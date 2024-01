MADE IN NATURE : ÉGALEMENT PRÉSENT CETTE ANNÉE À FRUIT LOGISTICA

Les consommateurs européens sont de plus en plus attentifs à l'agriculture biologique, le système de production le plus durable à de nombreux points de vue.

PARIS, FRANCE, January 31, 2024 / EINPresswire.com / -- Du 7 au 9 février, dans l'espace collectif de CSO Italie "The Beauty of quality" (Hall 2.2 Hall A20), les visiteurs pourront rencontrer les entreprises du projet cofinancé par l'Union européenne et découvrir et goûter l'excellence des fruits et légumes biologiques.Tout est prêt au siège de CSO Italie pour la nouvelle édition de Fruit Logistica, le plus grand salon européen du secteur, prévu à Berlin du 7 au 9 février 2024.Cette année encore, l'important événement sera le théâtre de Made in Nature, le programme européen dédié à la promotion des fruits et légumes biologiques en Italie, en France, en Allemagne et au Danemark, 4 pays qui, ensemble, ont une surface cultivée biologique d'environ 6,6 millions d'hectares (données FIBL-AMI, 2022), soit 45% de la surface totale cultivée biologique dans l'UE.En outre, les consommateurs européens sont de plus en plus sensibilisés et attentifs aux produits biologiques et les tendances de consommation pour l'Italie en 2024, telles que rapportées par le Coop Winter Edition Report, montrent une nette amélioration de la propension à acheter des fruits et légumes, avec 45% de l'échantillon de consommateurs guidés dans leurs achats par le choix de produits sains. Outre les avantages de l'agriculture biologique, qui est également le système de production le plus durable en termes d'économies d'énergie (-50%), de réduction des nitrates dans les eaux souterraines (-50%), d'augmentation de la biodiversité (+30%) et bien d'autres choses encore.Rendez-vous donc à Fruit Logistica avec Made in Nature et les entreprises participant au projet : Brio, Canova, Ceradini, Conserve Italia, Orogel et Verybio au sein de l'espace collectif CSO Italie " The Beauty of quality " (Hall 2.2 Hall A20).Financé par l’Union européenne. Cependant, les positions et opinions exprimées appartiennent aux auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de l’Union européenne ou de l’Agence exécutive européenne pour la recherche (REA). Ni l’Union européenne ni l’autorité chargée de l’octroi ne sauraient en être tenues pour responsables.