Journey Back In Time With A Family’s Letters: “In The Shadow Of Blue Mountain” Unveils Its First Chapter

Author Ronald J. Brickman presents the first chapter of his new book series, โ€œIn The Shadow Of Blue Mountain: Lives And Letters Of A Remarkable Family.โ€ This captivating series explores the Hollingshead familyโ€™s true stories, as revealed through their personal letters and documents collected over 100 years.

๐•๐จ๐ฅ๐ฎ๐ฆ๐ž ๐Ÿ: ๐€ ๐ ๐š๐ฆ๐ข๐ฅ๐ฒโ€™๐ฌ ๐‹๐ž๐ ๐š๐œ๐ฒ ๐๐ž๐ ๐ข๐ง๐ฌ

โ€œThe series uses personal letters and documents to show the family history from over 100 years ago. The first book, โ€œIn the Shadow of Blue Mountain: Lives and Letters of a Remarkable Family,โ€ starts in the 1870s and follows Charles Anton, a young man from West Virginia. Readers will learn about his interesting life, including building a school in Albania and raising his children, Bim and Roger.

The book also tells the stories of Bim and Roger as they live through the events of the 20th century, including wars and Bimโ€™s long-distance love story.

๐Œ๐จ๐ซ๐ž ๐’๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐ž๐ฌ ๐ญ๐จ ๐‚๐จ๐ฆ๐ž

This first book is just the beginning of the Hollingshead family story. Two more books are planned, with more interesting stories, secrets, and characters.

โ€œ๐ˆ๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐’๐ก๐š๐๐จ๐ฐ ๐จ๐Ÿ ๐๐ฅ๐ฎ๐ž ๐Œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐š๐ข๐ง: ๐‹๐ข๐ฏ๐ž๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐‹๐ž๐ญ๐ญ๐ž๐ซ๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐š ๐‘๐ž๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐š๐›๐ฅ๐ž ๐ ๐š๐ฆ๐ข๐ฅ๐ฒ - ๐•๐จ๐ฅ๐ฎ๐ฆ๐ž ๐ˆ, ๐Ÿ๐Ÿ–๐Ÿ”๐Ÿ–-๐Ÿ๐Ÿ—๐Ÿ’๐Ÿ”โ€ lets readers learn about the past and the amazing story of the Hollingshead family. Itโ€™s an encouraging adventure about family, love, and history.

You can buy โ€œ๐ˆ๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐’๐ก๐š๐๐จ๐ฐ ๐จ๐Ÿ ๐๐ฅ๐ฎ๐ž ๐Œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐š๐ข๐ง: ๐‹๐ข๐ฏ๐ž๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐‹๐ž๐ญ๐ญ๐ž๐ซ๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐š ๐‘๐ž๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐š๐›๐ฅ๐ž ๐ ๐š๐ฆ๐ข๐ฅ๐ฒ - ๐•๐จ๐ฅ๐ฎ๐ฆ๐ž ๐ˆ, ๐Ÿ๐Ÿ–๐Ÿ”๐Ÿ–-๐Ÿ๐Ÿ—๐Ÿ’๐Ÿ”โ€ online or at most bookstores. Look for the next books in the series soon!

๐€๐ฎ๐ญ๐ก๐จ๐ซ ๐๐ข๐จ:

๐‘๐จ๐ง๐š๐ฅ๐ ๐‰ ๐๐ซ๐ข๐œ๐ค๐ฆ๐š๐ง, an accomplished author, pianist, and concert manager originally from West Point, California, has a strong academic background from Stanford University and MIT. After working in international affairs, including with organizations like the European Community and the Food and Agriculture Organization, he has transitioned into writing his first non-academic book series, In The Shadow Of Blue Mountain: Lives And Letters Of A Remarkable Family, Volโ€”I, II & III.

