Star Micronics s'intègre à Tickamore pour démontrer une solution complète de billetterie au Salon SITEM 2024

Tickamore et Star Micronics au Salon SITEM 2024

HIGH WYCOMBE, UNITED KINGDOM, March 28, 2024 / EINPresswire.com / -- Star Micronics, fabricant international de solutions de point de vente, annonce aujourd'hui qu'il rejoint Tickamore, l'avant-garde des solutions technologiques de billetterie depuis 2001, au stand 18 du SITEM, les 3 et 4 avril 2024, Carrousel du Louvre, Paris.La présence de Tickamore au SITEM marque une étape significative, soulignant l'ouverture de son nouveau bureau à Paris et son engagement à servir les musées et sites culturels français de manière plus personnalisée. Tickamore dévoilera comment ses solutions innovantes peuvent transformer l'expérience de billetterie et la gestion des visiteurs. Avec l'objectif de faciliter une meilleure accessibilité et une gestion plus efficace pour ses clients, Tickamore met en avant son expertise unique adaptée aux besoins spécifiques du marché français.« Notre expansion en France et notre participation au SITEM symbolisent notre dévouement à offrir des solutions de billetterie de pointe, conçues spécialement pour les musées et sites culturels », explique Santiago Castillon, PDG de Tickamore. « Nous sommes enthousiastes à l'idée de rencontrer nos futurs clients et partenaires au salon et de leur présenter nos solutions qui promettent de révolutionner la façon dont ils accueillent et gèrent leurs visiteurs. »Tickamore présentera ses solutions innovantes avec Star Micronics, qui propose une gamme de solutions d’impression de billets. En particulier, la TSP700II de Star est capable d’imprimer les billets de haute qualité sur des supports de 0,15 mm d’épaisseur. Avec son massicot de haute résistance et son capteur marque noire pour un espacement précis, la TSP700II est idéale comme imprimante de billets, y compris des billets pliés en éventail, pour les musées et sites culturels. L’imprimante peut également être montée verticalement dans un environnement de kiosque pour l'impression de billets sans surveillance avec un guide de sortie de papier clignotant en option.Grégoire Garoff, responsable des ventes internationales pour l'Europe du Sud, Star Micronics EMEA : « Nous sommes ravis de participer au SITEM aux côtés de notre partenaire Tickamore. Ses solutions de billetterie de pointe, intégrées à nos solutions d’impression de billets, permettent aux musées et aux sites culturels de transformer l'expérience de billetterie et la gestion des visiteurs afin de fournir une expérience client fluide. »À propos de TickamoreTickamore entreprise pionnière dans la fourniture de solutions technologiques innovantes de billetterie et de gestion des visiteurs pour les musées et les sites culturels depuis 2001. Avec une présence internationale et maintenant en France, Tickamore s'engage à transformer l'expérience des visiteurs tout en simplifiant le processus de gestion pour les organisateurs.À propos de Star MicronicsFondée en 1947, Star Micronics est l'un des plus grands fabricants mondiaux d'imprimantes et assure la production, la promotion et l'assistance pour ses produits dans plusieurs pays. Avec plus de 1 500 collaborateurs et un chiffre d'affaires de plus de 400 millions de livres sterling, Star Micronics a développé une offre d'imprimantes de point de vente incluant les technologies thermiques, matricielles et mécaniques, conçues pour l'impression de codes-barres, de tickets, de reçus et d'étiquettes. L’expertise reconnue de Star est également sollicitée pour l’installation de mécanismes d'impression dans les bornes interactives. La gamme de Star Micronics est accessible partout dans le monde grâce à un réseau dense de distributeurs et de revendeurs.Pour plus d'informations, consultez www.Star-EMEA.com et www.tickamore.com ou contactez :Claire SmithResponsable Relations PresseStar Micronics EMEA+44 (0)1494 471111csmith@star-emea.comJérôme RousseauxTickamore07 68 20 14 70jerome@tickamore.com