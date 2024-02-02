不可检测AI荣登全球最常用AI工具前30名
EINPresswire.com/ -- 在FlexOS.work的最新报告中，《不可检测AI》被认定为全球最常用的30大AI平台之一。
该《生成式AI前150名》报告分析了200多个AI工具的使用数据，揭示了世界上最受欢迎和广泛采用的平台。
报告中还特别提到ChatGPT、Google Bard和Grammarly是最常用的AI启用平台。
在分析的200个AI平台中，《不可检测AI》基于预估的月度流量和搜索量，总体排名第36。
不可检测.ai是一款AI检测器、检查器和AI人性化工具，允许用户检测AI生成的内容，并将AI文本人性化，以绕过AI检测器。
拥有超过400万用户的不可检测.ai写作工具旨在帮助学生和专业人士以道德的方式重写AI生成的文本，使之听起来更加人性化。
《不可检测AI》的首席执行官克里斯蒂安·佩里说：“我们很感激能够被认定为全球领先的AI公司之一，这些公司正在塑造工作和创造力的未来。这反映了我们从学生到企业团队所看到的巨大采用率，他们希望在创作内容时，融入大型语言模型的力量，同时保持内容流畅如同人类所写。”
FlexOS.work的报告发现，除了ChatGPT本身，全球AI工具的最受欢迎用例是写作与编辑。《不可检测AI》在其类别中排名第7，仅次于领先的AI写作助手Grammarly，但高于其他顶级工具，如Copy.ai、Rytr和Jasper。
根据用户受欢迎度，最佳AI写作工具排名如下：
Grammarly AI
Simplified AI
ZeroGPT
Copy.AI
WriteSonic
不可检测AI（用于重写和人性化AI文本）
Wordtune
Jasper.ai
Rytr.me
Shortly
克里斯蒂安·佩里补充说：“对AI写作工具的需求只会加速。今天，我们已拥有超过400万用户，我们的目标是继续改进我们的修订能力，确保各类写作者可以在保留自己的声音和风格的同时，融入AI辅助。”
完整的《生成式AI前150名》报告可在FlexOS.work上获取，提供了包括通用GPTs、社交与角色工具、图像生成等类别的使用估计。
"随着我们在全球AI领域的持续成长，我们特别看好中国市场的巨大潜力。我们希望通过深化与本地企业和教育机构的合作，将我们的技术和服务引入中国，以满足这里日益增长的AI” -克里斯蒂安·佩里补充说
关于《不可检测AI》： 不可检测.ai提供工具，将AI生成的文本细化和重写成可读的、类人的语言，绕过检测。了解更多信息请访问Undetectable.ai。
Devan Leos
该《生成式AI前150名》报告分析了200多个AI工具的使用数据，揭示了世界上最受欢迎和广泛采用的平台。
报告中还特别提到ChatGPT、Google Bard和Grammarly是最常用的AI启用平台。
在分析的200个AI平台中，《不可检测AI》基于预估的月度流量和搜索量，总体排名第36。
不可检测.ai是一款AI检测器、检查器和AI人性化工具，允许用户检测AI生成的内容，并将AI文本人性化，以绕过AI检测器。
拥有超过400万用户的不可检测.ai写作工具旨在帮助学生和专业人士以道德的方式重写AI生成的文本，使之听起来更加人性化。
《不可检测AI》的首席执行官克里斯蒂安·佩里说：“我们很感激能够被认定为全球领先的AI公司之一，这些公司正在塑造工作和创造力的未来。这反映了我们从学生到企业团队所看到的巨大采用率，他们希望在创作内容时，融入大型语言模型的力量，同时保持内容流畅如同人类所写。”
FlexOS.work的报告发现，除了ChatGPT本身，全球AI工具的最受欢迎用例是写作与编辑。《不可检测AI》在其类别中排名第7，仅次于领先的AI写作助手Grammarly，但高于其他顶级工具，如Copy.ai、Rytr和Jasper。
根据用户受欢迎度，最佳AI写作工具排名如下：
Grammarly AI
Simplified AI
ZeroGPT
Copy.AI
WriteSonic
不可检测AI（用于重写和人性化AI文本）
Wordtune
Jasper.ai
Rytr.me
Shortly
克里斯蒂安·佩里补充说：“对AI写作工具的需求只会加速。今天，我们已拥有超过400万用户，我们的目标是继续改进我们的修订能力，确保各类写作者可以在保留自己的声音和风格的同时，融入AI辅助。”
完整的《生成式AI前150名》报告可在FlexOS.work上获取，提供了包括通用GPTs、社交与角色工具、图像生成等类别的使用估计。
"随着我们在全球AI领域的持续成长，我们特别看好中国市场的巨大潜力。我们希望通过深化与本地企业和教育机构的合作，将我们的技术和服务引入中国，以满足这里日益增长的AI” -克里斯蒂安·佩里补充说
关于《不可检测AI》： 不可检测.ai提供工具，将AI生成的文本细化和重写成可读的、类人的语言，绕过检测。了解更多信息请访问Undetectable.ai。
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