HDI Embedded scelto come partner assicurativo dal duo strategico formato da Wind Tre e wefox

Il fornitore di assicurazioni integrate consentirà una maggiore copertura e soluzioni di garanzia estesa per i clienti dell'operatore mobile italiano Wind Tre

Siamo entusiasti di lavorare con wefox e Wind Tre nell'ambito di questa importante partnership per le telecomunicazioni e le assicurazioni” — Nelson Castellanos

BERLINO, ITALY, February 13, 2024 / EINPresswire.com / -- HDI Embedded, fornitore di assicurazioni integrate parte di HDI International, ha annunciato di essere stato scelto da wefox, insurtech con sede a Berlino, e da Wind Tre, operatore multiservizi italiano che offre connessioni, energia e prodotti assicurativi, per fornire una copertura assicurativa su elettrodomestici e elettronica, oltre alla garanzia originale del produttore.L’annuncio arriva poco dopo che Wind Tre ha lanciato la sua agenzia assicurativa, Wind Tre Assicurazioni, nella quale wefox è stata scelta come partner strategico per aiutare a selezionare e integrare i migliori assicuratori al fine di creare in esclusiva prodotti innovativi e facili da usare peri suoi clienti.Sfruttando il ruolo di spicco di wefox quale piattaforma di distribuzione e fornitore di soluzioni correlate ai servizi, HDI Embedded offre ora ai clienti Wind Tre un'assicurazione di garanzia estesa a più apparecchi per dispositivi domestici. Questo include un'assicurazione estesa che copre i danni agli elettrodomestici e all'elettronica di consumo (soggetta a condizioni e limiti), derivanti da guasti o malfunzionamenti dopo la scadenza della garanzia del produttore, a partire da un costo di 4,99 euro al mese.L’efficiente processo di implementazione guidato da wefox ha permesso a Wind Tre di introdurre rapidamente una nuova offerta per supportare meglio i propri clienti con soluzioni assicurative.Di conseguenza, i clienti ottengono maggiori opzioni di copertura a prezzi competitivi, oltre alla tranquillità di una protezione più lunga dei loro elettrodomestici e beni elettronici."Siamo entusiasti di lavorare con wefox e Wind Tre nell'ambito di questa importante partnership per le telecomunicazioni e le assicurazioni", ha dichiarato Nelson Castellanos, Chief Partnerships Officer - International di HDI Embedded. "Questa collaborazione testimonia come le soluzioni assicurative digitali siano destinate a guidare il mercato assicurativo nella nuova era della finanza integrata. La capacità di personalizzare prodotti e servizi è fondamentale per l'innovazione e migliorerà la customer experience. Per le aziende, le opportunità sono altrettanto importanti; aprendo nuovi flussi di entratee aumentando i punti di contatto con i clienti, i programmi assicurativi Affinity diventano centrali nell’ambito di solide strategie aziendali.""Nell'ambito della nostra strategia di Affinity partnership, puntiamo a selezionare e integrare i migliori assicuratori per ogni prodotto che lanciamo. Questo è esattamente ciò che stiamo facendo con HDI Embedded nell'ambito della partnership con Wind Tre. Questa nuova offerta rappresenta un'ulteriore prova della nostra distintiva proposta di valore con wefox Affinity", ha dichiarato Fabrizio Scornavacchi, Segment Leader Telco, Utilities & Financial Services di wefox. "Diamo il benvenuto a HDI Embedded come partner, in quanto i nostri team parlano la stessa lingua quando si tratta di tecnologia avanzata e innovativa per servire i clienti"."Questa partnership strategica è fondamentale sia per soddisfare e superare le aspettative dei nostri clienti sia per fornire le migliori coperture assicurative" aggiunge Fabio Ariolli, responsabile Energy & Insurance di Wind Tre. "Lo scopo della collaborazione è quello di costruire e personalizzare prodotti sempre più vicini alle esigenze quotidiane delle famiglie. Abbiamo già riscontrato un notevole successo e a febbraio abiliteremo l'accesso al prodotto anche on-line".La partnership segna anche un passo significativo per HDI Embedded, che continua ad espandere le proprie capacità per coprire il più ampio mercato europeo con ulteriori partnership in arrivo, dopo un lancio iniziale sul mercato nel 2023.Informazioni su HDI EmbeddedHDI Embedded è un fornitore di assicurazioni integrate all'avanguardia nell'innovazione del settore assicurativo. Creata da TU Europa, assicuratore specializzato in partnership e filiale polacca di HDI International AG, la divisione Retail International del Gruppo Talanx, HDI Embedded combina 120 anni di esperienza nel settore assicurativo e capacità riassicurative con una piattaforma tecnologica modulare proprietaria, incentrata sui partner, per offrire soluzioni assicurative integrate su misura.HDI Embedded si avvale della forza lavoro di TU Europa, composta da oltre 350 persone, per fornire un'ampia gamma di soluzioni assicurative integrate per numerosi settori, tra cui e-commerce, telecomunicazioni, nuova mobilità, servizi finanziari e viaggi in tutta Europa.TU Europa ha servito quasi 800.000 assicurati con servizi di estensione della garanzia.Per ulteriori informazioni: https://hdi-embedded.com/ Richieste ai media - lingua inglese:Aleksandra Leszczyńska, Addetto Stampa, TU Europaaleksandra.leszczynska@tueuropa.pl, +48 789 217 319Informazioni su Wind TreWINDTRE è un operatore multiservizi che offre connessioni, energia e prodotti assicurativi*. Un punto di riferimento per le famiglie che chiedono affidabilità, convenienza e trasparenza nelle offerte. WINDTRE si posiziona come primo operatore di telefonia mobile in Italia grazie a un'infrastruttura all'avanguardia, conosciuta come Top Quality Network.Per informazioni https://www.windtregroup.it/ (*): Servizi energetici e assicurativi offerti da partner terzi. Wind Tre S.p.A. intermediario assicurativo iscritto nella sezione A-Agenti del RUI, soggetto alla vigilanza dell'IVASS.Informazioni su wefoxwefox è stata fondata nel 2015 da Julian Teicke, Fabian Wesemann e Dario Fazlic. wefox è un'insurtech guidata da un unico scopo: proteggere le persone potenziando il settore assicurativo. Dal lancio nel 2015, l'azienda ha raddoppiato i ricavi ogni anno sino a raggiungere 580 milioni di dollari nel 2022, servendo più di 2 milioni di clienti in Austria, Germania, Italia, Polonia, Paesi Bassi e Svizzera, dove wefox opera attualmente. Nel maggio 2023, wefox si è assicurata una linea di credito di 55 milioni di dollari da J.P. Morgan e Barclays, oltre a una seconda chiusura della serie D di 55 milioni di dollari con una valutazione di 4,5 miliardi di dollari.