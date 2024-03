Terra Carbono e Boomitra se Associam para Expandir a Agricultura Regenerativa no Brasil

Boomitra Logo Terra Carbono Logo Brazilian farm participating in the Terra Carbono - Boomitra carbon project

Parceria para Implementar Práticas de Agricultura Regenerativa e Oferecer Acesso a Financiamento de Carbono a Agricultores e Pecuaristas em 600 mil hectares

SAN MATEO, CALIFORNIA, UNITED STATES, February 29, 2024 / EINPresswire.com / -- A Boomitra , uma das principais plataformas de carbono no solo e ganhadora do Prêmio Earthshot de 2023 , firmou uma parceria exclusiva com a Terra Carbono , uma proeminente organização de gestão sustentável de terras no Brasil. Essa colaboração irá introduzir práticas de agricultura regenerativa e oferecer oportunidades de geração de créditos de carbono para agricultores e pecuaristas em todo o Brasil.A parceria está prevista para cobrir inicialmente, 600 mil hectares em todo o Brasil. Essa iniciativa ampliará a presença do projeto da Boomitra no Brasil e se baseará em seu projeto de restauração de pastagens existente, que abrange Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.Sobre a Terra CarbonoA Terra Carbono, uma organização irmã do Café em Pauta, está na vanguarda da agricultura sustentável no Brasil. Seu foco inicial será trabalhar com produtores e pecuaristas em seis estados do Brasil (PR, MT, MS, PA, TO, MA), com planos de expandir a cobertura para todo o país no próximo ano."Essa parceria exclusiva revolucionará as práticas de gestão sustentável de terras no Brasil", afirmou Clovis Pontes, Diretor Executivo da Terra Carbono. "À medida que o Brasil busca liderar o mercado de créditos de carbono, iniciativas como essa desempenham um papel crucial na conquista de nossos objetivos ambientais."Sobre a Parceria: A Gestão Ambiental através do suporte a pecuaristas e agricultoresA parceria da Boomitra com a Terra Carbono introduzirá práticas de agricultura e gestão de pastagens sustentáveis para agricultores e pecuaristas em todo o Brasil.Para os pecuaristas, a colaboração introduzirá práticas regenerativas como manejo integrado de lavoura-pecuária (ILP), pastejo rotativo, pastejo planejado holístico e técnicas aprimoradas de manejo da água. Para os agricultores, a parceria promoverá métodos de agricultura regenerativa como mínimo revolvimento do solo, cultivo de cobertura e uso de bioinsumos. Este programa, oferecido sem custo para os agricultores e pecuaristas, visa melhorar a saúde do solo, aumentar a biodiversidade, capturar carbono e melhorar a resiliência geral da terra.A tecnologia inovadora da Boomitra garante a medição precisa e econômica dos níveis de sequestro de carbono, certificando-os como créditos de remoção de carbono confiáveis através de verificação por terceiros. Esse processo não apenas reconhece o papel crucial dos agricultores na mitigação das mudanças climáticas, mas também os recompensa por seus esforços, oferecendo fluxos de receita adicionais enquanto fortalece a resiliência agrícola e a segurança alimentar global.A tecnologia da Boomitra é capaz de atuar nas mais variadas extensões, resultando na ampla participação de produtores no mercado de crédito de carbono. Além disso, a maioria da receita de cada crédito de carbono do solo é repassada diretamente aos agricultores e pecuaristas, permitindo-lhes reinvestir em suas terras e comunidades.Aadith Moorthy, CEO e Fundador da Boomitra, expressou entusiasmo com a expansão, afirmando: "Estamos muito animados em ampliar nosso projeto na América do Sul. Essa expansão está alinhada com nossa missão de impulsionar soluções climáticas em uma escala gigaton e apoiar agricultores e pecuaristas no Sul Global, que estão entre os mais impactados pelas mudanças climáticas."Sobre a BoomitraA Boomitra é a principal plataforma internacional de carbono no solo, alimentada por tecnologia de inteligência artificial e sensoriamento remoto. Junto com um ecossistema de parceiros internacionais, a Boomitra capacita cada agricultor e pecuarista a aumentar seu carbono no solo e rendimentos, ao mesmo tempo em que garante uma renda adicional por meio de créditos de carbono. Vencedora do Prêmio Earthshot de 2023, os projetos da Boomitra beneficiam mais de 150.000 agricultores em quatro continentes, cobrindo 5 milhões de acres. Com 100 parceiros globais, a Boomitra removeu 10 milhões de toneladas de CO2 da atmosfera. Para mais informações, visite boomitra.com.Sobre a Terra CarbonoA Terra Carbono é uma das principais empresas do setor de Agronegócio no Brasil, forjando parcerias estratégicas em todos os estados para promover práticas sustentáveis entre produtores rurais e pecuaristas. A missão da Terra Carbono é fundamentada no aumento da produtividade, otimização da saúde do solo e a promoção de uma cultura de agricultura e pecuária equilibrada e próspera dentro das comunidades rurais.Como uma força fundamental no avanço desse trabalho importante, a Terra Carbono mantém uma presença robusta no cenário da comunicação no Brasil. Seu programa principal, "MOMENTO SUSTENTÁVEL AGROBAND", vai ao ar na Rede Bandeirantes de Televisão todos os fins de semana, alcançando quase 100 municípios com uma forte presença agrícola. Além disso, sua presença no Google ("Café em Pauta") tem mais de 12 milhões de visualizações, classificando-se entre os mais assistidos, afirmando seu compromisso não apenas em impulsionar o progresso no Agronegócio, mas também em garantir que histórias positivas ressoem por toda parte. Para mais informações, visite terracarbono.com.br