ADAO оголошує Тиждень обізнання про азбест 2026 (1–7 квітня) для запобігання впливу та ліквідації хвороб

WASHINGTON, DC, UNITED STATES, March 30, 2026 / EINPresswire.com / -- ADAO ANNOUNCES GLOBAL ASBESTOS AWARENESS WEEK 2026 (APRIL 1–7) TO PREVENT EXPOSURE TO ELIMINATE ASBESTOS-CAUSED DISEASE WORLDWIDEВАШИНГТОН, ОКРУГ КОЛУМБІЯ. Організація з питань обізнаності про азбестові захворювання (ADAO), незалежна некомерційна організація, що займається запобіганням впливу азбесту шляхом освіти, адвокації та залучення громади, оголосила 1–7 квітня 22-м щорічним Глобальним тижнем обізнаності про азбест (GAAW) , щоб підвищити обізнаність про небезпеку впливу азбесту та сприяти профілактиці.ADAO об’єднує вчених, лідерів охорони здоров’я, профспілкові організації, політиків, правозахисників та сім’ї для обміну достовірною інформацією та просування рішень, що захищають громадське здоров’я від захворювань, спричинених азбестом.«Понад два десятиліття після того, як ми започаткували Глобальний тиждень обізнаності про азбест, послання залишається чітким. Впливу азбесту можна запобігти, а профілактика рятує життя», – сказала Лінда Рейнштейн, президент і генеральний директор Організації з підвищення обізнаності про азбестові захворювання та співзасновниця міжнародної кампанії. «Поділяючись достовірними науковими даними, підвищуючи голоси постраждалих та просуваючи політичні рішення, такі як Закон Алана Рейнштейна про заборону азбесту зараз (ARBAN), ми можемо захистити працівників, сім’ї та майбутні покоління від цього повністю запобіжного захворювання».Матеріали Глобального тижня обізнаності про азбест будуть поширюватися кількома мовами, включаючи англійську, французьку, хінді, португальську, російську, іспанську та українську, розширюючи доступ до життєво важливої ​​інформації в усьому світі.Азбест – відомий канцероген для людини, безпечного рівня впливу якого немає. Хоча азбест заборонений у понад 70 країнах, він залишається легальним і смертельним у Сполучених Штатах. Щороку понад 40 000 американців помирають від захворювань, пов’язаних з азбестом, тоді як понад 200 000 людей у ​​всьому світі помирають від хвороб, пов’язаних із впливом азбесту.«Азбест залишається одним із найсмертоносніших професійних та екологічних канцерогенів у світі», – сказав Рейнштейн. «На жаль, понад 200 000 людей у ​​всьому світі щороку помирають від захворювань, пов’язаних з азбестом, яким можна повністю запобігти. Глобальний тиждень обізнаності про азбест нагадує нам, що профілактика можлива, а усунення азбесту є важливим для захисту громадського здоров’я».ADAO продовжує розширювати глобальні освітні та профілактичні зусилля, спрямовані на захист працівників та громад від впливу азбесту. У співпраці з Інститутом охорони праці (IOSH), Британським товариством гігієни праці (BOHS) та іншими партнерами ADAO ділитиметься освітніми ресурсами, експертними думками та особистими історіями людей, чиє життя назавжди змінив вплив азбесту.Тиждень завершиться віртуальною панахидою зі свічками, на честь загиблих від захворювань, спричинених азбестом, яким можна було запобігти, та підтвердженням спільного зобов’язання щодо профілактики.Щоденні теми цього року включають:1 квітня: Запалити рух: спадщина, факти та профілактика раку2 квітня: Глобальна криза азбесту: людська ціна бездіяльності3 квітня: Надихнути на зміни: мистецтво, адвокація та дії4 квітня: Вимагати справедливості: профілактика через закон та політику5 квітня: Об'єднатися глобально: працівники, здоров'я та безпека6 квітня: Розширити можливості профілактики: технології для глобального доступу7 квітня: Віртуальна панахида зі свічками на честь жертв азбесту в усьому світіГлобальний тиждень обізнаності про азбест, що проводиться вже 22-й рік поспіль, продовжує розширюватися, поширюючи інформацію, що рятує життя, кількома мовами, зміцнюючи міжнародні партнерства та просуваючи доступні цифрові інструменти, що допомагають запобігти впливу азбесту.ADAO запрошує окремих осіб та організації з усього світу приєднатися до Глобального тижня обізнаності про азбест 2026 року та допомогти запобігти впливу азбесту та ліквідувати захворювання, спричинені азбестом.Про ADAOОрганізація з підвищення обізнаності про захворювання, спричинені азбестом (ADAO) – це найбільша незалежна некомерційна організація в США, яка займається ліквідацією захворювань, спричинених азбестом, шляхом освіти, адвокації та партнерства з громадою. Для отримання додаткової інформації відвідайте https://www.asbestosdiseaseawareness.org/

