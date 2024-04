SABESP – FATO RELEVANTE

SÃO PAULO, BRASIL, April 18, 2024 / EINPresswire.com / -- A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp (“Companhia”), em atendimento às disposições da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 44, de 23 de agosto de 2021, e em continuidade aos Fatos Relevantes divulgados em 31 de julho de 2023 e 18 de setembro de 2023, vem a público informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em reunião realizada no dia 17 de abril de 2024, o Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização (CDPED) em conjunto com o Conselho Gestor do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas (CGPPP) deliberou pela aprovação da modelagem final para a alienação parcial de ativos mobiliários detidos direta e indiretamente pelo Estado, com autorização para proceder à alienação via Oferta Pública de Distribuição de Ações em bolsa de valores, conforme art.1, do Decreto nº 67.759/2023, incluindo:(a) Cronograma do processo de desestatização;(b) Estrutura da oferta com participação de investidores estratégicos e critério para julgamento do vencedor da oferta pública secundária;(c) Alterações no Estatuto Social da Companhia;(d) Celebração de Acordo de Investimentos, Lock-up e outras avenças com investidores estratégicos;(e) Garantia de estabilidade aos funcionários e empregados conforme a lei nº 17.853/2023, por um período de 18 meses, contados da data de efetiva conclusão do processo de desestatização;(f) Recomendar a oferta de ações ordinárias de propriedade do Governo do Estado de São Paulo aos empregados da Companhia;(g) Encaminhamentos aos representantes do Conselho Deliberativo da URAE – 1 Sudeste para a 1ª reunião do Conselho dos seguintes documentos:• Minuta do contrato de concessão e anexos• Minuta do regimento interno do Conselho Deliberativo da URAE-1• Minuta do Plano Regional de Saneamento BásicoA definição do preço mínimo e o percentual da participação do Estado a ser alienado, bem como o detalhamento do Acordo de Investimentos, Lock-up, e outras condições serão objeto de deliberação em reunião futura do Colegiado.A ata completa da reunião está disponível no link a seguir:A Companhia manterá o mercado informado a respeito dos desdobramentos do assunto objeto deste Fato Relevante.