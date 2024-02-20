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Встреча в МИД с Региональным директором Международной Организации Труда

20 February 2024

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Встреча в МИД с Региональным директором Международной Организации Труда

20 февраля 2024 года состоялась встреча Заместителя министра иностранных дел Туркменистана М.Бяшимовой с делегацией Международной организации Труда (МОТ) во главе с помощником Генерального директора, Региональным директором МОТ Беата Андрес.

В ходе встречи стороны обсудили результаты ранее проведенных мероприятий, согласно ««Дорожной карте совместных мероприятий на 2023 год», а также определили основные направления взаимодействия и конкретные шаги сотрудничества между Правительством Туркменистана и МОТ на 2024 год.

Региональный директор МОТ Б.Андреас приветствовала приверженность туркменской стороны в деле планомерной реализации обязательств, взятых на себя в рамках МОТ.

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Встреча в МИД с Региональным директором Международной Организации Труда

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