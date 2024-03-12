IFC作为战略合作伙伴加入FFA 2024并担任赛事评委
SINGAPORE, March 12, 2024 /EINPresswire.com/ -- 国际金融公司（The International Finance Corporation，IFC）将作为战略合作伙伴出席2024年亚洲未来食品大会（Future Food Asia，FFA）。同时，IFC将与FFA的老朋友嘉吉（Cargill）、新加坡科学技术研究局（A*STAR）以及ID资本（ID Capital）携手组成亚洲未来食品大赛评审团，共同评审此次大赛的参赛企业。
2024年1月，评审活动如期拉开帷幕。届时，评审团将严格依据解决问题的重要性、技术与壁垒、影响力和产业化能力等标准，从众多亚太地区的农食科技初创企业中审慎挑选出十个杰出的入围企业。在这一年度盛会上，我们将有幸聆听专家们关于技术如何助力食品可持续性发展的独到见解。同时，所有入围者都将获得展示其创新成果的机会，最终冠军将荣获100,000美元的奖金。
全球食品系统正遭遇土地稀缺、海洋资源过度开发、气候变化及资源限制等多重挑战。技术创新能够有效应对这些复杂问题，构建一个可持续、灵活适应、且公平的食品系统。
亚洲地区人口众多，分布广泛，共计45亿人口，正面临一系列本土化的挑战，诸如过度的城市化、较低的人均GDP、复杂多样的地理环境以及消费者日益升级的食品消费观念等。为解决这些问题，亟需构建一个更加全面和先进的创新生态系统。FFA作为首个专注于推动合作、促进投资并扶持亚洲农食科技创业者的平台，其宗旨正是为了应对上述挑战。
从印度企业String Bio（2017年首届大奖获得者），到澳大利亚企业XSights Digital（上届大奖获得者），这些获奖者以稳健、坚韧、踏实及高瞻远瞩的态度，成功克服了众多系统性难题。他们是未来创业者的典范，激发后来者的灵感与追求。
ID Capital的创始人Isabelle Decitre表示：“我们非常欢迎IFC的加入，与嘉吉和A*STAR共同共同推动未来食品发展。IFC作为一家卓越的金融机构，其在该领域的投资眼光深远，充分展现了对高风险与高需求并存的食品科技行业的前瞻性和信心。”
IFC农业业务全球负责人Anup Jagwani表示：“目前，我们面临多重挑战，包括全球食品安全问题、气候变化以及人口增长引发的需求激增。为了应对这些挑战，农业企业的角色至关重要。因此，农业已成为IFC的重点关注领域之一。在这一背景下，支持那些能够促进食品系统可持续和公平发展的新兴技术的发展，显得尤为重要。”
赛事评审团由农食科技领域专家组成：
• Jing Yu，嘉吉亚太地区商务总监，特殊营养部门
• Poh Li Goh，嘉吉全球品类营销经理，特殊营养部门
• Colin Lim，A*STAR食品与营养研究执行总监
• Anup Jagwani，IFC农业业务全球负责人
• Marta Bogdanic，IFC高级运营官
• Isabelle Decitre，ID Capital创始人
如需进一步了解，敬请邮件垂询: ffaa@idcapital.com.sg
IFC:
Alec Macfarlane
amacfarlane@ifc.org
+1 (202) 203 8324
关于亚洲未来食品大会（FFA）
FFA是由ID Capital开发的平台，ID Capital是一家总部位于新加坡的投资与咨询公司，专注于农业食品科技领域。FFA通过大赛颁奖、年度大会等多样化活动，为早期创新者和初创企业提供了有力的支持，FFA旨在为亚太地区构建一个高增长与高风险并存，可持续发展的未来食品系统。作为该领域的先驱者，ID Capital自2016年以来在该生态系统的发展上投入了巨大的努力和资本。此外，ID资本还是新加坡政府农食科技种子基金的指定合作伙伴。如需进一步咨询，请访问网站（futurefoodasia.com），或发送邮件至ffaa@idcapital.com.sg
关于嘉吉
嘉吉公司致力于协助全球食品体系高效运作。致力于将农民与市场紧密连接，嘉吉为消费者提供食材，为家庭提供日常用品——嘉吉的产品可以说覆盖了从食物到方方面面。在全球范围内，嘉吉的16万名团队成员矢志创新，为合作伙伴和社区赋予力量，以安全、负责任、可持续的方式向世界提供养分。
从降低甲烷排放的饲料到利用废物生产的可再生燃料，嘉吉探索无尽的可能性。然而，嘉吉的核心价值观始终如一：以人为本，追求卓越，秉持正直。这就是嘉吉如何满足邻里需求、守护地球家园，并为子孙后代创造美好未来的方式。欲了解更多信息，请访问Cargill.com和我们的新闻中心.
关于新加坡科学技术研究局（A*STAR）
作为新加坡领先的公共研发机构，A*STAR通过开放式创新，与公共及私营部门的合作伙伴共同努力，为新加坡经济和社会发展贡献力量。作为一个专注于科学和技术的研究组织，A*STAR致力于缩小学术界与工业界之间的差距。A*STAR的研究成果为新加坡带来了经济增长和就业机会，同时通过改善医疗、城市生活和可持续性等社会领域，提升全体国民的生活质量。A*STAR在培育科学人才和领导者方面发挥着关键作用，为研究界和工业界提供更全面的支援。A*STAR的研发活动涵盖了生物医学科学、物理科学和工程学等领域，主要研究机构位于Biopolis和Fusionopolis。如需了解最新动态，请访问官方网站：www.a-star.edu.sg
关于国际金融公司 (IFC)
IFC是世界银行集团的成员之一，是全球最大的助力于推动新兴市场私营部门发展的机构。IFC运用资本、专业知识和广泛的影响力，为超过100个发展中国家的私营企业和金融机构创造市场机会。在2023财年中，IFC在发展中国家向私营企业和金融机构提供了高达437亿美元的资金支持，这一创纪录的投资旨在通过发展私营部门，终结极端贫困，推动共享繁荣，并应对全球复合危机的挑战。欲了解更多信息，请访问www.ifc.org
Isabelle Decitre
2024年1月，评审活动如期拉开帷幕。届时，评审团将严格依据解决问题的重要性、技术与壁垒、影响力和产业化能力等标准，从众多亚太地区的农食科技初创企业中审慎挑选出十个杰出的入围企业。在这一年度盛会上，我们将有幸聆听专家们关于技术如何助力食品可持续性发展的独到见解。同时，所有入围者都将获得展示其创新成果的机会，最终冠军将荣获100,000美元的奖金。
全球食品系统正遭遇土地稀缺、海洋资源过度开发、气候变化及资源限制等多重挑战。技术创新能够有效应对这些复杂问题，构建一个可持续、灵活适应、且公平的食品系统。
亚洲地区人口众多，分布广泛，共计45亿人口，正面临一系列本土化的挑战，诸如过度的城市化、较低的人均GDP、复杂多样的地理环境以及消费者日益升级的食品消费观念等。为解决这些问题，亟需构建一个更加全面和先进的创新生态系统。FFA作为首个专注于推动合作、促进投资并扶持亚洲农食科技创业者的平台，其宗旨正是为了应对上述挑战。
从印度企业String Bio（2017年首届大奖获得者），到澳大利亚企业XSights Digital（上届大奖获得者），这些获奖者以稳健、坚韧、踏实及高瞻远瞩的态度，成功克服了众多系统性难题。他们是未来创业者的典范，激发后来者的灵感与追求。
ID Capital的创始人Isabelle Decitre表示：“我们非常欢迎IFC的加入，与嘉吉和A*STAR共同共同推动未来食品发展。IFC作为一家卓越的金融机构，其在该领域的投资眼光深远，充分展现了对高风险与高需求并存的食品科技行业的前瞻性和信心。”
IFC农业业务全球负责人Anup Jagwani表示：“目前，我们面临多重挑战，包括全球食品安全问题、气候变化以及人口增长引发的需求激增。为了应对这些挑战，农业企业的角色至关重要。因此，农业已成为IFC的重点关注领域之一。在这一背景下，支持那些能够促进食品系统可持续和公平发展的新兴技术的发展，显得尤为重要。”
赛事评审团由农食科技领域专家组成：
• Jing Yu，嘉吉亚太地区商务总监，特殊营养部门
• Poh Li Goh，嘉吉全球品类营销经理，特殊营养部门
• Colin Lim，A*STAR食品与营养研究执行总监
• Anup Jagwani，IFC农业业务全球负责人
• Marta Bogdanic，IFC高级运营官
• Isabelle Decitre，ID Capital创始人
如需进一步了解，敬请邮件垂询: ffaa@idcapital.com.sg
IFC:
Alec Macfarlane
amacfarlane@ifc.org
+1 (202) 203 8324
关于亚洲未来食品大会（FFA）
FFA是由ID Capital开发的平台，ID Capital是一家总部位于新加坡的投资与咨询公司，专注于农业食品科技领域。FFA通过大赛颁奖、年度大会等多样化活动，为早期创新者和初创企业提供了有力的支持，FFA旨在为亚太地区构建一个高增长与高风险并存，可持续发展的未来食品系统。作为该领域的先驱者，ID Capital自2016年以来在该生态系统的发展上投入了巨大的努力和资本。此外，ID资本还是新加坡政府农食科技种子基金的指定合作伙伴。如需进一步咨询，请访问网站（futurefoodasia.com），或发送邮件至ffaa@idcapital.com.sg
关于嘉吉
嘉吉公司致力于协助全球食品体系高效运作。致力于将农民与市场紧密连接，嘉吉为消费者提供食材，为家庭提供日常用品——嘉吉的产品可以说覆盖了从食物到方方面面。在全球范围内，嘉吉的16万名团队成员矢志创新，为合作伙伴和社区赋予力量，以安全、负责任、可持续的方式向世界提供养分。
从降低甲烷排放的饲料到利用废物生产的可再生燃料，嘉吉探索无尽的可能性。然而，嘉吉的核心价值观始终如一：以人为本，追求卓越，秉持正直。这就是嘉吉如何满足邻里需求、守护地球家园，并为子孙后代创造美好未来的方式。欲了解更多信息，请访问Cargill.com和我们的新闻中心.
关于新加坡科学技术研究局（A*STAR）
作为新加坡领先的公共研发机构，A*STAR通过开放式创新，与公共及私营部门的合作伙伴共同努力，为新加坡经济和社会发展贡献力量。作为一个专注于科学和技术的研究组织，A*STAR致力于缩小学术界与工业界之间的差距。A*STAR的研究成果为新加坡带来了经济增长和就业机会，同时通过改善医疗、城市生活和可持续性等社会领域，提升全体国民的生活质量。A*STAR在培育科学人才和领导者方面发挥着关键作用，为研究界和工业界提供更全面的支援。A*STAR的研发活动涵盖了生物医学科学、物理科学和工程学等领域，主要研究机构位于Biopolis和Fusionopolis。如需了解最新动态，请访问官方网站：www.a-star.edu.sg
关于国际金融公司 (IFC)
IFC是世界银行集团的成员之一，是全球最大的助力于推动新兴市场私营部门发展的机构。IFC运用资本、专业知识和广泛的影响力，为超过100个发展中国家的私营企业和金融机构创造市场机会。在2023财年中，IFC在发展中国家向私营企业和金融机构提供了高达437亿美元的资金支持，这一创纪录的投资旨在通过发展私营部门，终结极端贫困，推动共享繁荣，并应对全球复合危机的挑战。欲了解更多信息，请访问www.ifc.org
Isabelle Decitre
ID Capital Pte Ltd
ffaa@idcapital.com.sg