spec.studio startet Initiative „Hollywood im Mittelstand“

3D Agentur will mit 3D-Visualisierungen aus CAD-Daten für jedes Produkt und jedes Budget mittelständischen Unternehmen zu „mehr Hollywood“ verhelfen.

Mit „Hollywood im Mittelstand“ wollen wir Unternehmen einen sehr einfachen Zugang zu modernem Visual Storytelling ermöglichen: Vom 3D Produktbild aus CAD-Daten bis zum Film im Hollywood-Helden-Stil.” — Richard Pusch, CEO spec.studio GmbH

Die auf 3D spezialisierte Agentur spec.studio will mit maßgeschneiderten 3D-Visualisierungen aus CAD-Daten für jedes Produkt, jede Branche und jedes Budget mittelständischen Unternehmen zu „mehr Hollywood" verhelfen.Seit mehr als 100 Jahren steht Hollywood für Filmstars, Glanz und Gloria. Deutsche Mittelständler hingegen stehen oft noch für verstaubtes Marketing. Mit ihrer Initiative „Hollywood im Mittelstand" möchten die Geschäftsführer von spec.studio mittelständischen Unternehmen zeigen, wie einfach und kostengünstig es sein kann, aufmerksamkeitsstarke 3D-Visualisierungen und Digitale Zwillinge für Produkte zu erstellen. Als Grundlage werden lediglich CAD-Daten benötigt – und ein passendes Storytelling.CAD-Daten sind der Stoff, aus dem Hollywood-Träume sindRichard Pusch, Geschäftsführer von spec.studio erläutert: „Nachdem wir CAD-Dateien erhalten haben, sorgt unser erprobter Workflow für die schnelle, effiziente Produktion von 3D Produktbildern, von technischen Erklär- oder Imagevideos sowie XR-Anwendungen. Kreatives Storytelling mit emotionalen Komponenten macht Produkte oder Maschinen zu Helden in einer virtuellen Welt. Das Gute ist: Dafür brauchen Mittelständler heute kein Hollywood-artiges Budget mehr.“Kürzere time-to-market durch 3D-Produktbilder im MarketingViele Mittelständler wissen nicht, dass ihre Konstruktionsabteilung wahre Schätze in Form von CAD-Daten beherbergt. Denn diese reichen aus, um daraus Digitale Zwillinge oder Bilder von fertigen Produkten in 3D zu erstellen. 3D Bilder können noch weit vor der tatsächlichen Herstellung eines Produktes für das Marketing oder auch Funktions- oder Designkontrollen genutzt werden. Die time-to-market wird so erheblich verkürzt.Maßgeschneidertes Hollywood für jedes Produkt, jede Branche, jedes Budget„Wir arbeiten seit Jahren für Unternehmen, die wissen wie wichtig es ist, ihre Produkte oder auch Dienstleistungen mit emotionaler Komponente zu inszenieren. Wir sind der Meinung: Der Einsatz moderner Technologien wie das Erstellen von 3D-Modellen aus CAD-Daten sollte nicht nur Premiummarken vorbehalten sein. Deutschland hat so viele tolle Maschinenbauer - mittelständische Unternehmen, die oft Marktführer in ihren speziellen Bereichen sind. Was ihnen jedoch oft fehlt, ist eine visuelle und emotionale Präsentation ihrer Produkte, die auch ihrem Qualitätsanspruch entspricht. Mit unserer Initiative „Hollywood im Mittelstand“ wollen wir Unternehmen einen sehr einfachen Zugang zu modernem visual Storytelling ermöglichen: Vom Produktbild aus CAD-Daten, das wir in einer ansprechenden, virtuellen Welt inszenieren bis zum Film im Hollywood-Heldenstory-Stil. Hollywood muss nicht teuer sein, wenn man Erfahrung im Umgang mit CAD-Daten und 3D-Animation hat. Auch die Produkte mittelständischer Unternehmen können Stars und Sternchen sein. Wir haben Lösungen für jedes Produkt, jede Branche und jedes Budget. Ganz einfach Hollywood im Mittelstand.“Agenturpreise für 3D-Animation und zielgruppenaffine KonzepteFür ihre kreativen 3D-Animationen und zielgruppenaffine, visuellen Konzepte wurde die Agentur spec.studio bereits mehrfach mit dem Deutschen Agenturpreis ausgezeichnet.Mittelständische Unternehmen können auf der neuen Website „Hollywood-im-Mittelstand.de“ testen, wie schnell und einfach ihr individueller Hollywood-Einstieg sein kann. spec.studio bietet dort maßgeschneiderte Produktvarianten zu erschwinglichen Einstiegspreisen an - je nachdem, ob ein Unternehmen Qualität zeigen, Interesse und Emotionen wecken oder Innovation visualisieren möchte.Mehr unter www.hollywood-im-mittelstand.de und www.spec.studioTags: Mittelstand, CAD-Daten, 3D-Produktfoto, 3D-Visualisierung, Visual Storytelling, Videomarketing, Maschinenbau, Digitaler ZwillingÜber Hollywood-im-Mittelstand:Hollywood-im-Mittelstand ist eine von der 3D-Agentur spec.studio ins Leben gerufene Initiative, um mittelständischen Unternehmen auch mit kleinem Budget einen visuellen Auftritt ihrer Produkte, Dienstleistungen und Marken im Hollywood-Stil zu ermöglichen. Die auf 3D-Animationen und Visual Storytelling spezialisierte Agentur mit Sitz in Dachau nutzt dazu einen schnellen, effizienten Workflow und produziert so zu erschwinglichen Konditionen Produkt- und Imagefotos, -videos, technische Erklärvideos sowie 3D-Anwendungen für jedes Produkt, jede Branche und jedes Budget. Die Palette reicht von einfacher CAD-Daten Verarbeitung für ein Produktbild bis zur Hollywood-Heldenstory Verfilmung in einer 3D-Welt.spec.studio:spec.studio ist eine auf 3D-Animationen und 3D-Rendering spezialisierte Agentur mit Sitz in Dachau, die 3D Visualisierungen und Kampagnen für ihre Kunden konzipiert und umsetzt. Mit einem Team von Experten aus den Bereichen Design, Marketing und 3D-Animation realisiert spec.studio Projekte für Kunden aus der Industrie, für Architekturbüros, Werbeagenturen etc. Zum Kundenkreis gehören Marken wie BMW, Autoliv, Mediamonks, markilux oder Saatchi & Saatchi.

