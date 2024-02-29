29 February 2024

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Посол Пакистана завершает свою дипломатическую миссию

Сегодня, 29 февраля 2024 года состоялась встреча Заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмеда Курбанова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан в Туркменистане Ирфан Ахмедом, завершающим свою дипломатическую миссию в Туркменистане.

В начале встречи, Заместитель министра поблагодарил Посла за его вклад в укрепление туркмено-пакистанских дружественных отношений и отметил, что в период его пребывания в должности удалось развить и достичь новых успехов, касающихся двустороннего политического и экономического сотрудничества.

Стороны подчеркнули, что стратегическую основу торгово-экономического сотрудничества составляет партнёрство в энергетическом секторе, в частности по реализации проекта транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП).

В рамках беседы стороны также обменялись мнениями о перспективах дальнейшего развития сотрудничества между Туркменистаном и Пакистаном.

В завершении встречи, Посол Пакистана выразил признательность Министерству иностранных дел за всестороннюю содействие и поддержку во время его дипломатической деятельности в Туркменистане.