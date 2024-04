His Highness the late Emir of Kuwait with Dr Kevin Marsh at the 2016 Al Sumat Prize Ceremony Image of the 2016 Al Sumait Awards Ceremony Gold Medal Dr John N. Nkengasong - Member of Al Sumait Board of Trustees, 2021 Health Laureate, Ambassador-At-Large, U.S. Global AIDS Coordinator and Senior Bureau Official for Global Health Security and Diplomacy Al Sumait Prize Logo

La Fondation koweïtienne pour l'avancement des sciences annonce que les candidatures sont ouvertes pour le prix Al Sumait d'un million de dollars

KUWAIT CITY, KUWAIT, April 18, 2024 / EINPresswire.com / -- La Fondation koweïtienne pour l'avancement des sciences (KFAS) annonce aujourd'hui l'appel à candidatures pour le Prix Al Sumait 2024 pour le développement de l'Afrique dans le domaine de la santé. Ce prix prestigieux, d'une valeur d'un million de dollars, est décerné chaque année à des individus ou des institutions qui ont apporté une contribution significative à l'avancement de l'un des trois domaines suivants : la santé, la sécurité alimentaire et l'éducation en Afrique.Le prix Al Sumait est nommé en l'honneur du regretté Dr Abdulrahman Al-Sumait, un médecin koweïtien qui a consacré sa vie à aider les personnes défavorisées en Afrique. Le prix a été créé en 2015 à la demande de feu l'émir du Koweït, Son Altesse Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.Le conseil d’administration d’Al-Sumait est dirigé par le ministre des Affaires étrangères du Koweït et comprend des dirigeants de la Fondation Gates, de la FAO, de l’UNESCO et de l’AIEA. Parmi les lauréats récents figurent le Dr John N.Nkengasong, qui siège également désormais au conseil d'administration. Les institutions lauréates comprennent la Fondation pour la technologie agricole AATF et le Centre africain d'excellence pour la génomique des maladies infectieuses.Le domaine du prix 2024 est la santé, et il sera décerné à des individus ou des institutions qui, grâce à leurs projets ou initiatives de recherche, ont réalisé des progrès significatifs dans un ou plusieurs des domaines suivants (ou d'autres domaines connexes) :• Combattre les maladies transmissibles et non transmissibles répandues en Afrique et lutter contre les maladies zoonotiques.• Fourniture de personnel médical pour les systèmes nationaux de soins de santé (y compris les médecins, le personnel paramédical et les infirmiers), ainsi que de médicaments, de produits pharmaceutiques et d'équipements médicaux.• Renforcer les capacités nationales en matière de recherche médicale, d'enseignement médical et de personnel médical.• Modernisation et entretien des installations médicales nationales.• Élaborer et mettre en œuvre des politiques nationales de santé efficaces.Les candidats éligibles comprennent :• Les organisations et institutions de recherche dont les initiatives et les programmes ont contribué de manière significative à résoudre les défis de santé en Afrique.• Des chercheurs exceptionnels nommés par leurs institutions et leurs pairsLes candidatures doivent être reçues au plus tard le 30 juin 2024.Pour plus d'informations sur le prix et comment présenter une candidature, veuillez visiter le site Web d'Al Sumait