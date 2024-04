Infografik zu den Statistiken des Medizintourismus in der Türkei 2023

Turkey Medical Tourism Stats 2023 Infographic

2023: Die Türkei boomt als Ziel für Gesundheitstourismus. Entdecken Sie die Trends in unserer Infografik.

ISTANBUL, TURKEY, April 5, 2024 / EINPresswire.com / -- In einer Ära, in der der Medizintourismus zu einem zentralen Aspekt des Gesundheitswesens geworden ist, hat sich die Türkei als Leuchtturm der Innovation und Exzellenz herausgestellt. Die Landschaft des Medizintourismus in der Türkei im Jahr 2023 zeigt einen bedeutenden Sprung in Wachstum, Widerstandsfähigkeit und weltweiter Anziehungskraft, gemäß den neuesten Statistiken und Einblicken von Patienten.Im Jahr 2019 etablierte sich die Türkei als erstklassiges Ziel für den Gesundheitstourismus und begrüßte 701.046 Besucher. Trotz der Rückschläge im Jahr 2020, die zu einem Rückgang auf 407.423 aufgrund der Pandemie führten, ebnete das Engagement der Türkei für qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung und strenge Sicherheitsprotokolle den Weg für eine schnelle Erholung. Die folgenden Jahre markierten eine Ära des exponentiellen Wachstums, mit Zahlen, die bis 2022 auf 1.258.382 anstiegen und bis 2023 eine erstaunliche Zahl von 1.800.000 erreichten.Der Anstieg der Gesundheitstouristen unterstreicht nicht nur die Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit der Türkei, sondern auch ihre wachsende Beliebtheit bei denen, die erstklassige medizinische Dienstleistungen, innovative Behandlungen und die Wärme der türkischen Gastfreundschaft suchen.Warum die Türkei? Ein Blick auf die PatientenpräferenzenDie Präferenz der Patienten für die Türkei basiert auf mehreren Faktoren, wobei 63% die Erschwinglichkeit nennen, 58% von der touristischen Anziehungskraft des Landes angezogen werden und 51% die einfache und kurze Reisezeit schätzen. Weitere entscheidende Faktoren sind die Qualität der Krankenhäuser/Kliniken (33%), hochqualifizierte und erfahrene Ärzte (31%), luxuriöse Reisedienstleistungen (29%), fortgeschrittene medizinische Ausrüstung & Technologie (20%) und minimale Wartezeiten (19%).Die Vielfalt der medizinischen Touristen in der Türkei spiegelt ihren Status als globales Gesundheitszentrum wider und zieht Menschen aus ganz Europa, dem Nahen Osten und darüber hinaus an, einschließlich Deutschland, Russland, dem Vereinigten Königreich und vielen anderen.Trendbehandlungen und -operationenDie Infografik zeigt eine deutliche Präferenz für Behandlungen unter Gesundheitsreisenden in der Türkei. Die Hälfte der Patienten suchte eine Haartransplantation, gefolgt von augenärztlichen Eingriffen (18,1%), kosmetischen Operationen (15,57%) und zahnärztlichen Behandlungen (15%). Kosmetische Operationen gliedern sich weiter in Gesichts- & Kopfverbesserungen (43,94%), Körper- & Extremitätenverbesserungen (30,05%) und Brustverbesserungen (26,01%), wobei Fettabsaugung, Rhinoplastik und Brustvergrößerung als die beliebtesten Verfahren führen.Umfassende Daten für eine klare PerspektiveDieses reiche Datengeflecht wird aus autoritativen Quellen gesponnen, einschließlich des Türkischen Statistischen Instituts (TURKSTAT) und Einblicken führender Krankenhäuser und Kliniken. Ergänzt durch detaillierte Umfragen von 1.384 Patienten und potenziellen Patienten, sowohl persönlich als auch online, bietet die Infografik eine nuancierte, patientenzentrierte Sicht auf den Sektor des Medizintourismus in der Türkei im Jahr 2023.Indem wissenschaftliche Daten mit echten Patientenerfahrungen harmonisiert werden, ist die Erzählung der Türkei über die Gesundheitsversorgung im Jahr 2023 eine von Qualität, Vielfalt und Innovation und setzt neue Maßstäbe im Medizintourismus auf der globalen Bühne.Über uns Care in Turkey steht an der Spitze der Förderung des medizinischen Tourismus in der Türkei und ist bestrebt, die Fortschritte des Landes im Gesundheitsdienstleistungsbereich und sein Potenzial als führendes Ziel für medizinischen und gesundheitlichen Tourismus zu präsentieren.Hochwertige Gesundheitsversorgung weitgehend verfügbar machenWir streben danach, eine Zukunft zu schaffen, in der mehr Patienten Zugang zu hochwertiger ästhetischer und rekonstruktiver Chirurgie haben.Wir glauben an die lebensverändernden Vorteile kosmetischer Eingriffe. Wir sind der Meinung, dass Lebensqualität und Selbstwertgefühl kein Privileg sein sollten.Es sollte jedermanns Geburtsrecht sein, Zugang zu erstklassigen, weltbekannten Chirurgen zu haben. Jeder sollte frei sein, sich in einer hochmodernen medizinischen Einrichtung operieren zu lassen.Wir arbeiten daran, die Welt zu beeinflussen, indem wir sichere, zuverlässige Gesundheitsversorgung demokratisieren. Wir arbeiten daran, den Menschen die Freiheit zu geben, zu wählen.