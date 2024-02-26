26 February 2024

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Встреча в МИД Туркменистана с Главой Центра ОБСЕ в Ашхабаде

Сегодня, 26 февраля 2024 года состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана М.Бяшимовой с Главой Центра ОБСЕ в Ашхабаде, Послом Дж.Макгрегором.

В ходе переговоров обсуждались вопросы по организации визита Генерального секретаря ОБСЕ Хельги Шмид в Туркменистан в марте текущего года, а также по проведению в Ашхабаде в рамках этого визита встречи на высоком уровне Министров охраны окружающей среды стран Центральной Азии.

Также отмечалось, что отношения между Туркменистаном и ОБСЕ носят плодотворный характер. Ведётся последовательная работа, основанная на совместных программах сотрудничества, ежегодно разрабатываемых Правительством Туркменистана и Центром ОБСЕ в Ашхабаде. В этой связи, стороны детально обсудили План проектов, планируемых к осуществлению Правительством Туркменистана совместно с Центром ОБСЕ в 2024 году.