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О встрече с директором редакции журнала «The Investor»

20 February 2024

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О встрече с директором редакции журнала «The Investor»

20 февраля 2024 года в МИД Туркменистана Заместитель министра иностранных дел Мяхри Бяшимова провела встречу с директором редакции международного издания «The Investor» Леандро Словински, публикуемого консалтинговой компанией Франции «Beyond Investments Group».

В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества в международном информационном пространстве между Туркменистаном и журналом «The Investor».

Л.Словински выразил заинтересованность редакции журнала в исследовании торгово-экономического потенциала Туркменистана для более широкого представления страны международному бизнес-сообществу. В этой связи, стороны рассмотрели возможности издания специального выпуска журнала о Туркменистане.

В рамках нынешнего визита директора журнала «The Investor» в Туркменистан, намечен ряд встреч в профильных министерствах и ведомствах страны.

«The Investor» – передовое бизнес-издание с международным охватом, входящее в структуру французской консалтинговой и издательской компании «Beyond Investments Group». Компания специализируется на предоставлении последней информации о развивающихся рынках и имеет доступ к сети из более чем 165 тысяч инвесторов в 48 странах с общим капиталом для инвестиций более 60 миллиардов долларов.

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О встрече с директором редакции журнала «The Investor»

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