FSP PRÉSENTE LA TOUTE NOUVELLE GAMME DE BLOCS D'ALIMENTATION VITA GM

TOUT NOUVEAUX DESIGNS DOTÉS D’UNE PUISSANCE IMPRESSIONNANTE

TAIPEI, TAIWAN, April 11, 2024 / EINPresswire.com / -- FSP Group, premier fabricant mondial d'ODM de haute performance, d'alimentation STD modifiée et de composants PC, est heureux de présenter aujourd'hui sa toute nouvelle gamme de blocs d'alimentation VITA GM conçue pour alimenter la future génération d'ordinateurs personnels.La série de blocs d'alimentation VITA GM (Gold efficiency & modular cable (efficacité Or et câble modulaire)) représente le sommet de la technologie avancée Power delivery et de la durabilité, spécialement conçue pour les exigences de l'informatique évolutive. Disponible dans une gamme d'options de puissance de 650W à 1000W, chaque unité de la série garantit une efficacité et une flexibilité exceptionnelles. Cette nouvelle gamme de blocs d'alimentation élégante présente de tout nouveaux éléments de conception et propres et des matériaux de haute qualité. Elle est disponible en deux options de couleurs classiques – noir élégant et blanc immaculé, suivant les préférences de l'utilisateur.Adhérant aux dernières normes techniques, la série de blocs d'alimentation VITA GM du groupe FSP a été conçue pour répondre aux exigences informatiques modernes et les dépasser. Les blocs d'alimentation de la série VITA GM fournit le temps de maintien de charge recommandé par Intelde 17 ms à 80 % par rapport aux 12 ms standard à 100 %, assurant un flux d'alimentation stable et une sécurité contre les pannes de courant soudaines, le courant d'appel et les surtensions critiques. La série affiche un taux d'efficacité impressionnant de plus de 90 % pour des charges typiques, ce qui témoigne de sa conception et de son ingénierie supérieures. L'engagement de FSP pour la fiabilité et la longévité est évident dans l'utilisation des condensateurs en vrac japonais de 105 °C, réputés pour leur qualité et leur durabilité. La série VITA GM dispose également d'un ventilateur à palier hydraulique (HYB) de 120 mm qui permet un refroidissement optimal tout en maintenant de faibles niveaux sonores. Ces blocs d'alimentation se distinguent par leurs dimensions particulièrement compactes de 140 x 150 x 86 mm, ce qui en fait un choix idéal pour les configurations limitées dans l'espace. Toutefois, ils ne font aucun compromis sur la fourniture de performances robustes.D’autre part, la conception entièrement modulaire du câblage améliore la facilité d'installation et la circulation de l'air dans les boîtiers de PC. La sécurité est primordiale dans les blocs d'alimentation de la série VITA GM, offrant des protections complètes, notamment OCP (protection contre les surintensités), OVP (protection contre les surtensions), SCP (protection contre les courts-circuits), OPP (protection contre les surtensions), UVP (protection contre les sous-tensions) et OTP (protection contre les surchauffes). Conformes au guide de conception de l'alimentation IntelATX Version 3.1, aux dernières réglementations et aux normes PCIe Gen 5.1 avec connecteur 12V-2x6 natif, les blocs d'alimentation VITA GM sont équipés de façon à gérer un maximum d'excursions de puissance totale, consolidant leur position comme solution pérenne pour les besoins en alimentation électrique.La présentation de la série VITA GM par le groupe FSP marque un bond en avant important dans le domaine de la technologie d'alimentation électrique, associant une efficacité inégalée pour une large applicabilité. Les modèles de cette gamme innovante disposent d'une garantie complète de 10 ans, ce qui témoigne du dévouement indéfectible de FSP à la qualité et à la confiance des clients.La série VITA GM est un choix de premier plan pour les amateurs de jeux, les utilisateurs occasionnels et l'informatique d'entreprise, mettant en valeur sa polyvalence et sa capacité pour répondre aux divers besoins de l'informatique moderne. Avec ce lancement, FSP Group souligne sa position à la pointe de l'industrie de l'alimentation électrique, repoussant continuellement les limites de la performance et de la fiabilité.Product LinkVITA GM BlackVITA GM WhiteWeitere Produktinformationen finden Sie unter:Offizielle Website der FSP Group: https://www.fsp-ps.de/en/index.html Website der Markenprodukte der FSP Group: https://www.fsplifestyle.com/fr/ Facebook: www.facebook.com/FSP.global Instagram: https://www.instagram.com/fspglobalfan/ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fsp-technology-inc./ Youtube: www.youtube.com/user/PowerNeverEnds About FSPFounded in 1993, FSP is one of the leading suppliers of power supply products in the world. FSP Group (3015: Taiwan) meets various user demands in power supplies with its’ 400-person strong R&D team, robust production capacity, and comprehensive production lines. FSP offers more than 500 models certified with the 80 PLUS standards and is the leader in 80 PLUS certifications. FSP enables users to enjoy eco-friendly technologies by providing environment friendly, high quality, power supply products to business and consumers. Learn more about FSP Group: www.fsp-group.com