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Встреча руководителя МИД Туркменистана с Региональным директором МОТ

22 February 2024

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Встреча руководителя МИД Туркменистана с Региональным директором МОТ

22 февраля 2024 года состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с помощником Генерального директора, Региональным директором Международной организации труда для Европы и ЦА Беата Андрес.

В рамкам беседы стороны констатировали заметную активизацию сотрудничества между Туркменистаном и Международной Организацией Труда.

При этом состоялся обмен мнениями по результатам визита, в том числе, итогам круглого стола высокого уровня, состоявшегося 21 февраля текущего года, а также ближайшим планам по расширению сотрудничества с МОТ в 2024 году.

Наряду с этим, рассмотрены вопросы укрепления правовой базы путем присоединения к конвенциям МОТ, повышения потенциала национальных специалистов, обеспечения постоянного диалога между социальными партнерами и подготовки к предстоящим мероприятиям с МОТ, в частности к Международной конференции труда.

Кроме того, стороны обсудили предложение туркменской стороны в делегировании представителя данной организации в Ашхабад для координации работы и регулярного диалога с Правительством Туркменистана.

В заключении, Б.Андрес поблагодарила туркменскую сторону за плодотворный визит делегации, позволяющий использовать рекомендации МОТ для совершенствования и регулирования рынка труда в Туркменистане.

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Встреча руководителя МИД Туркменистана с Региональным директором МОТ

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