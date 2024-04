Serrala ernennt neuen VP Sales EMEA

James Farrell, VP Sales EMEA

NORDERSTEDT, HAMBURG, GERMANY, April 10, 2024 / EINPresswire.com / -- Serrala, führender globaler Anbieter von Automatisierungssoftware für das Finanzwesen, gab heute die Ernennung von James Farrell zum VP of Sales, EMEA bekannt.James Farrell verfügt über 10 Jahre Erfahrung im Vertrieb von SaaS-Unternehmenslösungen an Tier-1-Finanzdienstleister auf der ganzen Welt. Er hatte mehrere Führungspositionen als regionaler Vertriebsleiter und Vertriebschef in Fintech-Unternehmen wie Xceptor und Napier inne. In seiner Funktion als VP of EMEA Sales wird James Farrell das EMEA-Geschäft leiten und sich für den Erfolg der Serrala-Kunden in dieser Region einsetzen. „Als einziger Anbieter einer integrierten End-to-End-Automatisierungsplattform für Finanzprozessesind wir in der einzigartigen Position, eine umfassende digitale Transformation zu ermöglichen. Ich freue mich darauf, unsere Kunden auf ihrem Weg dahin zu unterstützen“, erklärt Farrell.„Wir freuen uns sehr, James Farrell bei Serrala begrüßen zu dürfen. Das markiert einen weiteren wichtigen Schritt in diesem neuen, von Stabilität und Wachstum geprägten Kapitel von Serrala“, erklärt CEO Axel Rebien.Über SerralaAls Pionier in der Automatisierung von Finanzprozessen blickt Serrala auf eine fast 40-jährige Erfolgsgeschichte zurück und betreut heute mehr als 2500 Kunden in aller Welt.Unsere vielfach prämierte Suite von Anwendungen zur Automatisierung von Finanzprozessen nutzt modernste Technologien, um sämtliche Abläufe im Zusammenhang mit dem Working Capital zu automatisieren. Von Order-to-Cash über Procure-to-Pay bis hin zu Cash und Treasury bieten wir dem Büro des CFO völlig neue technische, strategische und prozessbezogene Möglichkeiten.Wir befähigen Führungskräfte dazu, eine qualitätsorientierte, autonome Finanzstruktur zu schaffen, die es den Finanzabteilungen ermöglicht, eine beispiellose operative Exzellenz zu erzielen: Das Working Capital wird kontinuierlich optimiert, Echtzeit-Einblicke sind jederzeit verfügbar und Risiken können präziser erfasst und gesteuert werden. Auf diese Weise wird Ihre Finanzorganisation optimal für den Erfolg positioniert.