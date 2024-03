NOTICIAS LEGISLATIVAS: Acuerdo final de Presupuesto de Capital financia $1.3 billones en proyectos en todo el estado

Scroll down for English

OLYMPIA—Los líderes de la Cámara de Representantes y el Senado anunciaron su acuerdo final sobre el presupuesto de capital suplementario del estado para 2024. El presupuesto de $1.3 billones financia proyectos de construcción e infraestructura en todo Washington y realiza importantes inversiones en construcción de escuelas, instalaciones de salud conductual y construcción de viviendas asequibles.

Los detalles del presupuesto están disponibles en fiscal.wa.gov.

“Estoy muy orgulloso de cómo pudimos unirnos y proponer un presupuesto que logra avances significativos en muchos de los retos importantes que enfrenta Washington en este momento: escuelas, salud conductual y vivienda”, dijo el Senador Mark Mullet (D -Issaquah), vicepresidente del Comité de Medios y Arbitrios del Senado para el presupuesto de capital. “Para mí lo más destacado es la construcción de escuelas. Si bien el estado ganó la demanda con el Distrito Escolar de Wahkiakum, eso no disminuye nuestra responsabilidad de hacer más para ayudar a que cada niño en cada distrito escolar a tener un edificio moderno y seguro donde pueda aprender y tener éxito. Estoy orgulloso de lo que nuestro presupuesto hace por los estudiantes, los maestros y las escuelas”.

El presidente del Presupuesto de Capital de la Cámara de Representantes, Steve Tharinger (D-Port Townsend), dijo: “Este presupuesto forma sociedades locales para construir proyectos y crear empleos en cada rincón del estado. También asigna fondos importantes para resolver dos de nuestros mayores retos: viviendas asequibles y la necesidad de instalaciones de salud conductual”.

Construcción de Escuelas

El presupuesto realiza inversiones históricas en la construcción de escuelas, aumentando el apoyo estatal al Programa de Asistencia para la Construcción de Escuelas de $271 a $375 por pie cuadrado, un aumento total de $79 millones en apoyo para la construcción de escuelas. El presupuesto también incluye $68 millones para centros de capacitación y otras instalaciones de educación técnica y profesional, y $114 millones para el programa de modernización de escuelas de distritos pequeños y pactos tribales, que ayuda a los distritos que no pueden aprobar sus propios bonos escolares para la construcción.

Salud Conductual

El presupuesto proporciona un total de $82.7 millones en subvenciones para capacidad comunitaria de salud conductual, para construir instalaciones de atención de salud conductual en comunidades de todo Washington. Amplía la inversión en centros tribales de salud conductual, y se están desarrollando nuevos proyectos innovadores en asociación con las tribus y el gobierno federal para ofrecer tratamientos de salud conductual y abuso de sustancias. El presupuesto también financia un Centro de Recuperación Madrona de 54 camas para la atención de niños vulnerables en Vancouver.

Vivienda Asequible

El presupuesto incluye $127.5 millones para el Fondo Fiduciario de Vivienda, basándose en las inversiones récord en viviendas asequibles realizadas en 2023. También proporciona un total de $7.4 millones para Plymouth Housing en la ciudad de Redmond, un importante proyecto que proporciona viviendas y servicios que fue cancelado previamente por la ciudad de Kenmore.

Se espera que ambas cámaras aprueben el acuerdo presupuestario final antes de que finalice la sesión de 2024 el jueves 7 de marzo.

OLYMPIA—Leaders in the House and Senate announced their final agreement on the state’s supplemental capital budget for 2024. The $1.3 billion budget funds construction projects and infrastructure across Washington and makes major investments in school construction, behavioral health facilities, and affordable housing construction.

Details of the budget are available on fiscal.wa.gov.

“I’m very proud of how we were able to come together and propose a budget that makes significant progress on so many of the important challenges facing Washington right now – schools, behavioral health, and housing,” said Sen. Mark Mullet (D-Issaquah), vice chair of the Senate Ways & Means Committee for the capital budget. “For me, the highlight is the school construction. While the state won the lawsuit with the Wahkiakum School District, that doesn’t diminish our responsibility to do more to help every kid in every school district have a safe, modern building where they can learn and succeed. I’m proud of what our budget does for students, teachers, and schools.”

House Capital Budget Chair Steve Tharinger (D-Port Townsend) said, “This budget works with local partners to build projects and create jobs in every corner of the state. It also puts serious funding toward solving two of our biggest challenges: affordable housing and the need for behavioral health facilities.”

School Construction

The budget makes historic investments in school construction, increasing state support in the School Construction Assistance Program from $271 to $375 per square foot – a total increase of $79 million in support for school construction. The budget also includes $68 million for skills centers and other career and technical education facilities, and $114 million for the Small District & Tribal Compact School Modernization program, which helps districts unable to pass their own school bonds for construction.

Behavioral Health

The budget provides a total of $82.7 million in behavioral health community capacity grants, to build behavioral health care facilities in communities across Washington. It expands investment in tribal behavioral health centers, innovative new projects being developed in partnership with tribes and the federal government to provide behavioral health and substance abuse treatment. The budget also funds a 54-bed Madrona Recovery Center to provide care to vulnerable children in Vancouver.

Affordable Housing

The budget includes $127.5 million for the Housing Trust Fund, building upon the record-breaking investments in affordable housing made in 2023. It also provides a total of $7.4 million for Plymouth Housing in the city of Redmond, an important project providing housing and services that was previously cancelled by the city of Kenmore.

The final budget agreement is expected to be passed by both chambers before the end of the 2024 session on Thursday, March 7.