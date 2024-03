Nordzypern stellt sich vor - in Deutschland

Paradise North Cyprus AKOL MARINE offers an excellent view from every angle Bungalow PENINSULA II by AKOL

GAZI-MAGUSA, FAMAGUSTA, NORDZYPERN, March 20, 2024 /EINPresswire.com/ -- Nordzypern ist noch immer ein Land, das sich mit vielen Vorurteilen konfrontiert sieht. Ein kurzer Blick ins Internet genügt, um die verschiedensten Meinungen zu lesen. Meinungen, welche sich häufig widersprechen und nicht selten weit entfernt von den tatsächlichen Fakten sind. So liest man häufig, dass Nordzypern zur Türkei gehören würde oder ein islamisches Land sei, um nur zwei der am häufigsten auftretenden Vorurteile zu nennen.

Vorurteile, die nicht wenige Menschen davon abhalten, sich bei einem Besuch auf der Insel einen persönlichen Eindruck zu verschaffen. Tatsächlich bietet Nordzypern viel: Unberührte Natur, dichte Wälder, malerische Küsten und nicht zuletzt goldgelbe, kilometerlange Strände. Das ganzjährig milde Klima und die weltoffene Kultur haben Nordzypern inzwischen zu einem Ziel für viele Auswanderer gerade aus Europa gemacht. Ein Trend, der gerade jetzt in Zeiten großer Unsicherheit auf dem „alten Kontinent“ noch einmal deutlich an Tempo gewinnt.

Es ist verständlich, Nordzypern bietet neben dem angenehmen Klima eben auch ein großes Maß an Sicherheit. Die günstigen Lebenshaltungskosten in Nordzypern tragen zusätzlich dazu bei, dass sich Nordzypern längst zu einem attraktiven Ziel für mehr und mehr Auswanderer entwickelt hat.

Aber Nordzypern bietet auch enorme Vorteile für Investoren. Gerade für jene, die in diesen unsicheren Zeiten das Bedürfnis nach einem alternativen Standort für ihre Investitionen suchen. Der gerade beginnende Boom und die ansteigende Nachfrage, welche auch in den kommenden Jahren nicht nachlassen dürfte, machen Investitionen im Immobiliensektor auf Nordzypern für viele Anleger zu einer „sicheren Bank“ mit weit überdurchschnittlichen Renditen im Vergleich zu anderen Standorten.

Eine der tragenden Säulen Nordzyperns ist nicht zuletzt der Tourismussektor, der jetzt auch verstärkt von Europäern entdeckt wird. Galten viele Jahre die Balearen als das bevorzugte Urlaubsziel vieler Deutschen, ist jetzt verstärkt ein Trend erkennbar, der die sonnenhungrigen Badegäste nach Nordzypern lenkt. Angezogen durch den Umstand, dass sich Nordzypern als etabliertes Ziel für Auswanderer entwickelt hat, strömen jetzt auch mehr und mehr Touristen ins Land und befeuern zusätzlich die Nachfrage nach Immobilien und Ferienwohnungen.

Doch es sind nicht nur die goldgelben, kilometerlangen Strände, welche die Touristen anlocken. Inzwischen hat sich die Insel auch einen Namen als „Las Vegas des Mittelmeers“ gemacht. Zahlreiche Spielcasinos und Entertainmentkomplexe empfangen die Besucher ebenso, wie moderne Strandklubs mit breitem Unterhaltungsangebot. Orte, die es perfekt verstehen, den einzigartigen Charme der Insel mit perfektem Entertainment zu verbinden. Aber auch eine reichhaltige, unberührte Natur lockt die Besucher nach Nordzypern.

So geht die Nachfrage gerade von europäischen Besuchern in eine Richtung weg vom Massentourismus und hin zu einem Tourismus in den einzigartigen Landschaften der Insel. Eine Entwicklung, die von den großen renommierten Bauträgern der Insel längst erkannt wurde und Projekte entstehen lässt, die sich hervorragend einfügen in die landschaftlichen Schönheiten der Insel und die den einzigartigen Charakter der Insel in ihrer Architektur widerspiegeln. So hat z.B. AKOL GLOBAL mit seinen Projekten im Nationalpark Karpaz, wie PENINSULA I und II oder AKOL MARINE bereits vor Monaten Projekte an den Markt gebracht, die genau dieser Nachfrage gerecht werden. Projekte, die sich als perfekte Oase für den eigenen Ruhestand auf der Insel eignen oder eben durch das von AKOL GLOBAL angebotene Management auch hervorragend für eine renditenstarke Vermietung eignen.

AKOL GLOBAL als eines der führenden Unternehmen Nordzyperns zeichnete sich stets durch Innovation und Verantwortung gegenüber Mensch und Natur aus und setzt auch mit seinen kommenden Projekten erneut Maßstäbe in der gesamten Bauindustrie. Dabei ist AKOL GLOBAL nicht nur in den verwendeten Standards führend, sondern auch in der Architektur und der Gesamtplanung der Projekte. So entstehen derzeit Projekte, welche auf die gestiegenen Bedürfnisse gerade ausländischer Käufer perfekt zu geschnitten sind. Angefangen von großzügigen Pool-Landschaften und liebevoll angelegten Gärten und Grünanlagen erwarten die Käufer dort Wohnungen mit großen Wohnflächen, welche nach modernstem Standard ausgestattet sind.

Das Unternehmen AKOL GLOBAL war stets Vorreiter wenn es um Exklusivität und Luxus integriert in den einzigartigen Landschaften Nordzyperns geht. Der großen Nachfrage aus dem europäischen und speziell dem deutschen Markt geschuldet ist AKOL GLOBAL einmal mehr Vorreiter und integrierte eine Abteilung im Konzern, die aus deutschen Muttersprachlern besteht, welche den Interessenten und Käufern in ihrer Heimatsprache vor, während und nach einem Kauf hilfreich und tatkräftig zur Seite steht. Das deutsche Team betreut dabei nicht nur vor Ort in Nordzypern die Interessenten, sondern reist auch regelmäßig nach Deutschland, um dort über die Möglichkeiten zu informieren, die sich in Nordzypern bieten. Bei diesen Veranstaltungen werden neben den Projekten auch die Insel und ihre Einzigartigkeit vorgestellt und mit zahlreichen Vorurteilen aufgeräumt, die über Nordzypern im Umlauf sind.



Die nächste Veranstaltung findet dabei schon am 27.03.2024 im nordrhein-westfälischen Münster statt und dort im Schlossgarten Cafe. Der Beginn ist 18.00 und ab 17.30 beginnt der Einlass. Bei dieser Veranstaltung werden kostenfrei Speisen und Getränke gereicht.

Weitere Informationen zu dieser Veranstaltung finden sich hier: https://kibris.io/event