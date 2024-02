Star Micronics erweitert Angebot an Etikettierlösungen um kompakte Etikettendrucker mC-Label3 und TSP143IVSK

Star Micronics mC-Label3 und TSP143IVSK

HIGH WYCOMBE, UNITED KINGDOM, February 22, 2024 / EINPresswire.com / -- Der internationale POS-Druckerhersteller Star Micronics demonstriert seine anhaltende Fokussierung auf den Etikettiermarkt mit der Einführung der Drucker mC-Label3 und TSP143IVSK. Die Geräte bedrucken permanente und ablösbare Etiketten, die für Essensbestellungen, -lieferung und -abholung im Gastgewerbe sowie als Produktetiketten in Einzelhandel, Gesundheitswesen und Logistik Einsatz finden.Die Einführung der Drucker mC-Label3 und TSP143IVSK baut auf dem bisherigen Erfolg der Etikettierlösungen von Star für Einzelhandel und Gastgewerbe auf. Mit diesen Druckern erweitert Star sein Portfolio und kommt der Nachfrage nach Lösungen für eine Reihe von Etikettieranwendungen in verschiedenen Sektoren entgegen.Als Bestandteil der mCollection™ von Star ermöglicht der mC-Label3 das Bedrucken verschiedener Medien mit einem Gerät, darunter ablösbare und neu platzierbare Etiketten sowie fest haftende permanente und semi-permanente Etiketten ohne Trägermaterial. Neben verschiedenen Optionen für den Etikettendruck wie von 25 bis 80 mm einstellbare Etikettenbreite verfügt der mC-Label3 auch über Reflexmarken- und Zwischenraumsensoren. Der Drucker eignet sich für herkömmliche vorgefertigte Etiketten mit Trägermaterial sowie Endlosetikettenrollen und Belegpapier und ist ideal für Unternehmen, die unterschiedliche Medien verwenden oder den Umstieg von herkömmlichen Etiketten auf trägerlose Medien planen.Der mC-Label3 ist außerordentlich benutzerfreundlich. Durch Papierpositions- und Papierbreitenerkennung, einfaches Einlegen unterschiedlicher Medien per Drop-in und staufreien Betrieb ist zuverlässiges Drucken gewährleistet. Einfache LEDs geben Auskunft über den Verbindungsstatus und zeigen an, wenn eine Reinigung oder Wartung erforderlich ist. Um die Lebensdauer des Druckers zu verlängern, können Teile problemlos vom Benutzer ausgetauscht werden. Die Cloud-basierte kostenlose Etikettier-App von Star bietet eine breite Palette an vorgefertigten Etikettenvorlagen, und die One-Touch-Etikettenfunktion ermöglicht das Speichern und Drucken von bis zu drei Etikettendesigns auf Tastendruck.Für Unternehmen, die eine kompakte Lösung nur für Etiketten ohne Trägermaterial suchen, hat Star den TSP143IVSK eingeführt. Der TSP143IVSK basiert auf der beliebten TSP100-Serie von Star und zeichnet sich durch große Vielseitigkeit und ergonomisches Design aus. Er druckt auf ablösbaren und neu platzierbaren Etiketten ohne Trägermaterial mit einer Breite von 40 bis 80 mm. Trägerlose Medien sparen Papier und bieten mehr Etiketten pro Rolle als Standardetikettenrollen. Durch weniger Rollenwechsel und das Entfallen von Trägerabfall lassen sich Kosteneinsparungen, höhere Betriebseffizienz und mehr Nachhaltigkeit erzielen. Darüber hinaus sind beim TSP143IVSK Netzkabel, Schnittstellenkabel und Papierführung im Lieferumfang inbegriffen, und vier Jahre Garantie gehören ebenfalls dazu.Nach dem Erfolg von Star mit Lösungen für POS und Bestellungsdruck im Gastgewerbe demonstrieren die neuen Etikettendrucker, dass Star sich auf die zunehmend geforderte Allergenkennzeichnung und Etikettierung von Lebensmitteln, klare Kennzeichnung von Abhol- und Liefermahlzeiten und die Nachfrage nach trägerlosen Etiketten konzentriert. Da neu platzierbare Thermoetiketten auf so gut wie jeder Oberfläche haften und sich leicht und rückstandslos ablösen und wieder aufkleben lassen, kann ein solches Etikett eine Bestellung durch den gesamten Prozess von der Bestellungsannahme bis zur Lieferung begleiten und bietet so das Potenzial für höhere Genauigkeit und Effizienz.Den Erwartungen von Einzelhandel und Gastgewerbe in puncto Multi-Channel-Bestellung und Drucken werden der mC-Label3 und der TSP143IVSK durch mehrere Schnittstellen für die Verbindung mit einem lokalen PC, Netzwerk, Tablet und der Cloud gerecht. Darüber hinaus verfügen beide Drucker über Ethernet-LAN- und USB-C-Anschlüsse sowie Funktionen zum direkten Synchronisieren und Laden mit unterstützten Tablets sowie Hub-Konnektivität zur Verbindung mit einem Scanner oder Kundendisplay. Der mC-Label3 bietet zudem Bluetooth-Konnektivität, und für beide Drucker gibt es mit dem Modul MCW10 von Star eine WLAN-Option. Die CloudPRNT™-Technologie von Star zum Drucken direkt von zentralen Bestellplattformen und -websites gehört bei beiden Modellen zum Standardlieferumfang.CloudPRNT wird von Einzelhandels- und Gastronomiebetrieben weltweit als Teil von Online-Bestellplattformen oder E-Commerce-Lösungen verwendet, und mit StarPrinter.Online bietet Star einen vollständig verwalteten Service für Unternehmen zur Verwaltung ihres Druckerbestands. Der Zeit- und Kostenaufwand für Einrichtung und Integration ist dadurch minimal. Der Service sorgt für größere Transparenz des gesamten Druckerbestands in Bezug auf Konnektivität und Druckaufträge. Er zeigt in einem Online-Dashboard einen Überblick über alle Geräte und Aktivitäten, ermöglicht zuverlässige Verfolgung von Druckaufträgen mit Benachrichtigungen bei Gerätestatus-Änderungen, Barcode-Scans, die Verbindung neuer Geräte mit einer Gruppe usw. Zusätzliche Drucker und Peripheriegeräte können einfach hinzugefügt werden, ohne dass Server-Upgrades erforderlich sind, was die Vielseitigkeit des Service erhöht.Simon Martin, Direktor und Geschäftsführer von Star Micronics EMEA, erklärte dazu: „Mit den neuen Etikettendruckern mC-Label3 und TSP143IVSK baut Star auf dem Erfolg seiner bestehenden POS-Druckerpalette für Einzelhandel und Gastgewerbe auf und bietet Kunden die Gelegenheit, ihr Portfolio an Produkten für Star-Lösungen zu erweitern. Die Drucker wurden entwickelt, um die Anforderungen einer breiten Spanne von Etikettieranwendungen und des Omnichannel-Commerce in Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und Logistik fachkundig zu erfüllen, und zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit und Leistung aus.“Über Star MicronicsDas 1947 gegründete Unternehmen Star Micronics zählt zu den größten Druckerherstellern der Welt und verfügt über internationale Einruchtungen für Produktions, Marketing und Support. Mit über 1.500 Mitarbeitern und einem Umsatz von über 470 Mio. EUR (400 Mio. GBP) hat Star Micronics ein POS-Drucker-Portfolio entwickelt, das Thermo- und Matrixdrucker sowie Druckmechanismen umfasst, die für Barcodes, Tickets, Belege und Etiketten geeignet sind. Die bewährte Technologie von Star ist auch in die Installation von Druckmechanismen in Multimedia-Kioske eingeflossen. Star Micronics bietet sein Produktsortiment weltweit über Distributoren und Händler an.Um nähere Informationen zu erhalten, besuchen Sie bitte www.Star-EMEA.com