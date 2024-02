SABESP – FATO RELEVANTE

SãO PAULO, BRASIL, February 15, 2024 / EINPresswire.com / -- A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp (“Companhia”), em atendimento às disposições da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 44, de 23 de agosto de 2021, e em continuidade ao Fato Relevante divulgado em 30 de setembro de 2023, vem a público informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, foi divulgada hoje no Diário Oficial do Estado de São Paulo a abertura de consulta pública referente aos seguintes documentos:(a) a minuta do Contrato de Concessão a ser celebrado entre a Unidade Regional de Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário 1 (“URAE–1”) Sudeste e a Sabesp, com a indicação da atuação da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, juntamente com os anexos técnicos específicos dos Municípios que compõem a URAE-1, além dos demais anexos contratuais;(b) a minuta do regimento interno do Conselho Deliberativo da URAE–1; e(c) a minuta do Plano Regional de Saneamento, nos termos do art. 17 da Lei Federal nº 11.445, de 2007.Os documentos estão disponíveis em: https://semil.sp.gov.br/desestatizacaosabesp