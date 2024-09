Энергоэффективная добыча полезных ископаемых для лучшего будущего Казахстана

Danfoss вебинар: Приводная техника и энергоэффективность в горнодобывающей промышленности Марко Зубич, региональный директор по продажам Danfoss Drives в Турции, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии

компания Danfoss начинает серию информативных вебинаров, посвященных теме энергоэффективной добычи полезных ископаемых.

«Для оптимизации времени безотказной работы и надежного функционирования крайне важно иметь правильно установленное оборудование и квалифицированную поддержку»” — Марко Зубич, региональный директор по продажам Danfoss Drives

ALMATY, ALMATY, KAZAKHSTAN, September 3, 2024 / EINPresswire.com / -- Поскольку горнодобывающая промышленность является одной из ведущих отраслей в Казахстане, как никогда ранее возникает потребность в энергоэффективных мерах на пути к устойчивому развитию в рамках успешного перехода к низкоуглеводному будущему.Казахстан входит в десятку ведущих стран по добыче железной руды. Кроме того, хотя в Казахстане нет атомных электростанций, он занимает первое место в мире по добыче урана и участвует в других этапах ядерного топливного цикла.Горнодобывающему сектору необходимо пересмотреть традиционные модели энергопотребления, чтобы обеспечить декарбонизацию отрасли. Снижение стоимости возобновляемых источников энергии и доказанная надежность гибридных энергетических технологий в итоге стимулируют интерес горнодобывающих компаний к энергоэффективным методам добычи.Декарбонизация подразумевает смещение генерирования, передачи, распределения и использования энергии в сторону будущего с более низким уровнем выбросов углерода. В этой сфере преобладают возобновляемые источники энергии, электронная мобильность (электромобили), энергоэффективность, новые и перспективные виды топлива, такие как биотопливо, и управление спросом.«Горнодобывающие предприятия часто находятся в труднодоступных удаленных местах, где часто встречаются суровые, пыльные условия с экстремальными температурными диапазонами. Для оптимизации времени безотказной работы и надежного функционирования крайне важно иметь правильно установленное оборудование и квалифицированную поддержку», - подчеркнул Марко Зубич, региональный директор по продажам Danfoss Drives в Турции, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.Учитывая необходимость увеличения поставок энергии в условиях глобального ограничения выбросов углекислого газа, горнодобывающей промышленности необходимо совершенствовать энергоэффективные технологии, такие как электрические приводы с переменной скоростью, которые могут значительно сократить потребление энергии.«Обычно двигатели работают с фиксированной скоростью, независимо от фактической требуемой мощности, расходуя огромное количество энергии. Потребление энергии можно сократить на 60 %, управляя двигателями с помощью электрических приводов с переменной скоростью», - говорит Роман Дмитриев, менеджер по продажам Danfoss Drives в Центральной Азии.Danfoss предлагает прочные и надежные приводы переменного тока для значительной экономии операционных затрат в горнодобывающей промышленности и переработке полезных ископаемых, пригодные даже для самых суровых условий эксплуатации. Снижение тепловой нагрузки на распределительное устройство на 85 % достижимо при использовании высокоэффективных приводов переменного тока, оснащенных инновационными системами охлаждения с обратным каналом.Поэтому компания Danfoss начинает серию информативных вебинаров, посвященных теме энергоэффективной добычи полезных ископаемых и предназначенных как для горных инженеров, так и для спецификаторов, покупателей, горнодобывающих компаний и инвесторов. Эти интерактивные вебинары позволят экспертам и учащимся горнодобывающей промышленности по-другому взглянуть на текущее энергопотребление и на то, как правильные приводы позволяют сократить расходы на электроэнергию.Хотите принять участие в наших вебинарах по горному делу?Зарегистрируйтесь здесь: Первый вебинар - 13 сентября, 9:30-30 утра Второй вебинар - 20 сентября, 9:30-30 утра

