Statistiques du Tourisme Médical en Turquie 2023 : Infographie

Turkey Medical Tourism Stats 2023 Infographic Care in Turkey

Explorez la croissance rapide du tourisme de santé en Turquie en 2023 via notre infographie détaillée.

ISTANBUL, TURKEY, April 5, 2024 / EINPresswire.com / -- Dans une ère où le tourisme médical est devenu un aspect pivot de la santé, la Turquie a émergé comme un phare d'innovation et d'excellence. Le paysage du tourisme médical en 2023 en Turquie montre un bond significatif en termes de croissance, de résilience et d'attrait mondial, selon les dernières statistiques et les retours des patients.En 2019, la Turquie s'est établie comme une destination de premier plan pour le tourisme de santé, accueillant 701 046 visiteurs. Malgré les revers de 2020, qui ont vu le nombre baisser à 407 423 en raison de la pandémie, l'engagement de la Turquie envers des soins de santé de qualité et des protocoles de sécurité rigoureux a ouvert la voie à une reprise rapide. Les années qui ont suivi ont marqué une ère de croissance exponentielle, avec des chiffres grimpant à 1 258 382 en 2022, et atteignant un stupéfiant 1 800 000 en 2023.L'augmentation des touristes de santé souligne non seulement la résilience et la capacité d'adaptation de la Turquie, mais aussi sa popularité croissante parmi ceux qui recherchent des services médicaux supérieurs, des traitements de pointe et la chaleur de l'hospitalité turque.Pourquoi la Turquie ? Un regard sur les préférences des patientsLa préférence des patients pour la Turquie repose sur plusieurs facteurs, avec 63 % citant l'abordabilité, 58 % attirés par l'attrait touristique du pays, et 51 % appréciant la facilité et la courte durée du voyage. D'autres facteurs décisifs incluent la qualité des hôpitaux/cliniques (33 %), les médecins hautement qualifiés et expérimentés (31 %), les services de voyage luxueux (29 %), l'équipement médical avancé et la technologie (20 %), et les courts délais d'attente (19 %).La diversité des touristes médicaux de la Turquie reflète son statut de pôle de santé mondial, attirant des individus de toute l'Europe, du Moyen-Orient et au-delà, y compris l'Allemagne, la Russie, le Royaume-Uni et bien d'autres.Traitements et chirurgies tendancesL'infographie révèle une préférence distincte pour les traitements parmi les voyageurs de santé en Turquie. La moitié des patients ont recherché une transplantation capillaire, suivie par des procédures d'ophtalmologie (18,1 %), des chirurgies esthétiques (15,57 %) et des traitements dentaires (15 %). Les chirurgies esthétiques se répartissent plus loin entre les améliorations du visage et de la tête (43,94 %), du corps et des extrémités (30,05 %), et de la poitrine (26,01 %), avec la liposuccion, la rhinoplastie et l'augmentation mammaire menant comme les procédures les plus populaires.Des données complètes pour une perspective claireCette riche tapisserie de données est tissée à partir de sources autoritaires, incluant l'Institut Statistique Turc (TURKSTAT) et les aperçus des hôpitaux et cliniques leaders. Enrichie par des enquêtes détaillées auprès de 1 384 patients et futurs patients, à la fois en face à face et en ligne, l'infographie offre une vue nuancée et centrée sur le patient du secteur du tourisme médical en Turquie en 2023.En harmonisant les données scientifiques avec de véritables expériences de patients, le récit de la Turquie sur les soins de santé en 2023 est celui de la qualité, de la diversité et de l'innovation, établissant de nouvelles références dans le tourisme médical sur la scène mondiale.À propos de nous Care in Turkey est à l'avant-garde de la promotion du tourisme médical en Turquie, engagé à présenter les avancées du pays dans les services de santé et son potentiel en tant que destination leader pour le tourisme médical et de santé.Rendre les soins de santé de haute qualité largement disponiblesNous nous efforçons de créer un avenir où davantage de patients sont libres d'accéder à des chirurgies esthétiques et reconstructives de haute qualité.Nous croyons aux avantages transformateurs des procédures cosmétiques. Nous pensons que la qualité de vie et l'estime de soi ne devraient pas être un privilège.Il devrait être le droit de naissance de chacun d'avoir accès à des chirurgiens de classe mondiale de premier plan. Chacun devrait être libre de se faire opérer dans une installation médicale ultramoderne.Nous travaillons pour impacter le monde en démocratisant des soins de santé sûrs et fiables. Nous travaillons pour donner aux gens la liberté de choisir.