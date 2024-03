GoGo Quinoa Vous Offre Un Quinoa Cultivé Localement au Québec

producteur de quinoa québécois

Et Soutient Une Agriculture Locale Et Durable Qui Réduit Notre Dépendance Alimentaire

MONTREAL, QUéBEC, CANADA, March 4, 2024 / EINPresswire.com / -- GoGo Quinoa, une entreprise de Laval spécialisée dans les produits végétaliens et sans allergènes, est fiere d'annoncer le lancement du quinoa cultivé au Québec. Cette étape marque le développement de la filière du quinoa au Québec et en Amérique du Nord avec la commercialisation d’un grain hautement nutritif et polyvalent, cultivé efficacement sur le sol québécois, offrant une alternative fraîche et locale au quinoa importé.« Félicitations à Rock Lapointe de Cookshire et aux autres producteurs du Québec pour leur entrepreneuriat et leur audace à développer un quinoa local ! Un pas de plus vers notre ambition d'autonomie alimentaire et d'agriculture durable », a déclaré Martin Bilodeau, président fondateur de GoGo Quinoa.Après plusieurs années de tests, des agriculteurs locaux ont mis en place de nouveaux processus agraires spécifiques au quinoa québécois afin de s’adapter à notre climat et sol et assurer l'efficacité du processus de récolte et nettoyage pour un produit final de qualité. Légèrement plus petit et ambré que son cousin bolivien, le quinoa du Québec présente le même profil nutritionnel exceptionnel et peut être utilisé dans toutes les recettes où le quinoa est désormais un classique. En tant que leader de la commercialiser du quinoa québécois dans les réseaux de distribution alimentaires nationaux, GoGo Quinoa veille à ce que le lien entre les champs des agriculteurs et votre table soit aussi efficace et durable que possible. En tant que produit entièrement développé, cultivé, transformé et vendu localement, GoGo Quinoa soutient les agriculteurs locaux et l'économie à chaque étape du processus.« Nous visons à offrir des produits innovants de haute qualité et à soutenir notre agriculture et notre économie locales » - Martin BilodeauPour les consommateurs soucieux du développement durable, le quinoa cultivé localement est une nouvelle et délicieuse opportunité pour soutenir nos agriculteurs et d’acheter des produits de saison et qui exigent moins de transport. Comme le quinoa est une culture résistante à la sécheresse, elle utilise moins d'eau pour pousser que d'autres grains et céréales et a la particularité de résister aux gels modérés.Depuis ses débuts en 2004, GoGo Quinoa (Cie 2 Ameriks) fabrique et importe plus de 50 produits à base de plantes et exempts d'allergènes à base de quinoa et d'autres super grains. Afin de répondre à la demande croissante de leurs produits, tant au Canada qu'à l'étranger, l'entreprise opère désormais à partir d'une usine de 45 000 pieds carrés, certifiée SQF, biologique, sans gluten et casher, et accepte les contrats de marque privée.

Quinoa Cultivé Localement au Québec