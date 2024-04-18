18 April 2024

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В зале Генеральной Ассамблеи ООН состоялось Заседание высокого уровня по сотрудничеству в области устойчивого транспорта

17 апреля 2024 года в зале Генеральной Ассамблеи ООН состоялось, инициированное Туркменистаном, Заседание высокого уровня по сотрудничеству в области устойчивого транспорта.

В заседании, созванном Председателем Генеральной Ассамблеи ООН Д.Фрэнсисом в рамках Недели устойчивого развития, приняли участие главы специализированных международных организаций, руководители национальных министерств и ведомств транспортного сектора, главы и представители дипломатических миссий стран-членов ООН.

Отметив активную роль Туркменистана в вопросах продвижения глобальной транспортной повестки, собравшиеся обратили внимание на задачи, стоящие перед мировым сообществом в сфере развития устойчивого транспорта. Была отмечена важность осуществления совместных скоординированных действий для обеспечения доступного, недорогого и устойчивого транспорта для всех, что должно стать основной целью, разрабатываемого в плана действий по реализации Десятилетия ООН по устойчивому транспорту на 2026-2035 годы.

В качестве фундамента для осуществления мировым сообществом совместных практических шагов, выстраивания международного сотрудничества в сфере транспорта, были обозначены решения ГА ООН, принятые по инициативе Туркменистана, о провозглашении Десятилетия ООН по устойчивому транспорту на 2026-2035 годы, учреждению Всемирного дня устойчивого транспорта 26 ноября, документы принятые по итогам Глобальных конференций ООН по устойчивому транспорту в Ашхабаде в 2016 году и в Пекине в 2021 году.

Констатируя значимость проведения по инициативе Туркменистана, впервые на площадке Генассамблеи ООН Заседание высокого уровня по одному из ключевых направлений реализации глобальной Повестки дня развития до 2030 года, выступившие отметили необходимость использования данной возможности для выстраивания многостороннего транспортного диалога на высоком уровне в целях совместной разработки стратегий достижения транспортной устойчивости во всем мире, развития надёжной инфраструктуры, обмена передовым опытом.

В ходе заседания национальные делегации стран-членов ООН также затронули нижеследующие вопросы многостороннего сотрудничества в сфере транспорта:

− Повышение объёма инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры, коммуникационных технологий, наращивание экспертного потенциала и развитие нормативно-правовой базы сотрудничества в области транспорта;

− Развитие и совершенствование мультимодальных транспортных систем, транзитно-транспортных коридоров, международных логистических хабов;

− Интеграция политики устойчивого транспорта в меры по смягчению последствий изменения климата и адаптации к нему, продвижение экологически чистых видов транспорта;

− Расширение доступа к современным видам общественного транспорта;

− Необходимость обеспечения доступных, недорогих и экологически чистых транспортных услуг на национальном уровне с учётом социальных аспектов развития транспорта.

По итогам заседания Офисом Председателя Генеральной Ассамблеи ООН будет подготовлен обобщённый доклад и рекомендации.