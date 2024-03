Der neue Flughafen in Nordzypern entwickelt sich hervorragend

The Villas at AKOL MARINE

Neueste Zahlen zeigen einen beeindruckenden Trend

FAMAGUSTA, FAMAGUSTA, NORDZYPERN, March 30, 2024 /EINPresswire.com/ -- Mit der Eröffnung des neuen Flughafens in Nordzypern vor einigen Monaten waren die Zweifel laut geworden. Wird ein Flughafen in dieser Dimension wirklich benötigt? Hätte es der alte Flughafen nicht auch noch einige Jahre länger getan?

Inzwischen steht fest, dass diese Zweifel ganz umsonst waren. So veröffentlichte die Seite kibris.io jetzt aktuelle Zahlen, die für sich sprechen. Denn allein in den Monaten August 2023 bis Februar 2024 stiegen die Zahl der Passagiere und der ankommenden Flugzeuge enorm an. Eine Entwicklung, die jeden Zweifler schnell verstummen lässt.

So stieg allein die Zahl der ankommenden Flugzeuge in diesem 7 – Monatszeitraum um 24% an. Betrachtet man den Zeitraum August 2022 bis Februar 2023 wurden während dieser Zeit 13.524 Flugzeuge registriert. Diese an sich schon beachtliche Zahl stieg nun, wie die Betreibergesellschaft des Flughafens veröffentlichte, in der Zeit August 2023 bis Februar 2024 auf sage und schreibe 16.747 Flugzeuge an. Ein Anstieg von 24% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Die Zahl der Passagiere stieg sogar noch stärker an: Von 1.977.925 Passagieren im Zeitraum August 2022 bis Februar 2023 auf stolze 2.607.920 Passagiere im Zeitraum August 2023 bis Februar 2024. Ein Anstieg von 32% also – nahezu ein Drittel mehr.

Diese Zahlen machen mehr als deutlich, dass sich Nordzypern zu einer etablierten Touristendestination entwickelt und der Trend weist dabei deutlich in eine Richtung, die zuversichtlich in die Zukunft blicken lässt. Denn betrachtet man die einzelnen Monate und vergleicht diese mit den Vorjahresmonaten, dann wird diese positive Entwicklung noch deutlicher.

So betrug die Zahl der ankommenden Passagiere im August 2022 zum Beispiel 299.561 Passagiere. Im August 2023 fanden schon 385.223 Passagiere ihren Weg nach Nordzypern über den Flughafen Ercan. Ein Zuwachs von 29%. Im Februar 2023 begrüßte der neue Flughafen Ercan bereits 226.108 ankommende Passagiere, während es im Februar 2024 schon 354.960 Passagiere waren. Ein noch deutlicherer Zuwachs von insgesamt 57%.

Ein Trend der ein mal mehr deutlich macht, dass sich Nordzypern verstärkt zu einer etablierten Destination entwickelt und mehr und mehr Menschen anzieht. Zahlreiche Kampagnen der Fluggesellschaften die Ercan anfliegen sorgen zusätzlich dafür, dass sich weitere Menschen für Nordzypern als Ferienziel entscheiden. Turkish Airlines, Anadolu Jet (jetzt AJet) Pegasus Airlines oder die nordzypriotische Fluggesellschaft FlyKibris bieten mit ihren Streckennetzen bequeme Möglichkeiten, auch aus Deutschland oder anderen europäischen Ländern den Weg nach Nordzypern zu finden.

Bei der Flugsuche dort einfach als Zielflughafen das Kürzel ECN verwenden oder Ercan, Nikosia bzw. Lefkosa eingeben. Selbst wenn derzeit noch ein Umstieg notwendig ist, ist der neue Flughafen Istanbul, der z.B. für Turkish Airlines das Drehkreuz ist, mit seinen Dimensionen und den Annehmlichkeiten an sich ein beliebtes Umsteigeziel, vor dem man sich nicht fürchten muss.

Nordzypern als immer beliebter werdendes Ziel für Urlauber und Ruhesuchende bietet zudem perfekte Möglichkeiten, von diesem einsetzenden Boom zu profitieren. Denn es ist auch den großen Bauträgern auf der Insel zu verdanken, dass Nordzypern sich zu einem Ort für perfekte Investitionen oder den perfekten Urlaub entwickelt hat. AKOL GLOBAL zum Beispiel oder auch NOYANLAR, um nur zwei der größten und stabilsten Bauträger zu nennen, haben mit ihren weitsichtigen und qualitativ hochwertigen Projekten seit Jahren dazu beigetragen, exakt auf die Bedürfnisse der ankommenden Touristen und Investoren zu reagieren. AKOL GLOBAL geht mit der nun bevorstehenden Eröffnung eines eigenen, deutschen Büros auf der Insel gar noch einen Schritt weiter und holt die deutschen Interessenten zukünftig in ihrer Muttersprache ab und begleitet diese langfristig vor, während und nach einem Kaufprozess zuverlässig auf deutsch. So werden sprachliche Hürden von Beginn an ausgeräumt und es wird gewährleistet, dass tatsächlich jeder eine auf ihn zugeschnittene, perfekte Betreuung erhält. Zudem wird bei bürokratischen Hürden geholfen und nicht zuletzt eine dauerhafte Ansprechbarkeit in deutsch gewährleistet. AKOL GLOBAL beweist damit einmal mehr, dass es den Finger am Puls der Zeit hat und nicht umsonst führend im Immobiliensektor auf Nordzypern ist.