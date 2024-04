SABESP – FATO RELEVANTE

SÃO PAULO, BRASIL, April 9, 2024 / EINPresswire.com / -- A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp (“Companhia” ou “Sabesp”), em atendimento às disposições da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 44, de 23 de agosto de 2021, vem a público informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (ARSESP) divulgou a Deliberação nº 1.514/2024 autorizando a Companhia a aplicar o índice de reajuste tarifário de 6,4469%, em relação às tarifas vigentes.Junto à Deliberação, foi divulgada a respectiva Nota Técnica. Os documentos podem ser acessados no site da ARSESP ( https://www.arsesp.sp.gov.br/SitePages/DispForm.aspx?idItem=3721 ) ou diretamente pelos links abaixo:Deliberação nº 1.514/2024A Deliberação com as novas tabelas tarifárias será publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e passará a vigorar a partir de 10 de maio de 2024. As tabelas tarifárias podem ser encontradas no site da Sabesp, www.sabesp.com.br e em todas as agências de atendimento da Companhia.