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В Ашхабаде обсуждается развитие туркмено-афганского торгово-экономического сотрудничества

04 March 2024

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В Ашхабаде обсуждается развитие туркмено-афганского торгово-экономического сотрудничества

4 марта 2024 года в Торгово-промышленной палате Туркменистана состоялось открытие выставки афганских товаров и бизнес-форума двух стран.

Для участия в мероприятиях в Ашхабад прибыла делегация во главе с министром промышленности и торговли Афганистана Нуруддином Азизи, в состав которой вошло более 300 представителей государственных структур, торгово-промышленной палаты и банков, а также около 170 компаний и предприятий.

На обширной выставке, работа которой продолжится до 6 марта, представлена продукция около 70 афганских частных компаний из разных отраслей экономики. В 76 павильонах демонстрируются строительные и промышленные товары, предметы бытовой химии и фармацевтические препараты, ковры, ювелирные и ремесленные изделия, драгоценные камни, продукты питания и напитки.

На форуме туркменская сторона была широко представлена участниками от министерств и ведомств, членами Торгово-промышленной палаты и Союза промышленников и предпринимателей – более 200 делегатов от компаний, индивидуальных предприятий и других частных структур.

Повестка бизнес-форума, прошедшего по 6 секторальном направлениям, включила в себя обсуждение перспектив взаимовыгодного партнёрства в нефтегазовой области, сфере транспорта и коммуникаций, электроэнергетики, промышленного сектора, торговли и сельского хозяйства.

В ходе выступлений прозвучала готовность сторон к активному взаимодействию по вышеобозначенным направлениям. При этом, в качестве магистральных совместных проектов отмечены строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), высоковольтной линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП), железных дорог из Туркменистана в афганском направлении, налаживание транспортно-транзитных маршрутов, а также возведение других многообещающих инфраструктурных и промышленных объектов на территории Афганистана.

В выступлении министра промышленности и торговли Афганистана Нуруддина Азизи было выделено, что ключевой целью афганской стороны является обеспечение благосостояния афганского народа посредством создания рабочих мест, экономического роста и привлечения инвестиций. В этой связи отмечалось, что руководство его страны уделяет особое внимание частному сектору и поддерживает его, создавая правовую основу для облегчения торговли и инвестиционной деятельности в Афганистане.

Н.Азизи заявил о стремлении афганских деловых кругов к дальнейшему наращиванию торговых связей с Туркменистаном, увеличению товарооборота, совместному развитию инфраструктуры Афганистана, использованию транзитного потенциала для поставок своих товаров в другие регионы, а также содействию транзита туркменской продукции через Афганистан.

В рамках форума прошли десятки встреч между представителями различных ведомств и деловых кругов двух соседних стран, налажены новые связи и определены совместные проекты и дальнейшие направления взаимодействия.

На предстоящие дни также запланированы ряд двусторонних встреч и проведение биржевых торгов с прицелом на подписание десятка документов и контрактов между туркменскими и афганскими бизнес-сообществами.

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В Ашхабаде обсуждается развитие туркмено-афганского торгово-экономического сотрудничества

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