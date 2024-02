HDI Embedded wird Versicherungspartner des strategischen Affinity-Partner-Duos Wind Tre und wefox

Der Anbieter von Embedded-Insurance-Lösungen bietet Kunden des Mobilfunkbetreibers Wind Tre erweiterten Versicherungsschutz und Garantieverlängerungen

BERLIN, GERMANY, February 13, 2024 / EINPresswire.com / -- HDI Embedded wurde vom Berliner Insurtech wefox und dem italienischen Anbieter für Kommunikations-, Energie- und Versicherungsprodukte Wind Tre als Partner gewählt. Der zu HDI International gehörende Anbieter von Embedded-Insurance-Lösungen wird Versicherungsschutz für Haushaltsgeräte und Elektronik anbieten, der über die ursprüngliche Herstellergarantie hinausgeht.Erst kürzlich hat Wind Tre eine Versicherungsagentur gegründet, Wind Tre Assicurazioni. wefox soll als strategischer Partner bei der Auswahl und Integration der besten Versicherer helfen, die exklusiv innovative und einfache Produkte für Wind Tres Kunden entwickeln.HDI Embedded bietet dank der führenden Rolle von wefox als Vertriebsplattform und Lösungsanbieter den Kunden von Wind Tre nun eine Garantieverlängerung für Haushaltsgeräte. Diese umfasst eine erweiterte Versicherung, die Schäden an Haushaltsanwendungen und Unterhaltungselektronik abdeckt (vorbehaltlich der Bedingungen und Einschränkungen), die durch Ausfall oder Fehlfunktionen nach Ablauf der Herstellergarantie entstehen, und das ab 4,99 EUR im Monat.Der agile Bereitstellungsprozess von wefox hat Wind Tre in die Lage versetzt, schnell ein neues Angebot einzuführen, um seine Kunden besser mit Versicherungslösungen zu unterstützen. Das Ergebnis: Die Kunden erhalten mehr Deckungsoptionen zu wettbewerbsfähigen Preisen und haben die Gewissheit, dass ihre Haushaltsgeräte und Elektronik länger geschützt sind.„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit wefox und Wind Tre im Rahmen dieser für die Telekommunikations- und Versicherungsbranche gleichermaßen wichtigen Partnerschaft“, so Nelson Castellanos, Chief Partnerships Officer - International bei HDI Embedded. „Diese Zusammenarbeit belegt, wie digitale Versicherungslösungen den Versicherungsmarkt in der neuen Ära von Embedded Finance prägen werden. Die Möglichkeit, Produkte und Dienstleistungen individuell zu gestalten, ist zentral für Innovationen und wird das Kundenerlebnis verbessern. Auch Unternehmen bieten sich große Chancen: Zur Erschließung neuer Einnahmequellen und Ausweitung von Kundenkontakten sind Affinity-Versicherungen nun Teil robuster Geschäftsstrategien.“„Unsere Strategie für Affinity-Partnerschaften besteht darin, für jedes Produkt, das wir auf den Markt bringen, die besten Versicherer auszuwählen und einzubinden. Genau das tun wir mit HDI Embedded als Teil der Partnerschaft mit Wind Tre. Dieses neue Angebot belegt wieder einmal unser einzigartiges wefox Affinity-Leistungsversprechen“, betont Fabrizio Scornavacchi, Segment Leader Telco, Utilities & Financial Services bei wefox. „Wir begrüßen HDI Embedded als Partner, denn unsere Teams sprechen die gleiche Sprache, wenn wir fortschrittliche und innovative Technologien für die Kunden einsetzen.“„Diese strategische Partnerschaft ist wesentlich dafür, sowohl die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen und zu übertreffen als auch einen erstklassigen Versicherungsschutz zu bieten“, fügt Fabio Ariolli, Energy & Insurance Manager von Wind Tre, hinzu. „Ziel der Zusammenarbeit ist es, Produkte zu entwickeln, die ganz eng an die alltäglichen Bedürfnisse von Familien angepasst sind. Der Erfolg ist schon jetzt beeindruckend; wir werden ab Februar das Produkt auch online anbieten.“Die Partnerschaft ist auch für HDI Embedded ein wichtiger Schritt beim Ausbau der Abdeckung des europäischen Marktes. Das 2023 gegründete Unternehmen plant weitere Partnerschaften.Über HDI EmbeddedHDI Embedded ist ein Anbieter von Embedded-Insurance-Lösungen und Innovationsführer in der Versicherungsbranche. Gegründet wurde HDI Embedded von TU Europa; dieser auf Partnerschaften spezialisierte Versicherer ist die polnische Tochtergesellschaft der HDI International AG, die den Geschäftsbereich Privat- und Firmenversicherung International der Talanx-Gruppe bildet. HDI Embedded verbindet 120 Jahre Versicherungserfahrung und Rückversicherungskompetenz mit einer eigenen modularen, partnerzentrierten Technologieplattform in maßgeschneiderten Embedded-Insurance-Lösungen.Dank der Kompetenz der 350 Mitarbeiter von TU Europa vertreibt HDI Embedded eine breite Palette von Embedded-Insurance-Lösungen für zahlreiche Branchen, darunter E-Commerce, Telekommunikation, neue Mobilität, Finanzdienstleistungen und Reisen innerhalb Europas.Knapp 800 Tsd. Kunden haben sich für TU Europas erweiterte Garantieversicherung entschieden.Weitere Informationen unter: https://hdi-embedded.com/ Medienanfragen (englischsprachig):Aleksandra Leszczyńska, Pressesprecherin, TU Europa – HDI Embedded,aleksandra.leszczynska@tueuropa.pl,+48 789 217 319Über Wind TreWINDTRE bietet Kommunikations-, Energie- und Versicherungsprodukte*. Wir setzen den Standard für Familien, die zuverlässige, bequeme und transparente Angebote schätzen. WINDTRE ist die Nummer eins unter den Mobilfunkanbietern Italiens dank seiner hochmodernen Infrastruktur, dem Top Quality Network.Weitere Informationen unter: https://www.windtregroup.it/en/Home.aspx (*) Energie- und Versicherungsdienstleistungen von Drittanbietern. Wind Tre S.p.A. ist als Versicherungsvermittler eingetragen in der Sektion A-Agenten der RUI und unterliegt der Aufsicht der IVASS.Über wefoxwefox wurde 2015 von Julian Teicke, Fabian Wesemann und Dario Fazlic gegründet. wefox ist ein Insurtech mit einem einzigen Ziel: Empowering Insurance; die Sicherheit von Menschen gewährleisten, indem wir Versicherungen zugänglich machen. Seit der Gründung 2015 hat das Unternehmen seinen Umsatz jährlich verdoppelt und lag 2022 bei 580 Mio. USD. wefox hat aktuell über 2 Mio. Kunden in seinen Märkten Österreich, Deutschland, Italien, Polen, den Niederlanden und der Schweiz. Im Mai 2023 sicherte sich wefox eine Kreditfazilität von 55 Mio. USD von J.P. Morgan und Barclays und einen zweiten Abschluss seiner Series D in Höhe von 55 Mio. USD ab. wefox ist mit 4,5 Mrd. USD bewertet.