20. YILLIK “KÜRESEL ASBEST FARKINDALIK HAFTASI” 1-7 NİSAN 2024 ADAO TARAFINDAN BAŞLATILDI
EINPresswire.com/ -- ASBEST HASTALIĞI FARKINDALIK ÖRGÜTÜ TARAFINDAN BU YIL 20'NCISI DÜZENLENEN "KÜRESEL ASBEST FARKINDALIK HAFTASI" 1-7 NİSAN 2024 TARİHLERİ ARASINDA BAŞLIYOR
Her yıl Dünya Çapında Düzenlenen Asbeste Maruz Kalma ve Asbest Kaynaklı Hastalıkların Önlenmesine, Farkındalığına ve Eğitimine Yönelik Hafta
Asbeste maruz kalmayı önlemeye ve asbest kaynaklı tüm hastalıkları ortadan kaldırmaya yönelik kar amacı gütmeyen bağımsız bir kuruluş olan Asbest Hastalığı Farkındalık Örgütü (ADAO), 1-7 Nisan 2024 tarihlerinde bu yıl 20.si düzenlenecek olan “Küresel Asbest Farkındalık Haftası’nın (GAAW) kutlanacağını duyurdu.” Bu hafta boyunca ADAO ve partner kuruluşları, "İş Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü (ISOH) ve İngiliz İş Hijyeni Derneği (BOHS) ve dünyanın dört bir yanındaki diğer kuruluşlar, asbest madenciliği, ithalatı, kullanımı ve eski asbest türleri de dahil olmak üzere asbestten kaynaklanabilecek tehditler konusunda halkı eğitmek ve bilgilendirmek için birlikte çalışacaktır.
“Asbest öldürür. ADAO kurucularından mezotelyoma hastası olan ve eşini kaybeden Linda Reinstein, insanların asbestin tehlikelerinin geçmişte kalmadığını bilmeleri ve evlerinde, okullarında, işyerlerinde ve mağaza raflarında bulunan ürünlerle kendilerini asbest tehlikesinden nasıl koruyacaklarını anlamaları her zamankinden daha önemlidir” şeklinde düşüncelerini dile getirmiştir.
“Asbest insanlarda kanserojen olduğu bilinen bir maddedir. Her yıl 40.000 Amerikalı ve 200.000'den fazla dünya vatandaşı asbest kaynaklı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmektedir, bu nedenle ADAO olarak eğitici mesajlarımızı dünya çapında bir kitleye ulaştırmaya kararlıyız. Asbestin neden olduğu hastalıkların tedavisine yönelik umut verici araştırmalar devam ederken, korunma tek çare olmaya devam etmektedir,” diye ekledi Reinstein.
“Bu yıl özellikle önemlidir çünkü Çevre Koruma Ajansı (EPA) asbest lifinin kullanıldığı altı durumdan birini yasaklayan bir karar almıştır. Bu ileriye dönük önemli bir adım olsa da, kuralın kapsamının sınırlı olması ABD halkının tam olarak korunmasını sağlayamayacaktır. Asbest liflerinden altısı da ölümcül hastalıklara neden olabilir. Reinstein, “Küresel Asbest Farkındalık Haftası, Amerikalıları ve dünyayı bu kuralın neden yeterince kapsamlı olmadığı ve Kongre'nin neden bu konuda yasaklama getirmesi gerektiği konusunda bilgilendirmek için mükemmel bir zamandır” ifadelerini kullandı.
Mezotelyoma, asbestozis ve akciğer, gırtlak ve yumurtalık kanserleri gibi ölümcül hastalıklara neden olan asbeste karşı güvenli bir maruz kalma seviyesi yoktur.
Asbeste maruz kalmanın nasıl önleneceği ve bu kanserojenden nasıl korunulacağı konusunda çeşitli eğitim kaynakları ve videolar mevcuttur ve önde gelen kuruluşlar ve uzmanların yanı sıra asbest hastalığı mağdurlarının hikayelerini de içermektedir. Birçok materyal ve video yedi farklı dile (Fransızca, Hintçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, Türkçe ve Ukraynaca) çevrilerek hayat kurtaran bu eğitim kaynaklarının mümkün olduğunca geniş kitleler tarafından erişilebilir olması sağlanmaktadır. Etkinlik haftası 7 Nisan'da dünya çapında sanal bir mum ışığında yapılacak saygı nöbeti ile sona erecek.
Partnerlerimiz arasındaki güç ve işbirliğini temel alan bu yılki GAAW şu konulara odaklanacaktır:
● Tüm dünyada asbest liflerinin altısının da madenciliğinin, üretiminin ve kullanımının yasaklanması
● Asbeste maruz kalmanın önlenmesi
● Mevcut yasa ve yönetmeliklere uyumun ve bunların uygulanmasının artırılması
● Halk sağlığını korumak için uluslararası ortaklıkların güçlendirilmesi
“Yaklaşık 70 ülke halk sağlığına öncelik vererek asbesti yasakladı, ancak Amerika Birleşik Devletleri bu ülkeler arasında yer almıyor. Reinstein, “Küresel Asbest Farkındalık Haftasını kutlarken, Amerika Birleşik Devletleri Kongresini de harekete geçmeye ve Alan Reinstein Ban Asbestos Now Yasasını kabul ederek asbesti tamamen yasaklamaya davet ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.
Küresel Asbest Farkındalık Haftası etkinlikleri hakkında daha fazla bilgi için 2024 Küresel Asbest Farkındalık Haftası Web Sitesini ziyaret edin.
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ASBEST HASTALIĞI FARKINDALIK ÖRGÜTÜ HAKKINDA
2004 yılında kurulan Asbest Hastalığı Farkındalık Örgütü (ADAO), eğitim, destek ve toplum girişimleri yoluyla asbestle ilişkili hastalıkları ortadan kaldırmak için asbeste maruz kalmayı önlemeye kendini adamış ABD'deki en büyük bağımsız 501(c)(3) kar amacı gütmeyen kuruluştur.
Tracy Russo
Her yıl Dünya Çapında Düzenlenen Asbeste Maruz Kalma ve Asbest Kaynaklı Hastalıkların Önlenmesine, Farkındalığına ve Eğitimine Yönelik Hafta
Asbeste maruz kalmayı önlemeye ve asbest kaynaklı tüm hastalıkları ortadan kaldırmaya yönelik kar amacı gütmeyen bağımsız bir kuruluş olan Asbest Hastalığı Farkındalık Örgütü (ADAO), 1-7 Nisan 2024 tarihlerinde bu yıl 20.si düzenlenecek olan “Küresel Asbest Farkındalık Haftası’nın (GAAW) kutlanacağını duyurdu.” Bu hafta boyunca ADAO ve partner kuruluşları, "İş Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü (ISOH) ve İngiliz İş Hijyeni Derneği (BOHS) ve dünyanın dört bir yanındaki diğer kuruluşlar, asbest madenciliği, ithalatı, kullanımı ve eski asbest türleri de dahil olmak üzere asbestten kaynaklanabilecek tehditler konusunda halkı eğitmek ve bilgilendirmek için birlikte çalışacaktır.
“Asbest öldürür. ADAO kurucularından mezotelyoma hastası olan ve eşini kaybeden Linda Reinstein, insanların asbestin tehlikelerinin geçmişte kalmadığını bilmeleri ve evlerinde, okullarında, işyerlerinde ve mağaza raflarında bulunan ürünlerle kendilerini asbest tehlikesinden nasıl koruyacaklarını anlamaları her zamankinden daha önemlidir” şeklinde düşüncelerini dile getirmiştir.
“Asbest insanlarda kanserojen olduğu bilinen bir maddedir. Her yıl 40.000 Amerikalı ve 200.000'den fazla dünya vatandaşı asbest kaynaklı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmektedir, bu nedenle ADAO olarak eğitici mesajlarımızı dünya çapında bir kitleye ulaştırmaya kararlıyız. Asbestin neden olduğu hastalıkların tedavisine yönelik umut verici araştırmalar devam ederken, korunma tek çare olmaya devam etmektedir,” diye ekledi Reinstein.
“Bu yıl özellikle önemlidir çünkü Çevre Koruma Ajansı (EPA) asbest lifinin kullanıldığı altı durumdan birini yasaklayan bir karar almıştır. Bu ileriye dönük önemli bir adım olsa da, kuralın kapsamının sınırlı olması ABD halkının tam olarak korunmasını sağlayamayacaktır. Asbest liflerinden altısı da ölümcül hastalıklara neden olabilir. Reinstein, “Küresel Asbest Farkındalık Haftası, Amerikalıları ve dünyayı bu kuralın neden yeterince kapsamlı olmadığı ve Kongre'nin neden bu konuda yasaklama getirmesi gerektiği konusunda bilgilendirmek için mükemmel bir zamandır” ifadelerini kullandı.
Mezotelyoma, asbestozis ve akciğer, gırtlak ve yumurtalık kanserleri gibi ölümcül hastalıklara neden olan asbeste karşı güvenli bir maruz kalma seviyesi yoktur.
Asbeste maruz kalmanın nasıl önleneceği ve bu kanserojenden nasıl korunulacağı konusunda çeşitli eğitim kaynakları ve videolar mevcuttur ve önde gelen kuruluşlar ve uzmanların yanı sıra asbest hastalığı mağdurlarının hikayelerini de içermektedir. Birçok materyal ve video yedi farklı dile (Fransızca, Hintçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, Türkçe ve Ukraynaca) çevrilerek hayat kurtaran bu eğitim kaynaklarının mümkün olduğunca geniş kitleler tarafından erişilebilir olması sağlanmaktadır. Etkinlik haftası 7 Nisan'da dünya çapında sanal bir mum ışığında yapılacak saygı nöbeti ile sona erecek.
Partnerlerimiz arasındaki güç ve işbirliğini temel alan bu yılki GAAW şu konulara odaklanacaktır:
● Tüm dünyada asbest liflerinin altısının da madenciliğinin, üretiminin ve kullanımının yasaklanması
● Asbeste maruz kalmanın önlenmesi
● Mevcut yasa ve yönetmeliklere uyumun ve bunların uygulanmasının artırılması
● Halk sağlığını korumak için uluslararası ortaklıkların güçlendirilmesi
“Yaklaşık 70 ülke halk sağlığına öncelik vererek asbesti yasakladı, ancak Amerika Birleşik Devletleri bu ülkeler arasında yer almıyor. Reinstein, “Küresel Asbest Farkındalık Haftasını kutlarken, Amerika Birleşik Devletleri Kongresini de harekete geçmeye ve Alan Reinstein Ban Asbestos Now Yasasını kabul ederek asbesti tamamen yasaklamaya davet ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.
Küresel Asbest Farkındalık Haftası etkinlikleri hakkında daha fazla bilgi için 2024 Küresel Asbest Farkındalık Haftası Web Sitesini ziyaret edin.
###
ASBEST HASTALIĞI FARKINDALIK ÖRGÜTÜ HAKKINDA
2004 yılında kurulan Asbest Hastalığı Farkındalık Örgütü (ADAO), eğitim, destek ve toplum girişimleri yoluyla asbestle ilişkili hastalıkları ortadan kaldırmak için asbeste maruz kalmayı önlemeye kendini adamış ABD'deki en büyük bağımsız 501(c)(3) kar amacı gütmeyen kuruluştur.
Tracy Russo
Asbestos Disease Awareness Org
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