquisa, tenham feito avanços significativos em uma ou mais das seguintes áreas (ou outras áreas relacionadas):• Combater as doenças transmissíveis e não transmissíveis prevalecentes em África e abordar as doenças zoonóticas.• Fornecimento de pessoal médico para os sistemas nacionais de saúde (incluindo médicos, paramédicos e enfermagem), bem como equipamentos médicos, farmacêuticos e médicos.• Desenvolver capacidade nacional em investigação médica, educação médica e pessoal médico.• Atualizar e manter as instalações médicas nacionais.• Desenvolver e implementar políticas nacionais de saúde eficazes.Os candidatos elegíveis incluem:• Organizações e instituições de investigação cujas iniciativas e programas contribuíram significativamente para resolver os desafios da saúde em África.• Pesquisadores de destaque indicados por suas instituições e paresAs indicações devem ser recebidas até 30 de junho de 2024Para obter mais informações sobre o prêmio e como indicar, visite o site do Al Sumait https://www.alsumaitprize.org/candidaturas/?lang=pt-pt