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Парламентская делегация Туркменистана встретилась со студенческой молодежью в Японии

22 February 2024

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Парламентская делегация Туркменистана встретилась со студенческой молодежью в Японии

22 февраля 2024 года, в рамках рабочего визита делегации Парламента Туркменистана в Японию, члены Меджлиса во главе с Председателем Д.Гулмановой встретились в Токио с туркменскими студентами, обучающимися в Японии.

В ходе встречи обсуждались идея и значимость девиза года “Кладезь разума Махтумкули Фраги”, а также благоприятные условия, созданные для молодежи в нашей стране.

В выступлениях, прозвучавших в ходе беседы, говорилось о возможностях для получения качественного образования, льготах, созданных для того, чтобы молодежь могла работать и иметь достойные условия жизни в соответствии с нормами, включенными в новую редакцию Закона Туркменистана о государственной молодежной политике.

Собравшимся также была представлена книга Президента Туркменистана "Молодежь – опора Родины". 

Кроме того, было уделено внимание развитию туркмено-японских отношений, повествуемого в книге Национального Лидера туркменского народа «Продолжение смысла жизни», переведенной на японский язык.

Студенты выразили благодарность Президенту Туркменистана и Национальному Лидеру туркменского народа за созданные широкие возможности для обучения и приумножения своих знаний в Японии.

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Парламентская делегация Туркменистана встретилась со студенческой молодежью в Японии

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