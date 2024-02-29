Submit Release
News Search

There were 441 press releases posted in the last 24 hours and 424,343 in the last 365 days.

Посол Пакистана завершает свою дипломатическую миссию

29 February 2024

125

Посол Пакистана завершает свою дипломатическую миссию

Сегодня, 29 февраля 2024 года состоялась встреча Заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмеда Курбанова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан в Туркменистане Ирфан Ахмедом, завершающим свою дипломатическую миссию в Туркменистане.

В начале встречи, Заместитель министра поблагодарил Посла за его вклад в укрепление туркмено-пакистанских дружественных отношений и отметил, что в период его пребывания в должности удалось развить и достичь новых успехов, касающихся двустороннего политического и экономического сотрудничества.

Стороны подчеркнули, что стратегическую основу торгово-экономического сотрудничества составляет партнёрство в энергетическом секторе, в частности по реализации проекта транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП).

В рамках беседы стороны также обменялись мнениями о перспективах дальнейшего развития сотрудничества между Туркменистаном и Пакистаном.

В завершении встречи, Посол Пакистана выразил признательность Министерству иностранных дел за всестороннюю содействие и поддержку во время его дипломатической деятельности в Туркменистане.

You just read:

Посол Пакистана завершает свою дипломатическую миссию

Distribution channels:


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more