LUIS FONSI PUBLICA SU PRIMER LIBRO DE NIÑOS “AMIGOS EXTRAORDIRANARIOS” DISPONIBLE YA

Luis Fonsi con su coautor de "Amigos ExtraordiRANArios" (UnFROGettable Friends) Barry Waldo (foto: @truco.photo) Luis Fonsi junto a su hijo Rocco (foto: @luisfonsi) Luis Fonsi and Barry Waldo's new children's picture book, Amigos ExtraordiRANArios (UnFROGettable Friends)

“AMIGOS EXTRAORDIRANARIOS” TRANSPORTA A LOS NIÑOS Y JÓVENES LECTORES A PUERTO RICO, MEZCLANDO MÚSICA, AMISTAD Y AUTODESCUBRIMIENTO

Este libro es una forma bonita de compartir con mis hijos y todo el público lo hermosa que es nuestra cultura, la importancia de la amistad, tener confianza en uno mismo, y la belleza de la naturaleza” — Luis Fonsi

MIAMI, FLORIDA, UNITED STATES, March 7, 2024 /EINPresswire.com/ -- El artista internacional Luis Fonsi, continúa expandiendo su creatividad y talento, esta vez, con la publicación de su primer libro para niños titulado "Amigos ExtraordiRANArios" (“UnFROGettable Friends”), coescrito con el ex ejecutivo de Disney y Mattel y autor de best-sellers Barry Waldo.

"Amigos ExtraordiRANArios", disponible ya en las tiendas donde se venden libros en línea, transporta a los niños y jóvenes lectores a un valioso viaje a través del mundo mágico de Blu, un adorable oso con pajarita y una inclinación por tropezar y tropezar, especialmente cuando baila frente a los demás.

Todo cambia cuando se encuentra con un coquí musical (nombre de varias especies de pequeñas ranas nativas de Puerto Rico) quien lo introduce al cautivador ritmo de El Yunque, el único bosque tropical lluvioso de los Estados Unidos, ubicado en la isla natal de Fonsi.

Fonsi, quien siempre ha sido un apasionado de la educación de los niños y sus raíces, vio este libro como una oportunidad para combinar sus pasiones. "Gracias a la música, he tenido la bendición de viajar por todo el mundo la mayor parte de mi vida. Mi amor y aprecio por aprender sobre otras culturas me han inspirado a seguir cultivando mi creatividad de diferentes maneras. Disfruto compartir con mis hijos sobre mis raíces y aventuras, lo que me animó a escribir mi primer libro infantil. Es una hermosa manera de seguir enseñándole a mis hijos y a un público más amplio sobre nuestra cultura, la importancia de la amistad, la confianza en uno mismo y la belleza de la naturaleza".

El autor Barry Waldo, quien tiene experiencia en entretenimiento infantil y expresó su entusiasmo por la colaboración: "La creatividad y la pasión de Fonsi por este proyecto han sido realmente inspiradoras. Esperamos que "Amigos ExtraordiRANArios" despierte la imaginación, fomente la lectura (¡y el baile!) e inculque un sentido de curiosidad. En el mundo de hoy, es importante que los niños estén entusiasmados por conocer caras nuevas y explorar nuevos lugares, eso es lo que nuestra historia fomenta," dijo Waldo.

El ilustrador Marcin Piwowarski compartió su entusiasmo por dar vida a los personajes: "Encontré a Blu en lo más profundo de mi corazón. ¡Y lo dejé salir! Este libro enseña la tolerancia, el coraje de ser uno mismo y de soñar. ¡Es increíble ser parte de la creación de este libro!"

"Amigos ExtraordiRANArios" ("UnFROGettable Friends") ya disponible justo a tiempo para la temporada de regalos de Pascua, se puede conseguir en inglés y español en formato de tapa dura y rústica. Esta es la primera entrega de viajes de la cautivadora serie Bear in a Bow Tie.

Book Title: "Amigos ExtraordiRANArios" (English Edition: UnFROGettable Friends" )

ISBN: 979-8-9870849-2-2 (Hardcover; Amigos ExtraordiRANArios, Spanish)

ISBN: 979-8-9870849-8-4 (Paperback; Amigos ExtraordiRANArios, Spanish)

ISBN: 979-8-9870849-9-1 (Hardcover; UnFROGettable Friends, English)

ISBN: 979-8-9870849-5-3 (Paperback; UnFROGettable Friends, English)

Formats: Hardcover and Paperback Editions

Picture Book Series: Bear in a Bow Tie (oso con pajarita)

Publication Date: March 7, 2024

Publisher: Bear Affair Inc.

SOBRE LOS AUTORES:

Luis Fonsi es un galardonado artista global y filántropo de Puerto Rico con más de 25 años de exitosa carrera artística. Desde su álbum debut "Comenzaré" (1998) Fonsi ha roto récords de ventas mientras continúa liderando las listas de éxitos. Su innegable y único talento más una extensa lista de éxitos #1 de radio lo han convertido en uno de los artistas más influyentes y exitosos de la música.

Mientras se prepara para lanzar su nuevo álbum de estudio "El Viaje" (2024), Fonsi se encuentra conmemorando el 25 aniversario de su carrera artística, en la cual ha sido galardonado con múltiples discos de oro, platino y diamante, así como algunos de los premios más prestigiosos, incluyendo cuatro nominaciones al GRAMMY, cinco Latin GRAMMY, 12 Premios Billboard de la Música Latina, cinco Premios Billboard, 17 Premios Juventud, dos American Music Awards, dos Teen Choice Awards, entre otros. Además de los premios, Fonsi fue reconocido con siete títulos de Guinness World Records gracias a su éxito global "Despacito".

Durante los últimos 16 años, Fonsi ha sido portavoz de la campaña "Thanks and Giving" de St. Jude para la comunidad hispana. Además, desde el huracán María, la estrella internacional ha trabajado intensamente para ayudar a las personas en la isla, donando medicamentos y productos de primera necesidad y otros proyectos que continúan apoyando a la comunidad y su gente a través de la Fundación Luis Fonsi.

Barry Waldo es el autor #1 de best-sellers y co-creador de franquicias legendarias, incluyendo Monster High (Mattel) y Star Darlings (Disney). Con una notable carrera que incluye The Walt Disney Company, Mattel y su trabajo para will.i.am de los Black Eyed Peas, las contribuciones innovadoras de Waldo al entretenimiento infantil le han valido un amplio reconocimiento. Su novela para adultos jóvenes, Anna and the Apocalypse, fue publicada por Macmillan en 2018. Su primer libro ilustrado para niños, The BEAR Who DARED, es el primero de la serie 'Bear in a Bow Tie'. Barry es nativo de Arkansas, vive en Los Ángeles y Londres, Reino Unido, y viaja por el mundo con su esposa, la diseñadora de producción de Outlander (Sony, Starz) y The Sandman de Neil Gaiman (Warner Brothers, Netflix).

SOBRE EL ILUSTRADOR

Marcin Piwowarski, nacido en la Polonia comunista hace mucho tiempo, cuando ser diferente se consideraba un delito, albergaba sueños de viajar por el mundo, sumergirse en diversas culturas y conectarse con personas de ideas afines, maravillosas y únicas. A la edad de siete años, Marcin se propuso convertirse en artista (ilustrador) y ha seguido este sueño durante toda su vida. En los últimos años, Marcin ha encontrado un refugio en la pintoresca España, a la que ahora llama hogar. Allí, bajo el cálido sol, se le puede encontrar viviendo su mejor vida, dedicando su tiempo a ilustrar encantadores libros infantiles.

