20-Я ЕЖЕГОДНАЯ «ГЛОБАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ОБ АСБЕСТЕ», 1–7 АПРЕЛЯ 2024 ГОДА, ЗАПУСКАЕМАЯ ADAO
EINPresswire.com/ -- ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ О ЗАБОЛЕВАНИЯХ, ВЫЗЫВАЕМЫХ АСБЕСТОМ, ПРОВОДИТ 20-Ю ЕЖЕГОДНУЮ «ВСЕМИРНУЮ НЕДЕЛЮ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ОБ АСБЕСТЕ» С 1 ПО 7 АПРЕЛЯ 2024 ГОДА
Ежегодная всемирная неделя, посвященная образованию, повышению осведомленности и профилактике подверженности воздействиям асбеста и болезней, вызванных его воздействием
Организация по информированию о заболеваниях, вызываемых асбестом (ADAO), независимая некоммерческая организация, занимающаяся предотвращением воздействия асбеста и устранением всех заболеваний, вызываемых асбестом, объявила о проведении 20-й ежегодной «Всемирной недели осведомленности об асбесте(GAAW)» с 1 по 7 апреля 2024 года. В течение этой недели ADAO и ее партнерские организации, Институт охраны труда и здоровья (ISOH) и Британское общество охраны труда (BOHS), а также другие организации по всему миру будут совместно работать над просвещением и информированием общественности о сохраняющихся угрозах, связанных с асбестом, включая добычу асбеста, его ввоз, применение и наличие остатков.
«Асбест убивает. Сейчас как никогда важно, чтобы люди знали, что опасность асбеста не ушла в прошлое, и понимали, как защитить себя от воздействия асбеста в домах, школах, на рабочих местах и в продуктах, которые мы видим на полках магазинов», — сказала Линда Рейнштейн, вдова больного мезотелиомой и соучредитель ADAO.
«Асбест является известным канцерогеном для человека. Каждый год 40 000 американцев и более 200 000 жителей мира умирают от болезней, вызванных асбестом, поэтому ADAO стремится донести наши образовательные материалы до мировой аудитории. Хотя многообещающие исследования в области лечения заболеваний, вызванных асбестом, продолжаются, профилактика на данный момент остается единственным лекарством», — утверждает Рейнштейн.
«Этот год особенно важен, потому что Агентство по охране окружающей среды (EPA) приняло постановление о запрете одного вида волокна в шести условиях использования. Несмотря на то, что это значительный шаг вперед, ограниченные рамки его действия не смогут полностью защитить американцев. Все шесть асбестовых волокон могут вызывать смертельно опасные заболевания. Всемирная неделя осведомленности об асбесте — идеальное время для того, чтобы рассказать американцам и всему миру о том, почему это постановление зашло недостаточно далеко и почему нам все еще нужно, чтобы Конгресс принял запрет», — заявила Рейнштейн.
Не существует безопасного уровня содержания асбеста, который вызывает смертельные заболевания, включая мезотелиому, асбестоз и рак легких, гортани и яичников.
Доступны различные образовательные ресурсы и видеоматериалы о том, как предотвратить воздействие асбеста и обезопасить себя от этого канцерогена. В них представлены ведущие организации и эксперты, а также истории жертв заболеваний, вызываемых асбестом. Многие материалы и видео переведены на семь языков (французский, хинди, португальский, русский, испанский, турецкий и украинский), чтобы эти жизненно важные образовательные ресурсы были доступны как можно большему числу людей. Неделя завершается 7 апреля виртуальным траурным зажжением свечей по всему миру.
Опираясь на силу и сотрудничество между нашими партнерами, в этом году GAAW сосредоточится на:
● Запрете на добычу, обработку и использование всех шести асбестовых волокон во всем мире
● Профилактике воздействия асбеста
● Повышении уровня соблюдения и исполнения существующих законов и нормативных актов
● Укреплении международных партнерских отношений для охраны здоровья населения
«Почти 70 стран поставили здравоохранение в приоритет и запретили асбест, но Соединенные Штаты не входят в их число. Отмечая Всемирную неделю осведомленности о заболеваниях, вызываемых асбестом, мы также призываем Конгресс США принять меры и запретить асбест раз и навсегда, приняв закон Алана Рейнштейна „Запретить асбест сейчас“», — заключила Рейнштейн.
Более подробную информацию о мероприятиях Всемирной недели осведомленности о заболеваниях, вызываемых асбестом, можно найти на веб-сайте Всемирной недели осведомленности о заболеваниях, вызываемых асбестом, 2024 года.
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ О ЗАБОЛЕВАНИЯХ, ВЫЗЫВАЕМЫХ АСБЕСТОМ
Основанная в 2004 году Организация по информированию о заболеваниях, вызываемых асбестом (ADAO), является крупнейшей независимой некоммерческой организацией 501(c)(3) в США, деятельность которой направлена на предотвращение воздействия асбеста и устранение заболеваний, связанных с асбестом, посредством образования, посетите веб-сайт #2024GAAW.
Tracy Russo
Ежегодная всемирная неделя, посвященная образованию, повышению осведомленности и профилактике подверженности воздействиям асбеста и болезней, вызванных его воздействием
Организация по информированию о заболеваниях, вызываемых асбестом (ADAO), независимая некоммерческая организация, занимающаяся предотвращением воздействия асбеста и устранением всех заболеваний, вызываемых асбестом, объявила о проведении 20-й ежегодной «Всемирной недели осведомленности об асбесте(GAAW)» с 1 по 7 апреля 2024 года. В течение этой недели ADAO и ее партнерские организации, Институт охраны труда и здоровья (ISOH) и Британское общество охраны труда (BOHS), а также другие организации по всему миру будут совместно работать над просвещением и информированием общественности о сохраняющихся угрозах, связанных с асбестом, включая добычу асбеста, его ввоз, применение и наличие остатков.
«Асбест убивает. Сейчас как никогда важно, чтобы люди знали, что опасность асбеста не ушла в прошлое, и понимали, как защитить себя от воздействия асбеста в домах, школах, на рабочих местах и в продуктах, которые мы видим на полках магазинов», — сказала Линда Рейнштейн, вдова больного мезотелиомой и соучредитель ADAO.
«Асбест является известным канцерогеном для человека. Каждый год 40 000 американцев и более 200 000 жителей мира умирают от болезней, вызванных асбестом, поэтому ADAO стремится донести наши образовательные материалы до мировой аудитории. Хотя многообещающие исследования в области лечения заболеваний, вызванных асбестом, продолжаются, профилактика на данный момент остается единственным лекарством», — утверждает Рейнштейн.
«Этот год особенно важен, потому что Агентство по охране окружающей среды (EPA) приняло постановление о запрете одного вида волокна в шести условиях использования. Несмотря на то, что это значительный шаг вперед, ограниченные рамки его действия не смогут полностью защитить американцев. Все шесть асбестовых волокон могут вызывать смертельно опасные заболевания. Всемирная неделя осведомленности об асбесте — идеальное время для того, чтобы рассказать американцам и всему миру о том, почему это постановление зашло недостаточно далеко и почему нам все еще нужно, чтобы Конгресс принял запрет», — заявила Рейнштейн.
Не существует безопасного уровня содержания асбеста, который вызывает смертельные заболевания, включая мезотелиому, асбестоз и рак легких, гортани и яичников.
Доступны различные образовательные ресурсы и видеоматериалы о том, как предотвратить воздействие асбеста и обезопасить себя от этого канцерогена. В них представлены ведущие организации и эксперты, а также истории жертв заболеваний, вызываемых асбестом. Многие материалы и видео переведены на семь языков (французский, хинди, португальский, русский, испанский, турецкий и украинский), чтобы эти жизненно важные образовательные ресурсы были доступны как можно большему числу людей. Неделя завершается 7 апреля виртуальным траурным зажжением свечей по всему миру.
Опираясь на силу и сотрудничество между нашими партнерами, в этом году GAAW сосредоточится на:
● Запрете на добычу, обработку и использование всех шести асбестовых волокон во всем мире
● Профилактике воздействия асбеста
● Повышении уровня соблюдения и исполнения существующих законов и нормативных актов
● Укреплении международных партнерских отношений для охраны здоровья населения
«Почти 70 стран поставили здравоохранение в приоритет и запретили асбест, но Соединенные Штаты не входят в их число. Отмечая Всемирную неделю осведомленности о заболеваниях, вызываемых асбестом, мы также призываем Конгресс США принять меры и запретить асбест раз и навсегда, приняв закон Алана Рейнштейна „Запретить асбест сейчас“», — заключила Рейнштейн.
Более подробную информацию о мероприятиях Всемирной недели осведомленности о заболеваниях, вызываемых асбестом, можно найти на веб-сайте Всемирной недели осведомленности о заболеваниях, вызываемых асбестом, 2024 года.
###
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ О ЗАБОЛЕВАНИЯХ, ВЫЗЫВАЕМЫХ АСБЕСТОМ
Основанная в 2004 году Организация по информированию о заболеваниях, вызываемых асбестом (ADAO), является крупнейшей независимой некоммерческой организацией 501(c)(3) в США, деятельность которой направлена на предотвращение воздействия асбеста и устранение заболеваний, связанных с асбестом, посредством образования, посетите веб-сайт #2024GAAW.
Tracy Russo
Asbestos Disease Awareness Org
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