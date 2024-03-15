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Danfoss продолжает позитивное развитие, несмотря на усиливающиеся препятствия в мировой экономике

Ким Фаузинг, президент Danfoss и CEP

В 2023 году Danfoss продолжил осуществлять смелые инвестиции в расширение предложения конкурентоспособных и инновационных решений.

ALMATY, KAZAKHSTAN, March 15, 2024 /EINPresswire.com/ -- В 2023 году Danfoss продолжил осуществлять смелые инвестиции в расширение предложения конкурентоспособных и инновационных решений, во всем мире, включая Центральную Азию.

Несмотря на замедление темпов роста в 2023 году, Danfoss сообщил о 10%-ном увеличении прибыли (EBITA) и 49%-ном увеличении денежного потока. В 2023 году объем выбросов в рамках 1 и 2 (до приобретения) сократился на 18%, что не связано с органическим ростом продаж на 2%.

• Объем продаж в 2023 году вырос на 7% в местной валюте и на 4%, согласно отчетам, до 10,7 млрд евро.
• Операционная прибыль (EBITA) выросла на 10% до 1 345 млн евро, с рентабельностью 12,6% по сравнению с 11,9%. Показатель EBITA без учета затрат на интеграцию и прочих операционных доходов и расходов достиг 13,7%.
• Рекордный уровень свободного операционного денежного потока после вычета финансовых статей и налогов в размере 692 млн евро, увеличившись на 49%.
• Положительный рост в Северной Америке и Европе. Рост продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе был отрицательным, в основном из-за замедления экономического роста в Китае. Индия продолжала демонстрировать высокие показатели роста.
• Инвестиции в инновации выросли на 7% до рекордного уровня в 487 млн евро, а инвестиции в производственные мощности и цифровизацию выросли на 12% до рекордно высокого уровня в 596 млн евро.
• Имеются планы по декарбонизации наших собственных производств (области 1 и 2) к 2030 году. У нас уже есть действующие соглашения о достижении 30% от нашей цели по декарбонизации к 2030 году. Во всех сегментах разработаны дорожные карты для достижения целевых показателей по выбросам в рамках scope 3, которые позволят сократить наш углеродный след на 15% в период с 2019 по 2030 год.
• Прогноз продаж на 2024 год в диапазоне 10,0-11,5 млрд евро и рентабельности по EBITDA в диапазоне 11,8-13,3%.

Благодаря нашим результатам за 2023 год позитивное развитие Danfoss продолжилось благодаря смелым инвестициям в нашу стратегию зеленого роста Core & Clear 2025. Несмотря на трудности на рынке во второй половине года, Danfoss отчиталась о финансовых результатах в пределах прогнозируемых показателей.

Продажи выросли на 7% в местной валюте по сравнению с 2022 годом, а рентабельность по EBITDA достигла 12,6% в 2023 году. Это сочетается с рекордным уровнем свободного операционного денежного потока после вычета финансовых статей и налогов в размере 692 млн евро, что на 49% больше по сравнению с 2022 годом. Показатель EBITA увеличился на 10% до 1 345 млн евро по сравнению с 2022 годом.

“Мы вступаем в новую эру, когда будущая энергетическая система будет электрической, и повышение энергоэффективности машин, инфраструктуры и промышленности имеет решающее значение для обеспечения доступного, безопасного и безуглеродистого будущего. В 2023 году мы продолжили смелые инвестиции в расширение нашего предложения конкурентоспособных и инновационных решений для нашего основного бизнеса и возможностей быстрого роста, таких как центры обработки данных, электрификация систем отопления, электромобили, дорожные и внедорожные транспортные средства, а также морские суда и производство водорода”, - говорит Ким Фаусинг., президент и генеральный директор Danfoss.

Помимо значительных инвестиций в наш основной бизнес и новых возможностей для быстрого роста, мы продолжали инвестировать в построение более устойчивой цепочки поставок путем дальнейшей регионализации и добавления новых мощностей.

В 2023 году интеграция наших недавних приобретений продолжалась.
С приобретением гидравлического подразделения Eaton в 2021 году мы заняли лидирующие позиции в мобильной и промышленной гидравлике. Мы нацелены на лидирующие позиции в области силовых полупроводниковых модулей и сборок с компанией Semikron Danfoss, основанной в 2022 году. С приобретением в 2023 году компрессоров BOCK® Компания Danfoss теперь предлагает один из наиболее полных ассортиментов компрессоров в холодильной промышленности.

“Во второй половине 2023 года на рынок повлияли высокая инфляция и процентные ставки. Более сложная бизнес-среда сохранится и в 2024 году, но мы по-прежнему сосредоточены на реализации нашей стратегии зеленого роста и обеспечении высокой ценности для наших клиентов и партнеров по всему миру”, - говорит Ким Фаусинг, президент и главный исполнительный директор Danfoss.

У Danfoss есть четкий план по декарбонизации производства к 2030 году, и у нас уже есть действующие соглашения, которые обеспечивают сокращение выбросов на 30%. Эти соглашения включают два долгосрочных соглашения о покупке электроэнергии в Китае и Северной Америке, вступающие в силу с 2024 и 2025 годов соответственно. В 2023 году мы продолжили декарбонизацию наших собственных производств. Выбросы в областях 1 и 2 сократились на 18% (до приобретения), что не связано с органическим ростом продаж на 2%.

“Я рад видеть, как наши глобальные команды продолжают реализовывать нашу стратегию зеленого роста и в то же время отделять наш органический рост от наших собственных выбросов”, - говорит Ким Фаузинг.

Финансовый прогноз на 2024 год

Danfoss по-прежнему стремится расширить или сохранить долю рынка. Ожидается, что объем продаж за весь год составит 10,0-11,5 млрд евро. Ожидается, что рентабельность по EBITDA составит в диапазоне 11,8-13,3% благодаря продолжающейся интеграции уже приобретенных предприятий, а также инвестициям в разработку новых продуктов и решений. Ожидаемый рост и показатели прибыльности зависят от стабильности глобальной цепочки поставок, геополитической обстановки и инфляции, а также общих темпов роста в мире.

Ключевые показатели на 2023 год

• Объем продаж в 2023 году вырос на 7% в местной валюте и на 4%, согласно отчетам, до 10,7 млрд евро (2022: 10,3 млрд).
• Объем выбросов 1 и 2 сократился на 18% с поправкой на приобретение Semikron и BOCK® Компрессоры.
• Инвестиции в инновации (НИОКР) увеличились на 7% до 487 млн евро (2022: 457 млн), что соответствует 4,6% от объема продаж (2022: 4,5%).
• Инвестиции (капитальные вложения) без учета слияний и поглощений увеличились на 12% до 596 млн евро (2022 год: 531 млн евро).
• Операционная прибыль (EBITA) увеличилась на 10% до 1 345 млн евро (в 2022 году: 1 224 млн), что привело к рентабельности по EBITA на уровне 12,6% (в 2022 году: 11,9%).
• Чистая прибыль увеличилась на 20% до 819 млн евро (в 2022 году: 683 млн евро).
• Свободный операционный денежный поток (после вычета финансовых статей и налогов) составил 692 млн евро (2022: 465 млн).
• Частота травм в связи с потерей рабочего времени (LTIF) на рекордно низком уровне 1,2 (2022: 1,6).
• 42 054 сотрудника (2022 год: 41 928).

Martina Pozgaj
Danfoss
52 982 3929
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Danfoss продолжает позитивное развитие, несмотря на усиливающиеся препятствия в мировой экономике

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