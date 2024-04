La Première Dame du Burundi se Rend au Site de Démonstration du Riz Pérenne du Group BGI à Karuzi

Son Excellence, Madame Angeline Ndayishimiye, Première Dame du Burundi, a effectué sa visite sur la parcelle de démonstration de culture de riz pérenne du groupe BGI dans la province de Karuzi. (Avec la gracieuse permission de Son Excellence) Démonstration de plantation de riz pérenne par le groupe BGI dans la province de Karuzi.

SHENZHEN, CHINA, April 10, 2024 / EINPresswire.com / -- Le 5 avril 2024, Son Excellence Madame Angeline Ndayishimiye, la Première Dame du Burundi, ainsi que le coordinateur national du projet, Prudent Natal Mahoromeza, se sont rendus sur le site de démonstration de plantation de riz pérenne du groupe BGI dans la province de Karuzi pour évaluer l'état d'avancement de la culture du riz pérenne au Burundi. Le ministre conseiller de l’Ambassade de Chine au Burundi, Guoqing FANG, et la secrétaire Shangshang ZHAO les ont accompagnés.La Première Dame a pu assister à la croissance du riz pérenne et discuter avec des experts agricoles de BGI Bioverse, une filiale du groupe BGI, sur les techniques de plantation, les rendements et les perspectives de marché du riz pérenne.Elle a fait part de sa joie et de sa satisfaction quant à la mise en œuvre fructueuse du riz pérenne au Burundi, en saluant cette initiative comme un modèle de collaboration agricole exemplaire entre le Burundi et le groupe BGI. Ce modèle est une source de dynamisme et d'opportunités pour le développement agricole, non seulement du Burundi mais aussi de l'ensemble du continent africain.Monsieur Mahoromeza a souligné les progrès de l'initiative sur le riz pérenne au Burundi, en déclarant que la technologie simplifiait le processus de production, diminuait les coûts et améliorait considérablement les rendements de la culture du riz. Il se réjouit à l'idée de pouvoir élargir la zone de culture du riz pérenne au Burundi, d'améliorer la productivité agricole locale et de faire bénéficier les agriculteurs d'un plus grand nombre de bénéfices.Le site de démonstration de Karuzi est le précurseur d'un "modèle riz-poisson" innovant, une méthodologie qui associe la culture du riz à l'élevage de poissons, en exploitant la même ressource en eau à des fins doubles. Cette méthode est une pratique agricole écologique qui non seulement enrichit la biodiversité, mais vise aussi à augmenter le rendement des cultures et les revenus des agriculteurs locaux. Au bout de plusieurs mois de gestion attentive, les plants de riz de la base ont commencé à germer avec succès.La mise en œuvre réussie du projet pilote de riz pérenne au Burundi témoigne de l'étroite coopération et des initiatives concertées des deux parties. En juillet 2023, lors de sa visite au groupe BGI à Shenzhen, Mme Ndayishimiye a suggéré l'idée d'établir un site de démonstration de riz pérenne au Burundi. Le groupe BGI a pleinement soutenu cette idée. En janvier 2024, les experts en agriculture de BGI Bioverse au Burundi sont parvenus à cultiver le premier volume de plants de riz pérenne. En travaillant en collaboration avec le personnel local de gestion des plantations, ils ont réalisé la première saison de plantation, en enregistrant la croissance florissante du riz pérenne dans les champs.La réussite de la culture du riz pérenne au Burundi est porteuse d'avantages concrets pour les agriculteurs locaux et offre une nouvelle solution pour la sécurité alimentaire en Afrique. BGI est déterminé à poursuivre son association avec des partenaires africains, à encourager les plantations de démonstration à haut rendement, à promouvoir la modernisation de l'agriculture africaine et à contribuer au bien-être de la région.