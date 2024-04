American Airlines étend l'usage de l’application de revue des vols de CEFA Aviation à plus de 15 000 pilotes

American's pilots in a cockpit showing CEFA AMS app CEFA Aviation logo

American Airlines déploie l’application de revue des vols de CEFA Aviation à plus de 15 000 pilotes afin de renforcer leur formation

Nous sommes convaincus que cet outil contribuera de manière significative à nos initiatives en rapport avec la sécurité effectuées en partenariat avec le syndicat des pilotes d’American Airlines” — John DeLeeuw, Directeur de la sécurité et de l'efficacité énergétique

COLMAR, FRANCE, April 16, 2024 /EINPresswire.com/ -- American Airlines, l'une des principales compagnies aériennes du monde, a annoncé l'extension de l’usage de l’application de revue de vols CEFA-AMS de CEFA Aviation à ses 15 000 pilotes, suite à l’expérience réalisée avec succès sur ses flottes long-courriers.

En 2022, American Airlines est devenue la première compagnie aérienne américaine à implémenter CEFA-AMS, une application EFB (Electronic Flight Bag – Sac électronique de vol) conçue pour permettre aux pilotes la revue de leurs vols et d'analyser les performances de ceux-ci sur leurs tablettes après l'atterrissage, à des fins de débriefing et de formation. Après les retours extrêmement positifs reçus par les flottes long-courriers, la compagnie aérienne a étendu l'utilisation de cet outil innovant à l'ensemble de son personnel navigant et de ses flottes.

CEFA Aviation est reconnue pour son expertise en visualisation de données réelles de vol (issues de la boîte noire). Son dernier développement, CEFA-AMS permet aux pilotes et aux équipages de rejouer leurs propres vols virtuellement sur leurs tablettes, quelques minutes seulement après l'atterrissage.

À propos de cette importante étape, le Président et fondateur de CEFA Aviation, Dominique Mineo, s'est exprimé avec enthousiasme déclarant : "Nous sommes ravis de la décision d’American Airlines d'étendre l'utilisation de CEFA-AMS à l'ensemble de ses pilotes. Cette extension est une mesure supplémentaire visant à renforcer la sécurité des vols et témoigne de l'engagement et du respect de la compagnie aérienne envers ses pilotes."

Le commandant John DeLeeuw, Directeur de la sécurité et de l'efficacité énergétique d’American Airlines, a déclaré : "Faire progresser la sécurité des vols est inscrit dans l'ADN de notre compagnie et de chacun de nos pilotes. L'implémentation de CEFA-AMS s'appuie sur de solides fondations. Elle exploite une technologie de pointe afin d’améliorer la formation des pilotes et de promouvoir l'excellence opérationnelle. Nous sommes convaincus que cet outil contribuera de manière significative à nos initiatives en rapport avec la sécurité effectuées en partenariat avec le syndicat des pilotes d’American Airlines."

Le commandant Paul Fitzgerald, vice-président sécurité des vols du syndicat de pilotes APA (Allied Pilots Association) et gardien principal de l’usage des données de vol (Gatekeeper principal), a ajouté : "La mise en œuvre de cette nouvelle fonctionnalité est le résultat d'une collaboration entre notre syndicat APA, American Airlines et CEFA Aviation. L'utilisation de CEFA-AMS accroît considérablement l'impact de notre programme d’assurance de qualité des vols (FOQA) et constitue une étape décisive dans nos efforts d'amélioration de la sécurité. Il offre à nos pilotes l’accès à des informations précieuses et à des capacités d'analyse après le vol en temps opportun, renforçant ainsi notre engagement en matière de sécurité."

À propos de CEFA-AMS

CEFA Aviation fournit des services d'animation pour les données de vol enregistrées depuis plus de 23 ans. L'industrie reconnaît son outil d'animation comme une solution exceptionnelle pour les compagnies aériennes et les agences d'enquête sur les accidents.

CEFA-AMS est une application de sac électronique de vol (EFB) qui tire parti de l'expertise de CEFA Aviation et des dernières solutions techniques de l'industrie aéronautique. L'application permet aux pilotes d'accéder à des animations de vol précises et détaillées. Ces données les aident à analyser les performances individuelles et d'équipage, notamment lors de situations dynamiques ou de moments critiques nécessitant un examen. L'outil est inestimable pour les équipages car il produit des preuves factuelles pour les débriefings. L'animation offre également une expérience entièrement immersive avec une interface de cockpit réaliste. En tant qu'option supplémentaire à l'animation, les pilotes peuvent accéder aux données de performance via des graphiques de performance pour une analyse approfondie des séquences d'actions et des mesures.

À propos de CEFA Aviation

CEFA Aviation est une société française privée qui propose des solutions de pointe dans le domaine de l’animation des données de vol afin d’améliorer la sécurité des vols commerciaux et la formation des pilotes. Forte de plus de 23 ans d'expérience, l'entreprise, avec ses experts en ingénierie et en aviation, a conçu des solutions innovantes qui simulent des vols complexes et précis à l'aide des données provenant des enregistreurs de vol des avions. Plus de 100 compagnies aériennes majeures et régionales, des opérateurs de fret et des autorités d'investigation sur cinq continents utilisent l'application principale de l'entreprise, CEFA Flight Animation Software (FAS), pour la formation des pilotes et l'analyse de la sécurité. Traduire les données de vol en visualisation précise nécessite une compréhension approfondie des systèmes d'aéronefs et de la complexité de l'ingénierie logicielle. CEFA Aviation, entreprise fondée en 2000 par Dominique Mineo a été une pionnière en créant des outils d'animation facile à utiliser visualisant les données de vol. Son succès durable découle d'une passion pour l'aviation et l'innovation, de l'écoute des clients et de la prestation d'un soutien de qualité supérieure. CEFA Aviation a son siège social à Colmar, en France.

Lors du Dubaï Airshow 2017, CEFA Aviation a dévoilé un outil de visualisation révolutionnaire pour améliorer et personnaliser davantage la formation des pilotes : CEFA Aviation Mobile Services (AMS).

À propos d'American Airlines Group

La raison d'être d'American est de prendre soin des personnes qui font le voyage de leur vie. Les actions d'American Airlines Group Inc. se négocient sur le Nasdaq sous le symbole AAL et les actions de la société sont incluses dans le S&P 500. Pour en savoir plus sur ce qui se passe chez American, consultez le site suivant : news.aa.com et suivez American sur Twitter : @AmericanAir et sur Facebook.com/AmericanAirlines.

