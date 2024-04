20ª “SEMANA GLOBAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE AMIANTO” ANUAL, DE 1 A 7 DE ABRIL DE 2024, LANÇADA PELA ADAO

WASHINGTON, DC, UNITED STATES, March 31, 2024 / EINPresswire.com / -- 20ª EDIÇÃO ANUAL DA “SEMANA MUNDIAL DE CONSCIENCIALIZAÇÃO SOBRE O AMIANTO ", DE 1 A 7 DE ABRIL DE 2024, LANÇADA PELA ORGANIZAÇÃO DE CONSCIENCIALIZAÇÃO PARA AS DOENÇAS RELACIONADAS COM O AMIANTOSemana Anual Mundial Dedicada à Educação, Consciencialização e Prevenção da Exposição ao Amianto e das Doenças Causadas pelo Amianto A Organização para a Consciencialização sobre Doenças do Amianto (ADAO), uma organização independente sem fins lucrativos dedicada à prevenção da exposição ao amianto e à erradicação de todas as doenças causadas pelo amianto, anunciou que a semana de 1 a 7 de abril de 2024 será conhecida como a 20ª edição anual da "Semana Mundial de Consciencialização sobre o amianto (GAAW)" Durante esta semana, a ADAO e as suas organizações parceiras, "Instituição de Segurança e Saúde Ocupacional (ISOH) e Sociedade Britânica de Higiene Ocupacional (BOHS), e outras em todo o mundo, trabalharão em conjunto para ensinar e informar o público sobre as ameaças contínuas do amianto, incluindo a extração, importação, utilização e legado do amianto."O amianto mata. É mais importante do que nunca que as pessoas saibam que os perigos do amianto não são uma coisa do passado e que compreendam como se podem proteger da exposição ao amianto nas suas casas, escolas, locais de trabalho e nos produtos que encontramos nas prateleiras das lojas", afirmou Linda Reinstein, viúva da mesotelioma e cofundadora da ADAO."O amianto é um conhecido agente cancerígeno para o ser humano. Todos os anos, 40.000 americanos e mais de 200.000 cidadãos de todo o mundo morrem em consequência de doenças causadas pelo amianto, razão pela qual a ADAO está empenhada em levar as nossas mensagens educativas a um público mundial. Embora a investigação promissora sobre tratamentos para as doenças causadas pelo amianto continue, a prevenção continua a ser a única cura", afirmou Reinstein."Este ano é especialmente importante porque a Agência de Proteção Ambiental (EPA) aprovou uma deliberação que proíbe uma fibra em seis condições de utilização. Embora se trate de um avanço histórico, o âmbito limitado desta deliberação não protegerá totalmente os americanos. Qualquer uma das seis fibras de amianto pode causar doenças mortais. A Semana Mundial de Consciencialização sobre o Amianto é o momento perfeito para explicar aos americanos e ao mundo a razão pela qual essa deliberação não vai longe o suficiente e por que ainda precisamos que o Congresso aprove uma proibição", disse Reinstein.Não existe um nível seguro de exposição ao amianto, que causa doenças fatais como o mesotelioma, a asbestose e os cancros do pulmão, da laringe e dos ovários.Está disponível uma variedade de recursos educativos e vídeos sobre como evitar a exposição ao amianto e proteger-se deste agente cancerígeno, com a participação de organizações e especialistas de renome, e incluindo também histórias de vítimas de doenças provocadas pelo amianto. Muitos materiais e vídeos estão traduzidos em sete línguas diferentes (francês, hindi, português, russo, espanhol, turco e ucraniano) para garantir que estes recursos educativos que salvam vidas estão acessíveis ao maior número possível de pessoas. A semana culmina a 7 de abril com uma vigília virtual à luz de velas a nível mundial.Com base na força e na colaboração entre os nossos parceiros, a GAAW deste ano centrar-se-á nos seguintes temas:● Proibir a extração, fabrico e utilização das seis fibras de amianto em todo o mundo● Prevenir a exposição ao amianto● Aumentar o cumprimento e a aplicação das leis e regulamentos existentes● Reforçar as parcerias internacionais para proteger a saúde pública"Cerca de 70 países fizeram da saúde pública uma prioridade e proibiram o amianto, mas os Estados Unidos não são um deles. Ao assinalarmos a Semana Mundial de Consciencialização sobre o Amianto, apelamos também ao Congresso dos Estados Unidos para que tome medidas e proíba finalmente o amianto de uma vez por todas, aprovando a Lei Alan Reinstein Ban Asbestos Now", concluiu Reinstein.Para mais informações sobre os eventos da Semana Mundial de Consciencialização para o Amianto , visite o sítio Web da Semana Mundial de Consciencialização para o Amianto 2024.###SOBRE A ORGANIZAÇÃO DE CONSCIENCIALIZAÇÃO PARA AS DOENÇAS DO AMIANTOFundada em 2004, a Organização para a Consciencialização sobre Doenças do Amianto (ADAO) é a maior organização independente sem fins lucrativos 501(c)(3) dos EUA dedicada à prevenção da exposição ao amianto para erradicar as doenças relacionadas com o amianto através da informação, da defesa de causas e de iniciativas comunitárias.