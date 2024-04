Infografica sul Turismo Medico in Turchia 2023

Turkey Medical Tourism Stats 2023 Infographic

La Turchia continua a crescere rapidamente nel campo del turismo sanitario. Puoi esaminare il turismo sanitario in Turchia nel 2023 con la nostra infografica.

ISTANBUL, TURKEY, April 5, 2024 / EINPresswire.com / -- In un'era in cui il turismo medico è diventato un aspetto fondamentale dell'assistenza sanitaria, la Turchia è emersa come un faro di innovazione ed eccellenza. Il panorama del turismo medico del 2023 in Turchia mostra un significativo balzo in avanti in termini di crescita, resilienza e attrattiva globale, secondo le ultime statistiche e percezioni dei pazienti.Nel 2019, la Turchia si è affermata come destinazione principale per il turismo sanitario, accogliendo 701.046 visitatori. Nonostante i contraccolpi del 2020, che hanno visto un calo a 407.423 a causa della pandemia, l'impegno della Turchia per un'assistenza sanitaria di qualità e rigorosi protocolli di sicurezza ha aperto la strada a una rapida ripresa. Gli anni successivi hanno segnato un'era di crescita esponenziale, con numeri che sono saliti a 1.258.382 nel 2022 e hanno raggiunto un impressionante 1.800.000 nel 2023.L'aumento dei turisti sanitari non solo sottolinea la resilienza e la capacità di adattamento della Turchia, ma anche la sua crescente popolarità tra coloro che cercano servizi medici superiori, trattamenti all'avanguardia e il calore dell'ospitalità turca.Perché la Turchia? Uno sguardo alle preferenze dei pazientiLa preferenza dei pazienti per la Turchia si basa su molteplici fattori, con il 63% che cita l'accessibilità, il 58% attratto dal fascino turistico del paese e il 51% che apprezza la facilità e la brevità del viaggio. Altri fattori decisivi includono la qualità degli ospedali/cliniche (33%), medici altamente qualificati ed esperti (31%), servizi di viaggio lussuosi (29%), attrezzature mediche avanzate e tecnologia (20%) e tempi di attesa minimi (19%).La diversità dei turisti medici in Turchia riflette il suo status di hub sanitario globale, attirando individui da tutta Europa, dal Medio Oriente e oltre, inclusi Germania, Russia, Regno Unito e molti altri.Trattamenti e chirurgie di tendenzaL'infografica rivela una distinta preferenza per i trattamenti tra i viaggiatori sanitari in Turchia. La metà dei pazienti ha cercato trapianti di capelli, seguiti da procedure oftalmologiche (18,1%), chirurgie cosmetiche (15,57%) e trattamenti dentali (15%). Le chirurgie cosmetiche si suddividono ulteriormente in miglioramenti del viso e della testa (43,94%), del corpo e delle estremità (30,05%) e del seno (26,01%), con liposuzione, rinoplastica e aumento del seno come procedure più popolari.Dati completi per una prospettiva chiaraQuesto ricco tessuto di dati è tessuto da fonti autorevoli, inclusi l'Istituto Statistico Turco (TURKSTAT) e le intuizioni dei principali ospedali e cliniche. Arricchita da sondaggi dettagliati su 1.384 pazienti e potenziali pazienti, sia di persona che online, l'infografica offre una visione sfumata e centrata sul paziente del settore del turismo medico in Turchia nel 2023.Armonizzando i dati scientifici con vere esperienze dei pazienti, la narrazione sanitaria della Turchia per il 2023 è di qualità, diversità e innovazione, stabilendo nuovi benchmark nel turismo medico sul palcoscenico globale.Chi Siamo Care in Turkey è all'avanguardia nella promozione del turismo medico in Turchia, impegnata a mostrare i progressi del paese nei servizi sanitari e il suo potenziale come destinazione leader per il turismo medico e sanitario.Rendere l'assistenza sanitaria di alta qualità ampiamente disponibileCi impegniamo a creare un futuro in cui più pazienti siano liberi di accedere a chirurgia estetica e ricostruttiva di alta qualità.Crediamo nei benefici trasformativi delle procedure cosmetiche. Crediamo che la qualità della vita e l'autostima non dovrebbero essere un privilegio.Dovrebbe essere diritto di nascita di tutti avere accesso a chirurghi di prima classe e di fama mondiale. Tutti dovrebbero essere liberi di sottoporsi a operazioni in strutture mediche all'avanguardia.Lavoriamo per influenzare il mondo democratizzando un'assistenza sanitaria sicura e affidabile. Lavoriamo per dare alle persone la libertà di scegliere.