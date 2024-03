Star Micronics élargit sa gamme de solutions d’étiquetage avec l’introduction des imprimantes mC-Label3 et TSP143IVSK

Star mC-Label3 et TSP143IVSK

HIGH WYCOMBE, UNITED KINGDOM, February 29, 2024 / EINPresswire.com / -- Star Micronics, un fabricant international de solutions de point de vente, poursuit son expansion sur le marché des solutions d’étiquetage avec l’introduction des imprimantes mC-Label3 et TSP143IVSK. Celles-ci permettent d’imprimer aussi bien des étiquettes permanentes que repositionnables, des commandes de plats, des étiquettes de livraison et de plats à emporter pour l’hôtellerie/restauration, ainsi que des étiquettes de produits pour les secteurs du commerce, de la santé et de la logistique.Portée par le succès de ses solutions d’étiquetage pour le commerce et l’hôtellerie/restauration, Star a introduit les modèles mC-Label3 et TSP143IVSK pour élargir son offre et répondre à la demande en solutions capables de s’adapter à de multiples applications dans différents secteurs.Partie intégrante de la série mCollection™ de Star, la mC-Label3 permet d’imprimer sur différents supports depuis un périphérique simple à utiliser, comme par exemple les étiquettes « repositionnables » faiblement adhésives, ainsi que les supports linerless permanents et semi-permanents qui sont fortement adhésifs. En complément de nombreuses options d’impression d’étiquettes, telles que le réglage en largeur de 25 à 80 mm, la mC-Label3 inclut la marque noire et les capteurs GAP. Conçue pour les étiquettes pré-dimensionnées classiques, les rouleaux continus d’étiquettes et le papier pour reçus, cette imprimante est idéale pour les entreprises utilisant plusieurs supports ou prévoyant de remplacer l’étiquetage classique par des supports linerless.La simplicité d’utilisation est l’une des principales qualités de la mC-Label3. Le positionnement du papier, la détection de sa largeur et le chargement de type insertion/impression permettent de charger facilement différents supports sans risque de bourrage, pour une impression fiable. L’application cloud d’étiquetage de Star inclut de nombreux modèles d’étiquettes, tandis que la fonction One-Touch permet de stocker et d’imprimer jusqu’à trois dessins d’étiquettes.D’autre part, pour les entreprises recherchant simplement une solution compacte d’impression d’étiquettes linerless, Star a introduit la TSP143IVSK. Basée sur la série TSP100 établie de Star, la TSP143IVSK offre une excellente polyvalence et une conception ergonomique permettant d’imprimer sur des supports linerless repositionnables à faible adhérence de 40 à 80 mm. Les supports linerless, sans support papier à enlever, sont beaucoup plus économiques, en raison du plus grand nombre d’étiquettes par rouleau qu’avec la version traditionnelle. Il est ainsi possible de réaliser des économies et d’améliorer l’efficacité opérationnelle, ainsi que la durabilité du fait de la réduction du nombre d’opérations de remplacement et de gestion des déchets. D’autre part, la TSP143IVSK bénéficie des câbles d'alimentation, des câbles d’interface et des guides papier inclus à l’achat, ainsi que d’une garantie standard de 4 ans.Dans le sillage du succès des solutions d’impression de commandes et de point de vente de Star sur le marché de l’hôtellerie/restauration, les nouvelles imprimantes d’étiquettes sont représentatives de l’intérêt de Star pour la demande croissante de solutions d’étiquetage d’allergènes et alimentaires, ainsi que d’étiquettes claires de livraison ou de plats à emporter, notamment avec un support linerless. Dans la mesure où les étiquettes thermiques repositionnables peuvent être utilisées sur quasiment toutes les surfaces et être retirées facilement sans laisser de résidus, elles permettent de suivre l’intégralité du processus de production, de la commande initiale à la livraison finale, pour des commandes encore plus précises et efficaces.Conformément aux attentes actuelles de commande et d’impression multicanales dans le commerce et l’hôtellerie/restauration, les mC-Label3 et TSP143IVSK bénéficient d’interfaces multiples pour assurer la connectivité avec un PC local, un réseau, une tablette et le cloud. De plus, ces deux imprimantes incluent la connectivité Ethernet LAN et USB-C, ainsi que la synchronisation directe et le chargement des tablettes compatibles, sans oublier la connectivité à un concentrateur pour connecter un scanner ou un afficheur client. La mC-Label3 inclut d’autre part la connectivité Bluetooth, tandis que les deux imprimantes bénéficient également d'une option LAN sans fil par le module WiFi MCW10 de Star. La technologie Star CloudPRNT™ est incluse de façon standard sur les deux modèles pour l’impression directe depuis les plateformes et les sites web de commande centralisée.Avec CloudPRNT largement utilisé par le commerce et l'hôtellerie/restauration du monde entier dans le cadre d'une plateforme de commande en ligne ou d'une solution reconnue d’e-commerce, Star propose également StarPrinter.Online, un service d’infogérance simple d'accès, permettant aux entreprises de gérer leur parc d'impression à un coût minimal et quasiment sans intégration. D’autre part, pour une meilleure visibilité en ligne de la connectivité et des travaux d'impression du parc d’imprimantes, ce service assure la gestion des périphériques au moyen d’un tableau de bord en ligne qui permet d’avoir une vue d’ensemble des périphériques et de l’activité, ce qui inclut un suivi fiable des travaux d'impression avec des notifications de changement d’état, de lecture de codes-barres, de connexion d’un nouveau périphérique à un groupe, etc. Des imprimantes et des périphériques supplémentaires peuvent être ajoutés de façon très simple.Comme l'explique Simon Martin, PDG et directeur général, Star Micronics EMEA : « Portées par le succès de sa gamme d’imprimantes de point de vente pour le retail et l’hôtellerie/restauration, les nouvelles imprimantes d’étiquettes mC-Label3 et TSP143IVSK de Star créent de nouvelles opportunités pour les clients en leur donnant accès à un plus grand nombre de produits Star. Conçues pour répondre à la demande en applications d’étiquetage et de commerce omnicanal dans les secteurs du retail, de l’hôtellerie/restauration, de la santé et de la logistique, ces imprimantes sont aussi polyvalentes que performantes. »A propos de Star MicronicsFondée en 1947, Star Micronics est l'un des plus grands fabricants mondiaux d'imprimantes et assure la production, la promotion et l'assistance pour ses produits dans plusieurs pays. Avec plus de 1 500 collaborateurs et un chiffre d'affaires de plus de 400 millions de livres sterling, Star Micronics a développé une offre d'imprimantes de point de vente incluant les technologies thermiques, matricielles et mécaniques, conçues pour l'impression de codes-barres, de tickets, de reçus et d'étiquettes. L’expertise reconnue de Star est également sollicitée pour l’installation de mécanismes d'impression dans les bornes interactives. La gamme de Star Micronics est accessible partout dans le monde grâce à un réseau dense de distributeurs et de revendeurs.