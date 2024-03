Intégration éclair de la norme d’interface TALQ

TALQ Certification Tool online version

De nouvelles sociétés membres du consortium démontrent l’accessibilité de la certification TALQ

PISCATAWAY, NJ, USA, March 13, 2024 / EINPresswire.com / -- Depuis que le consortium TALQ, créateur d’une norme d’interface internationale pour les applications de ville intelligente, a publié son protocole sur GitHub, la certification TALQ s’obtient beaucoup plus rapidement. En plus de confirmer l’importance de la norme d’interface dans l’éclairage public et l’environnement de ville intelligente, les nombreuses certifications du mois passé montrent que la documentation technique publiée est suffisamment claire et détaillée pour permettre aux nouveaux partenaires d’intégrer la norme dans leurs systèmes plus facilement. Comme le prouve l’étude de cas du membre associé polonais LUG, seules quelques semaines suffisent pour devenir membre certifié TALQ.Depius 2017, le consortium TALQ applique une procédure de certification rigoureuse visant à vérifier la mise en place de son protocole d’interface (TALQ Smart City Protocol) pour une interopérabilité efficace et fluide des systèmes avec ceux d’autres fournisseurs. Afin que les fabricants de systèmes d’éclairage extérieur et les développeurs d’applications de ville intelligente puissent obtenir la certification TALQ plus facilement, le consortium a décidé en 2021 de rendre la Spécification TALQ détaillée disponible sur GitHub. Depuis, les représentants municipaux, les développeurs de logiciels ainsi que les planificateurs de projets et les consultants à travers le monde peuvent profiter du savoir-faire TALQ cumulé sur plus de dix ans.Plus vite vers la certification TALQComme beaucoup d’autres, BIOT, filiale du LUG Capital Group spécialisée dans l’IoT et l’environnement de ville intelligente, s’intéressait depuis longtemps déjà à la publication du protocole TALQ afin de mieux appréhender son approche, mais attendait tout simplement le bon moment pour commencer à l’intégrer. Et c’est au printemps 2023 que le moment tant attendu est enfin arrivé, avec la signature comme membre associé à la fin du mois de mai. L’objectif : « ouvrir » et garantir l’avenir de leur système de gestion de ville intelligente CMS Urban. La condition clé : assurer l’interopérabilité avec d’autres fournisseurs afin de collaborer dans le cadre de projets internationaux.En tant que membre, BIOT a obtenu l’accès au TALQ Certification Tool (TCT - Outil de certification TALQ) qui a permis à son équipe de développement de soigneusement tester l’intégration du protocole en interne. Par ailleurs, en ayant la possibilité de rejoindre le TALQ Slack Channel interne réservé aux membres, l’équipe a eu l’opportunité d’interagir avec des ingénieurs logiciels, ce qui a grandement facilité la finalisation de l’intégration du protocole dans la structure.« Devenir membre certifié TALQ était vraiment la suite logique pour notre Central Management System (CMS) Urban. En effet, bien que déjà établi sur le marché, notre système devait afficher une conformité plus élargie, avec la confirmation formelle de son ouverture en tant que plateforme. Grâce à l’outil de test et à l’échange d’idées avec d’autres développeurs, l’intégration fut plus qu’évidente et s’est déroulée sans encombre. Et au bout de six semaines, notre CMS était certifié », a déclaré Wojciech Lewandowski, CEO BIOT Sp z o.o., LUG S.A. Capital Group. « Selon nous, le protocole TALQ est indispensable dans les villes intelligentes et la solution parfaite pour garantir l’interaction entre différents systèmes, sachant qu’il fait fonction de langage commun pour l’échange de données. Mais le protocole TALQ n’est pas « plug & play », et les villes ne peuvent pas s’attendre à ce que l’association de systèmes de différents fournisseurs se fasse sans le moindre effort. Dès que la ville a une idée précise des fonctionnalités dont elle a besoin et des exigences à respecter, le protocole TALQ est là pour l’aider à sélectionner les solutions adaptées “prêtes à interagir”. », a expliqué Wojciech Lewandowski, en résumant la décision de LUG.Autre exemple d’intégration éclair réussie récemment observé : celle du membre chinois Guangdong Rongwen Technology Group. Cette entreprise a rejoint le consortium fin 2023 et en janvier 2024, elle comptait déjà deux produits certifiés TALQ, un CMS et une solution Gateway.Nombreux sont les pays à travers le monde dans lesquels le besoin en systèmes ouverts et interopérables est évident. À l’échelle mondiale, les fournisseurs commencent à interagir les uns avec les autres tout comme à éduquer le marché des villes intelligentes et les clients finaux tels que les villes et les services publics. La Spécification TALQ publique sur GitHub est une composante importante de cette approche éducative.