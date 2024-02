Voxco annonce la nomination de Daniel Graff-Radford en tant que nouveau directeur général

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, February 14, 2024 / EINPresswire.com / -- Voxco, un leader international dans le domaine des logiciels d'enquêtes et d'analyse omnicanal, a annoncé sa prochaine génération de leadership en nommant Daniel Graff-Radford au poste de directeur général. M. Graff-Radford travaillera en partenariat avec Terminus Capital Partners et le conseil d'administration de Voxco pour mettre en œuvre des plans ambitieux de développement de produits et de croissance pour Voxco."Je suis ravi d'annoncer Daniel Graff-Radford en tant que directeur général de Voxco. Son parcours en tant qu'ancien directeur général à succès, gestionnaire de produits et leader d'équipe correspond exactement à ce dont nous avons besoin alors que Voxco entre dans sa prochaine phase de croissance", a déclaré Alex Western, directeur général chez Terminus Capital Partners. "Nous sommes impatients de travailler étroitement avec Daniel pour réaliser la mission de Voxco qui est de fournir des logiciels d'enquêtes et d'analyse de premier plan à nos clients dans le domaine de la recherche marketing et de la recherche d'entreprise".Le nouveau directeur général, Daniel Graff Radford, a commenté : "Ce qui m'a attiré chez Voxco, c'est la capacité de sa solution à avoir un impact positif sur la recherche, les excellentes critiques venant de clients réputés et le partenariat opérationnel unique avec Terminus Capital Partners". M. Graff-Radford a poursuivi : "Je suis impatient de travailler avec l'équipe talentueuse de Voxco pour dépasser les attentes de nos clients et élever les normes d'excellence dans l'industrie des enquêtes et des analyses".M. Graff-Radford a récemment occupé le poste de directeur général de la société Allbound software, où il a dirigé une croissance exponentielle à 10 et une vente réussie de l'entreprise en 2023. Auparavant, il a dirigé la stratégie et la gestion des produits dans des entreprises de logiciels telles que OnSolve et Omnilink. Avant de se tourner vers les entreprises technologiques, Daniel a travaillé dans la recherche médicale à la Mayo Clinic, et c'est à partir de cette expérience qu'il a développé une passion personnelle pour ce que les solutions d'enquêtes et d'analyse peuvent apporter aux répondants, aux clients et au monde en général. Il a obtenu son diplôme de premier cycle à l'université Emory à Atlanta, GA, où il vit avec sa femme et ses trois enfants.Daniel succède à Sumit Aneja, qui a acquis Voxco via un fonds de recherche en 2019. Sumit restera investisseur chez Voxco et a déclaré qu'il retourne dans le monde de l'investissement entrepreneurial pour travailler avec d'autres opérateurs talentueux.À propos de Voxco:Voxco est un fournisseur leader de logiciels d'enquêtes omnicanal, au service d'organisations du monde entier en offrant des solutions puissantes, flexibles et évolutives pour recueillir des informations exploitables. Avec un accent sur l'innovation et la satisfaction client, Voxco permet aux entreprises de recherche marketing, aux entreprises, aux gouvernements et aux institutions de prendre des décisions éclairées basées sur une analyse de données complète. https://www.voxco.com/ À propos de Terminus Capital Partners :Terminus Capital Partners est une société de capital-investissement spécialisée dans les entreprises de logiciels d'entreprise, fondée en 2017 et basée à Atlanta, GA. Différencié par son expertise sectorielle, son moteur de recherche, son modèle opérationnel et sa méthodologie d'acquisition et de développement, Terminus s'efforce d'être le partenaire privilégié des fournisseurs de capitaux, des banquiers et des équipes de direction dans le secteur des logiciels d'entreprise. https://www.terminuscp.com/