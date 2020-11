GoGo Quinoa annonce des standards de qualité plus élevés avec son Quinoa Royal®

Établir les standards de qualité pour le quinoa

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, November 5, 2020 / EINPresswire.com / -- GoGo Quinoa , spécialiste de produits à base de plantes, annonce son engagement à maintenir des standards de qualité élevés pour le Quinoa Royal au Canada.Le Quinoa Royalest une variété spéciale de graines de première qualité originaire de la Bolivie. Contrairement aux autres variétés de quinoa, le Quinoa Royal se différencie par son plus gros grain, sa texture légère et son délicieux goût de noisette. Son niveau de saponine plus bas signifie également un goût moins amer. Avec plus de fibres que d’autres grains similaires et un profil nutritionnel intéressant, cette protéine végétale complète est le parfait accompagnement pour tout repas.« Les standards de qualité du quinoa n’ont pas encore été établis au Canada et on retrouve le meilleur et le pire sur le marché en ce moment. Pour notre Quinoa Royal, nous utilisons les plus hauts standards de qualité instaurés par les autorités boliviennes et garantissons ainsi à nos consommateurs la meilleure expérience gustative possible,» a déclaré Martin Bilodeau, président fondateur de GoGo Quinoa.Le Quinoa Royalde GoGo Quinoa a été reconnu pour sa qualité supérieure pour une simple et bonne raison : à chaque étape du processus - de la culture de la plante, à la récolte des grains, au traitement et à l’emballage - le quinoa est traité avec tout le respect qu’il mérite. Surnommé la mère de toutes les graines par les Incas, le quinoa fait partie d’une alimentation saine depuis fort longtemps. Avec 70% des grains qui mesurent plus de 1.7mm et 30% entre 1.4mm et 1.7mm, les grains de leur quinoa a démontré absorber plus d’eau lors de la cuisson que les autres marques sur le marché, atteignant un taux d’expansion de 3.8 fois sa taille originale. La couleur de chaque grain est plus uniforme, grâce à la surface perlée unique aux quinoas de qualité supérieure. Avec un grain plus large, un goût doux et moins amer, une texture plus légère et une sensation en bouche agréable, chaque repas fait avec le Quinoa Royal de GoGo Quinoa sera un succès. Dégustez le nec plus ultra des quinoas. Et son nom le dit bien : en matière de goût et de texture, vous allez être royalement servis!Après 17 ans à développer son expertise du quinoa, cette annonce de GoGo Quinoa se veut une démonstration de son engagement à continuer d’élever les standards de cette industrie au Canada. En tant que leader dans l’industrie des produits à base de plantes, GoGo Quinoa reconnaît l’importance de constamment améliorer ses produits, tout en s’assurant que leur prix de détail et leur impact environnemental réduit demeurent des priorités.Goûtez au bien-être!À propos de GoGo QuinoaGoGo Quinoa (Cie 2 Ameriks) transforme plus de 60 produits biologiques, sans allergènes à base de plantes, de quinoa et d'autres super grains et légumineuses (chia, amarante, sarrasin, lentilles, pois chiches). L'entreprise occupe une usine de 45 000 pieds carrés à Laval, Québec certifiée SQF.Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site Web https://www.gogoquinoa.com/fr/ ou rejoindre l’équipe au marketing@gogoquinoa.comRetrouvez-nous sur Facebook: https://www.facebook.com/GoGoQuinoa/ Ou sur Instagram: https://www.instagram.com/gogoquinoa/ Ou sur Linkedin: https://ca.linked.com/company/cie-2-ameriks-gogo-quinoa Information :Sandra Boily - Chef de marqueGoGo Quinoa / Compagnie 2 Ameriks(438) 380-3330 poste 380sandra@gogoquinoa.com