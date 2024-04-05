2023 Türkiye Sağlık Turizmi İstatistikleri İnfografiği
Türkiye, sağlık turizmi alanında hızla büyümeye devam ediyor. 2023 yılı Türkiye sağlık turizmini infografiğimizle inceleyebilirsiniz.ISTANBUL, TüRKIYE, April 5, 2024 /EINPresswire.com/ -- Sağlık turizminin, sağlık hizmetlerinin önemli bir istikameti haline geldiği bir dönemde, Türkiye inovasyon ve mükemmellikte öne çıkarak büyüyor. 2023 yılı Türkiye sağlık turizminin görünümünü, en son istatistiklere ve hasta içgörülerine göre büyük bir büyüme, direnç ve küresel çekicilik atılımını sergiliyor.
2019 yılında Türkiye, 701.046 ziyaretçi ile sağlık turizmi için öncü bir destinasyon olarak kendini kanıtladı. 2020'deki aksilikler, pandemi nedeniyle sayıların 407.423'e düşmesine rağmen, Türkiye'nin kaliteli sağlık hizmetlerine ve katı güvenlik protokollerine olan bağlılığı hızlı bir iyileşme yolunu açtı. Takip eden yıllar, sayıların 2022'de 1.258.382'e ve 2023'te çarpıcı bir şekilde 1.800.000'e ulaştığı bir büyüme dönemini işaret etti.
Sağlık turistlerindeki artış, sadece Türkiye'nin direncini ve uyum yeteneğini vurgulamakla kalmıyor, aynı zamanda üstün tıbbi hizmetler, son teknoloji tedaviler ve Türk misafirperverliğinin sıcaklığını arayanlar arasında giderek artan popülerliğini de gösteriyor.
Neden Türkiye? Hasta Tercihlerine Bir Bakış
Hastaların Türkiye tercihi, %63'ünün uygun fiyatları, %58'inin ülkenin turistik çekiciliğini ve %51'inin seyahatin kolaylığını ve kısa süresini takdir etmesi gibi birden fazla faktöre dayanıyor. Diğer belirleyici faktörler arasında hastanelerin/kliniklerin kalitesi (%33), yüksek nitelikli ve deneyimli doktorlar (%31), lüks seyahat hizmetleri (%29), ileri medikal ekipman ve teknoloji (%20) ve minimal bekleme süreleri (%19) bulunuyor.
Türkiye'nin medikal turistlerinin çeşitliliği, Avrupa, Ortadoğu ve ötesinden, Almanya, Rusya, İngiltere ve birçok diğer ülke dahil bireyleri çeken küresel bir sağlık merkezi olarak statüsünü yansıtıyor.
Trend Olan Tedavi ve Cerrahiler
İnfografik, Türkiye'ye sağlık seyahati yapanlar arasında belirgin bir tedavi tercihini ortaya koyuyor. Hastaların yarısı saç ekimi arayışında bulunurken, bunu oftalmoloji işlemleri (%18.1), kozmetik cerrahiler (%15.57) ve diş tedavileri (%15) takip ediyor. Kozmetik cerrahiler ise yüz estetiği (%43.94), vücut estetiği (%30.05) ve göğüs estetiği (%26.01) olarak ayrılıyor, liposuction, rinoplasti ve göğüs büyütme en popüler işlemler olarak öne çıkıyor.
Net Bir Perspektif İçin Kapsamlı Veriler
Infografik verileri, Türk İstatistik Kurumu (TÜİK) dahil olmak üzere yetkili kaynaklardan ve önde gelen hastaneler ve kliniklerden elde edilen içgörülerle hazırlanmıştır. Hem yüz yüze hem de çevrimiçi, 1.384 hastadan ve potansiyel hastalardan alınan detaylı anketlerle zenginleştirilen infografik, 2023'te Türkiye'nin medikal turizm sektörüne ilişkin detaylı bir görünüm sunuyor.
Bilimsel verileri gerçek hasta deneyimleriyle uyumlu hale getirerek, Türkiye'nin 2023 sağlık hizmetleri anlatısı kalite, çeşitlilik ve yenilikçilikten oluşuyor, medikal turizmde küresel sahnede yeni standartlar belirliyor.
Hakkımızda
Care in Turkey, Türkiye'nin sağlık hizmetlerindeki ilerlemelerini ve medikal ve sağlık turizmi için öncü bir destinasyon olarak potansiyelini sergilemeye adanmıştır.
Yüksek Kaliteli Sağlık Hizmetlerini Geniş Kitlelere Sunma mottosuyla hizmet vermekteyiz.
Daha fazla hastanın yüksek kaliteli estetik ve rekonstrüktif cerrahiye erişimini sağlamak için bir gelecek yaratmayı hedefliyoruz.
Kozmetik işlemlerin hayat değiştiren faydalarına inanıyoruz. Kaliteli yaşam ve özsaygının bir ayrıcalık olmaması gerektiğine inanıyoruz.
Herkesin birinci sınıf, dünya çapında tanınan cerrahlara erişim hakkı olmalıdır. Herkes, en modern tıbbi tesiste operasyon geçirebilmelidir.
Güvenli, güvenilir sağlık hizmetlerini demokratikleştirerek dünyayı etkilemeyi amaçlıyoruz. İnsanlara seçme özgürlüğü vermeyi hedefliyoruz.
Abdulkerim fırat
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