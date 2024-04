KLEVV DÉVOILE LE SSD CRAS C925 GEN4 M.2 DOTÉ D'UNE TECHNOLOGIE DE STOCKAGE AVANCÉE

MISE À NIVEAU IDÉALE DU SSD M.2 POUR LES APPAREILS MINCES ET PETITS COMME LES ORDINATEURS PORTABLES, LES MINI-ORDINATEURS ET LA PS5

HONG KONG, April 17, 2024 / EINPresswire.com / -- KLEVV, la première marque de mémoire et de stockage de grand public d'Essencore, est heureuse de présenter son tout nouveau disque SSD CRAS C925 Gen4 M.2, solution de stockage supérieure pour jeux et pour la création de contenu.Performances ultra-rapides pour des flux de travail de jeu ultimes et processus créatifs.Le SSD CRAS C925 M.2 utilise l'interface de pointe PCI ExpressGen4 x4 et le protocole NVMe™ 1.4 pour fournir des vitesses de transfert de données étonnantes, permettant de réduire de manière significative les temps de chargement et améliorant l'expérience informatique générale. Parfait pour les joueurs, les créateurs de contenu et les professionnels de l'informatique qui exigent les vitesses de lecture/ d’écriture les plus élevées, avec des vitesses de lecture séquentielles allant jusqu'à 7 400 Mo/s, garantissant un accès rapide aux données et une expérience d’utilisateur transparente avec diverses applications exigeantes. Il fournit également une lecture/écriture aléatoire impressionnante de 4K jusqu’à 700K/1000K (IOPS) respectivement.Refroidissement innovant et durabilité pour des performances optimalesÉquipé d'un dissipateur thermique supplémentaire optionnel en aluminium pour une installation libre, le CRAS C925 permet jusqu'à 12 % de réduction de température, offrant des performances et une longévité optimales. L'architecture de conception de CI NAND à face unique de CRAS C925 en fait solution idéale pour les appareils minces et petits, incluant les ordinateurs portables, les mini-PC et les consoles PS5, sans compromettre la vitesse ou la fiabilité.Une grande capacité de stockage avec la technologie NAND avancéeDisponible avec les capacités de 500 Go, 1 To et 2 To, le CRAS C925 utilise un flash NAND 3D sélectionné strictement, offrant un espace de stockage suffisant pour tous vos jeux, applications et supports. La mise en cache avancée SLC et la technologie HMB améliorent l’endurance et les performances, ce qui en fait une solution robuste pour les besoins de stockage importants de données.Sécurité et protection des donnéesLe CRAS C925 prend en charge le cryptage matériel AES 256 bits, garantissant la sécurité de vos données. Avec une protection complète des chemins de données de bout en bout, la gestion des erreurs SRAM et un puissant moteur LDPC ECC, il offre une intégrité et une fiabilité supérieures des données.Sauvegarde et restauration faciles avec le logiciel AcronisChaque disque SSD CRAS C925 est vendu avec le téléchargement gratuit du logiciel AcronisTrue Image™ HD 2018, proposant des capacités de sauvegarde complète d'image disque et de restauration universelle, ce qui rend le transfert de données et les mises à niveau du système sans problème, assurant la transition en douceur sans perte de données.Disponibilité et garantieLe SSD CRAS C925 M.2, qui sera disponible à partir de mai, répondra à une large gamme d'exigences en termes de stockage avec ses options de capacité diverses, assurant un ajustement parfait pour chaque utilisateur. Accompagné d'une garantie limitée de 5 ans, il offre fiabilité et tranquillité d'esprit. Conçu pour une compatibilité avec les dernières plateformes, dont la PlayStation 5, ce SSD est le choix idéal des passionnés qui exigent le meilleur de la technologie de stockage.Les produits KLEVV sont disponibles sur Amazon US en Amérique du Nord et sont distribués par Integral Memory plc en Europe, incluant le Royaume-Uni/ la France/ l’Espagne/ et l’Allemagne.INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRESCRAS C925 GEN4 M.2 SSD - https://www.klevv.com/ken/products_details/ssd/Klevv_Cras_C925 À PROPOS D'ESSENCORECréée en 2014, Essencore Limited ambitionne de devenir le premier fournisseur mondial de modules DRAM et de produits d'application flash NAND. L'objectif de départ de l'entreprise est: « Changer le monde et être un leader dans la distribution des semi-conducteurs ». Les stratégies commerciales d'Essencore sont d'adopter les technologies les plus récentes pour se différencier de ses concurrents, fournir des produits de mémoire dédiés et offrir divers portefeuilles de produits pour la préparation des clients à la concurrence. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.essencore.com À PROPOS DE KLEVVKLEVV, est une marque haut de gamme d'Essencore, le principal fournisseur de modules et d'applications NAND Flash. La gamme KLEVV s'est concentrée sur des modules de mémoire de jeux et des disques SSD de qualité supérieure. KLEVV s'engage à fournir des produits de classe mondiale avec une qualité de premier plan, et tous les produits sont conçus pour les amateurs qui recherchent le meilleur de la vie. La mémoire/ SSD KLEVV a reçu la récompense du prix allemand Red Dot Design Award et du prix iF Design Award pour ses conceptions innovantes de ses produits. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.klevv.com